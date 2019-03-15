Армяно-израильская оттепель на дворе. Это и предстоящее открытие посольства Армении в Израиле, и запланированный визит премьер-министра Пашиняна в скором времени. Выходит, сторонам удаётся устранить былые помехи.

Армения

Пожалуй, перед нами пример немало омраченных в прошлом отношений по причинам, которые причинами не были. Зависимость Армении от Ирана умалилась в эти дни по причине наметившегося падения влияния режима аятолл. Это можно уподобить такому положению дел: иранские товары на прилавках упали в цене, но всего процентов на двадцать, а вот акции Ирана претерпевают обвал.

Недовольство Армении торговыми отношениями между Израилем и Азербайджаном понятны на чувственном уровне необузданности в социальных сетях, но при реалистичном подходе мы придем к простому заключению, что торговля конвенциональным оружием прошлого поколения — это неотъемлемая часть свободы мирового рынка.

Недоумевающие пусть проверят, сколько американского оружия продаётся ежегодно арабским странам и сколько — Израилю? Однако следует ли из того факта, что в денежном исчислении Вашингтон демонстрирует с арабами громадный оборот (в несколько раз превышающий продажи Израилю), преимущественное отношение американцев к арабским государствам? Нет и нет. И пример ясен.

Более удивительными и вызывавшими всегда недоумение в Израиле были возведённые в культ претензии по «непризнанию» геноцида армян в 1915 году. Армянское лобби во всем мире удивляло тем, что выходило с одной темой на повестке дня: голосование в разных парламента мира «за геноцид». Получалось, что единственным определением национальной идентификации армян стала резня 1915 года. Об этом трудно писать без досады, поскольку этот народ можно, без сомнения, причислить к древнейшим и несущим наследие созидания в течение тысяч лет.

Kremlin.ru Церемония поминовения жертв геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд»

Израильское недоумение было вызвано несколькими причинами. В Иерусалиме не понимали: зачем это нужно? Кто-нибудь воскликнет: но как, вы же сами столько говорили о Холокосте и как вы можете не понимать? Ответ на это прост и понятен: сам Израиль никогда не пытался протащить через парламенты мира признание Холокоста. Кстати, парламент Армении никогда не голосовал «за Холокост», и никто не просит его заниматься подобным законотворчеством.

Мы исходим из того, что парламент должен заниматься вовсе не подтверждением фактов истории. Более того, широкое признание мировой общественностью факта беззаконного и зверского истребления мирного армянского населения в 1915 в Турции — это результат самопожертвенных усилий четырёх евреев. К совести мира взывали Мандельштам из посольства России в Стамбуле, его американский коллега Моргентау, писатель Верфель и юрист Лемкин. Стоит также напомнить, как на оккупированной турками израильской земле действовало подполье с библейским названием НИЛИ (Нецах Исраэль Ло Йишакер — Предвечный Израиля не обманет). Члены группы боролись против турецкой власти с целью обретения независимости, но также протестовали против зверского истребления армян в Турции в 1915 году. Оказавшись в турецком плену, сионистские активисты были подвержены изуверским пыткам. Они приняли смерть героически.

Авшалом Файнберг и Сара Ааронсон, одни из основателей НИЛИ

Тем не менее мы не назовём израильскую позицию в этом вопросе образцовой. Обратим внимание на то, как при всяком очередном конфликте с Турцией крепчают голоса политиков, взывающих к властям Израиля заявить о признании армянского геноцида. В этом есть несомненный след политической мелочности и суетной сиюминутности в вопросе, требующем подхода к нему со склоненной головой. Разумеется, в этих нелепостях немало виновато и армянское лобби. Именно оно пытается соорудить конструкцию нужного голосования. Но и израильские политики тут не на высоте.

Хочется надеяться, что армянское лобби займётся в будущем чем-то более конструктивным. Например, международной борьбой за право Армении на Карабах. А Израилю стоило бы отказаться окончательно от голосований такого рода. Но вместо этого было бы добрым делом возведение памятника жертвам массовых убийств в Турции в 1915 году. Открытие такого мемориала при участи представителей правительств Израиля и Армении сняло бы этот вопрос навсегда с политической повестки.

Близящийся визит в Израиль армянского премьера Пашиняна может стать для него первым крупным козырем. Особенно если он сумеет договориться о конкретных программах по инвестициям в наукоемкие отрасли в Армении. Такого рода армяно-израильские программы могут стать предметом интереса для крупных инвесторов в среде еврейской диаспоры в США и в Европе. А это могло бы повлечь активное подключение к взаимодействию армянских инвесторов диаспоры. Так решаются одновременно несколько задач. Посмотрим, сумеет ли добиться таких успехов пример-министр Пашинян в ходе скорого общения с израильскими коллегами.