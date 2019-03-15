



Иван Шилов ИА REGNUM Армения

На днях в Израиле побывала делегация из Армении во главе с заместителем министра иностранных дел Григором Ованнисяном. В состав делегации вошли посол-нерезидент Армении в Израиле Армен Смбатян, почетный консул Израиля в Армении Ашот Шахмурадян. В этой связи сопредседатель международного общественного форума «Израиль — Армения» Александр Цинкер заявил, что на встречах с израильской стороной обсуждались разные вопросы, в том числе открытие посольства, а также назначения нового посла Израиля в Армении. Он отметил, что функционирование посольства может решить ряд вопросов, улучшить взаимодействие в экономической сфере, наладить контакты между разными фирмами, дать импульс расширению сотрудничества между странами.

Сейчас посол Израиля в Армении обитает в Тбилиси, а посол Армении в Израиле — в Париже или Каире, страны своей компетенции они навещают эпизодически. Ранее глава армянской дипломатии Зограб Мнацаканян в интервью The Jerusalem Post говорил о возможности открытия в Израиле и Армении диппредставительств двух стран, заявлял о заинтересованности в придании нового качества отношениям с еврейским государством. Но когда это произойдет и — в случае Израиля — в каком городе? Сейчас израильтяне готовятся к парламентским выборам, они намечены на 9 апреля 2019 года. Соответственно, не раньше мая будет сформирован новый состав правительства. После этого, полагает Цинкер, «наиболее логичным видится визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль».

Кнессет. Израиль

А зачем в принципе Армении Израиль? Есть то, что лежит на поверхности. В Израиле проживает солидная армянская община. В Иерусалиме находится одно из самых священных мест Армянской апостольской церкви. У армян там есть патриарх, отношения которого с Эчмиадзином не простые. Труднее искать ответ на этот вопрос, если рассматривать его в контексте армяно-азербайджанского противостояния из-за нагорно-карабахского конфликта. Баку не имеет дипломатических отношений с Израилем, но это не мешает ему налаживать с ним тесное энергетическое, экономическое и военно-техническое сотрудничество. Правда, как считает бакинский эксперт Эльдар Мамедов, «вокруг отношений между двумя странами строится много домыслов и догадок».

По его словам, «оба государства не являются друг для друга особо ценными стратегическими партнерами», ведь «с израильской точки зрения взаимоотношения с Азербайджаном представляют собой воплощение «периферийной стратегии», согласно которой Израиль стремится укреплять взаимоотношения с «внешним кругом» неарабских, «умеренных» мусульманских стран, среди которых Азербайджан является одним из главных звеньев. Конечно, важное значение при этом придается Ирану, который подозрительно воспринимает альянс между Баку и Тель-Авивом. Тем не менее азербайджанские власти имеют возможность вести диалог с Западом не только через ЕС или США, но и через Израиль, ведущий широкую фланговую дипломатию, выходящую за пределы Ближнего Востока.

Азербайджанская дипломатия принимает в расчет и возможности мощного «произраильского лобби» в Вашингтоне, которое противопоставляется «армянскому лобби». Правда, до сих пор такая тактика не принесла Баку успехов на карабахском направлении. Что касается Армении, имеющей почти нулевые торгово-экономические отношения с Израилем, то открытие там ее посольства будет означать фактическое изменение приоритетов политики Еревана на Ближнем Востоке, переход от пассивности к активности в момент проецирования конфликтов в этом регионе на Закавказье. При этом такой разворот осуществляется в момент, когда позиции союзной России на Ближнем Востоке приобретают устойчивый характер, а дрейф армян в сторону Тель-Авива не будет, скорее всего, настораживать Тегеран.

Jacksonsun.com Конгресс США

По мнению заместителя главы МИД Армении Григора Ованнисяна, в «Тегеране отнесутся к этому с пониманием при условии, что иранский вектор в ближневосточной политике Армении должен оставаться ключевым ввиду понятных всем обстоятельств». Более того, отмечает Ованнисян, «само по себе открытие посольства не изменит ситуацию, если отсутствует соответствующая повестка для диалога». Кстати, в первых числах февраля нынешнего года на заседании правительства Армении обсуждался вопрос и об открытии посольства в Катаре, который изъявил готовность взять на себя часть расходов по содержанию армянского дипломатического представительства. Это расценивалось как намерение усилить присутствие Еревана в Персидском заливе.

Для Израиля ценность Армении может заключаться в том, что, во-первых, эта христианская страна не связана конфессиональными нитями с региональными мусульманскими игроками, способна задействовать существующий в регионе диаспоральный капитал. Однако хорошо известно, что ранее часть армянских политических организаций на Ближнем Востоке выступала на стороне арабских стран и ХАМАС, Организации освобождения Палестины и «Хезболлы» и против Израиля, что втихую, но сказывалось на состоянии межгосударственных отношениях между Израилем и Арменией. Теперь ситуация может измениться. Тем более что Баку по разным причинам в отношении некоторых событий на Ближнем Востоке проявляет так называемую «мусульманскую солидарность».

Но, если верить сообщениям, в принадлежащих Израилю территориальных водах в Средиземном море обнаружены огромные запасы природного газа. По оценке многих израильских экспертов, это может поставить крест на перспективах энергетического сотрудничества с Баку. А принятие Израилем армянского посольства в ситуации остающегося неурегулированным нагорно-карабахского конфликта может создать и более серьезные проблемы в отношениях с Азербайджаном. Для Анкары сближение Израиля с Арменией может восприниматься в одном ряду с такими событиями, как укрепление отношений израильтян с Кипром, Грецией, Румынией и Болгарией в качестве противовеса Турции.

Установка по добыче природного газа

Вхождение Еревана в этот клуб, полагает известный израильский публицист Авигдор Эскин, может изменить региональный баланс сил. Впрочем, сегодня давать однозначные оценки, более того, делать прогнозы, сложно. Но как бы то ни было, пишет в Axar.az бакинский эксперт Гусейнбала Салимов со ссылкой на свои источники, «в дипломатическом графике Никола Пашиняна следующей страной посещения является Израиль», и «открытие посольства Армении в Израиле может быть довольно значимым и эффективным ходом».