Одно время казалось, что концепция безусловного базового дохода (UBI), предусматривающая регулярную выплату денежных средств каждому члену общества без необходимости выполнения работ, предлагает отличный выход в случае, если новые технологии полностью уничтожат все рабочие места. Стремительное развитие робототехники и искусственного интеллекта уже угрожает массовыми сокращениями персонала. Многочисленные компании, такие как General Motors и Google Offshoot Waymo, стремятся наводнить дороги полностью автономными транспортными средствами, пишет Джонатан Горнолл в статье для издания Syndication Bureau.

Искусственный интеллект

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В рамках стратегии развития автономного транспорта ОАЭ предусмотрено, что к 2030 году четверть всех поездок в Дубае будет полностью автоматизирована. Технологический переворот в сфере транспорта — это лишь начальная фаза коллапса, к которому может привести так называемая четвертая промышленная революция.

Мир уже столкнулся с так называемой поляризацией рабочих мест. По мере уменьшения спроса на специалистов среднего звена, с одной стороны, растёт спрос на высокооплачиваемых и высококвалифицированных работников, а с другой — на низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работников. В 2017 году генеральный директор Tesla Илон Маск заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, что перед лицом надвигающегося избытка рабочей силы неизбежно придётся задуматься о той или иной форме UBI. Аналогичной точки зрения придерживаются также главный научный сотрудник глобальной технологической компании Baidu Эндрю Ын и технический директор Google Рэй Курцвейл.

Steve Jurvetson Илон Маск

По мнению Курцвейла, к 2040 году машинный интеллект уже будет невозможно отличить от человеческого. Курцвейл уверен, что к тому времени «свободные деньги» станут обычным явлением. По его словам, введение безусловного базового дохода «поможет обществу мыслить творчески и развивать новые отрасли».

Говорится также, что после введения безусловного базового дохода само понятие «работа» превратится в анахронизм. Многие экономисты предвидят формирование нового мирового экономического порядка, в котором состоятельные слои общества предоставят средства, на которые все остальные люди смогут удовлетворить свои основные потребности. В рамках этой утопии огромная часть человечества сможет делать всё, что пожелает: заниматься вязанием, рисовать акварелью или, возможно, научиться новым навыкам для устройства на одну из немногих оставшихся вакансий.

Однако на пути к этой утопии может возникнуть ряд серьёзных препятствий. Например, в Финляндии был проведен эксперимент, в рамках которого его участникам ежемесячно выплачивали безусловный базовый доход. В период с января 2017 года по декабрь 2018 года 2 тыс. безработных граждан Финляндии ежемесячно получали безусловный базовый доход в размере $630. Этого было достаточно для удовлетворения основных потребностей. Неудивительно, что всем понравилось получать деньги просто так. Однако практически ничего не изменилось. У участников эксперимента было ровно столько же шансов найти новую работу или изобрести что-то полезное для всего человечества, как и у людей, которые в эксперименте не участвовали. Конечно, пока рано ставить крест на концепции UBI. В настоящий момент проводят многочисленные вариации финского эксперимента. Вполне может оказаться, что какой-либо из экспериментов сможет доказать, что концепция UBI является работоспособной. Но если UBI потерпит крах, то что прикажете делать?

Прежде чем ОАЭ или какая-либо другая страна превратится в экспериментальную площадку по реализации сценариев, предложенных провидцами из Силиконовой долины, нужно разработать эффективные инструменты для борьбы с потенциальными последствиями широкого внедрения инновационных технологий, включая массовую безработицу.

В 2018 году европейские исследователи, работающие в рамках программы по прогнозированию инновационного развития ЕС Scientific Foresight Unit, позитивно высказались относительного эффекта, который цифровая революция окажет на рабочие места. Исследователи пришли к выводу, что «мы можем с оптимизмом смотреть в будущее». В прошлом технологические инновации всегда приводили к созданию новых рабочих мест, численность которых либо равнялась количеству рабочих мест, потерянных в ходе внедрения технологических инноваций, либо превышала их.

Искусственный интеллект

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Однако те изменения, которые произошли после изобретения парового двигателя и электричества, едва ли можно сравнить с теми беспрецедентными потрясениями, которые может вызвать четвертая промышленная революция. Крайне опасно просто сидеть и надеяться, что четвертая промышленная революция приведёт к созданию необходимого количества новых рабочих мест. Массовая безработица — это не единственное, о чём стоит беспокоиться. Перед человечеством стоят многочисленные проблемы, начиная с опасности изменения климата и заканчивая разрушительными социальными последствиями четвертой промышленной революции.

Окно возможностей стремительно сужается, все меньше остаётся шансов на то, что мы сможем взять под контроль несущийся без водителя автомобиль, который может сорваться в пропасть непредвиденных последствий. Меньшее, что мы можем сделать, — это нажать на тормоз, пока не выясним, как выжить при столкновении.