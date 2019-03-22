Syndication Bureau: Что делать, если ИИ оставит человечество без работы?
Одно время казалось, что концепция безусловного базового дохода (UBI), предусматривающая регулярную выплату денежных средств каждому члену общества без необходимости выполнения работ, предлагает отличный выход в случае, если новые технологии полностью уничтожат все рабочие места. Стремительное развитие робототехники и искусственного интеллекта уже угрожает массовыми сокращениями персонала. Многочисленные компании, такие как General Motors и Google Offshoot Waymo, стремятся наводнить дороги полностью автономными транспортными средствами, пишет Джонатан Горнолл в статье для издания Syndication Bureau.
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В рамках стратегии развития автономного транспорта ОАЭ предусмотрено, что к 2030 году четверть всех поездок в Дубае будет полностью автоматизирована. Технологический переворот в сфере транспорта — это лишь начальная фаза коллапса, к которому может привести так называемая четвертая промышленная революция.
Мир уже столкнулся с так называемой поляризацией рабочих мест. По мере уменьшения спроса на специалистов среднего звена, с одной стороны, растёт спрос на высокооплачиваемых и высококвалифицированных работников, а с другой — на низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работников. В 2017 году генеральный директор Tesla Илон Маск заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, что перед лицом надвигающегося избытка рабочей силы неизбежно придётся задуматься о той или иной форме UBI. Аналогичной точки зрения придерживаются также главный научный сотрудник глобальной технологической компании Baidu Эндрю Ын и технический директор Google Рэй Курцвейл.
По мнению Курцвейла, к 2040 году машинный интеллект уже будет невозможно отличить от человеческого. Курцвейл уверен, что к тому времени «свободные деньги» станут обычным явлением. По его словам, введение безусловного базового дохода «поможет обществу мыслить творчески и развивать новые отрасли».
Говорится также, что после введения безусловного базового дохода само понятие «работа» превратится в анахронизм. Многие экономисты предвидят формирование нового мирового экономического порядка, в котором состоятельные слои общества предоставят средства, на которые все остальные люди смогут удовлетворить свои основные потребности. В рамках этой утопии огромная часть человечества сможет делать всё, что пожелает: заниматься вязанием, рисовать акварелью или, возможно, научиться новым навыкам для устройства на одну из немногих оставшихся вакансий.
Однако на пути к этой утопии может возникнуть ряд серьёзных препятствий. Например, в Финляндии был проведен эксперимент, в рамках которого его участникам ежемесячно выплачивали безусловный базовый доход. В период с января 2017 года по декабрь 2018 года 2 тыс. безработных граждан Финляндии ежемесячно получали безусловный базовый доход в размере $630. Этого было достаточно для удовлетворения основных потребностей. Неудивительно, что всем понравилось получать деньги просто так. Однако практически ничего не изменилось. У участников эксперимента было ровно столько же шансов найти новую работу или изобрести что-то полезное для всего человечества, как и у людей, которые в эксперименте не участвовали. Конечно, пока рано ставить крест на концепции UBI. В настоящий момент проводят многочисленные вариации финского эксперимента. Вполне может оказаться, что какой-либо из экспериментов сможет доказать, что концепция UBI является работоспособной. Но если UBI потерпит крах, то что прикажете делать?
Прежде чем ОАЭ или какая-либо другая страна превратится в экспериментальную площадку по реализации сценариев, предложенных провидцами из Силиконовой долины, нужно разработать эффективные инструменты для борьбы с потенциальными последствиями широкого внедрения инновационных технологий, включая массовую безработицу.
В 2018 году европейские исследователи, работающие в рамках программы по прогнозированию инновационного развития ЕС Scientific Foresight Unit, позитивно высказались относительного эффекта, который цифровая революция окажет на рабочие места. Исследователи пришли к выводу, что «мы можем с оптимизмом смотреть в будущее». В прошлом технологические инновации всегда приводили к созданию новых рабочих мест, численность которых либо равнялась количеству рабочих мест, потерянных в ходе внедрения технологических инноваций, либо превышала их.
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Однако те изменения, которые произошли после изобретения парового двигателя и электричества, едва ли можно сравнить с теми беспрецедентными потрясениями, которые может вызвать четвертая промышленная революция. Крайне опасно просто сидеть и надеяться, что четвертая промышленная революция приведёт к созданию необходимого количества новых рабочих мест. Массовая безработица — это не единственное, о чём стоит беспокоиться. Перед человечеством стоят многочисленные проблемы, начиная с опасности изменения климата и заканчивая разрушительными социальными последствиями четвертой промышленной революции.
Окно возможностей стремительно сужается, все меньше остаётся шансов на то, что мы сможем взять под контроль несущийся без водителя автомобиль, который может сорваться в пропасть непредвиденных последствий. Меньшее, что мы можем сделать, — это нажать на тормоз, пока не выясним, как выжить при столкновении.