



Флаги ЕС и США

После подписания в июле 2018 года соглашения между президентом США ДональдомТрампом и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером о начале торговых переговоров торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и еврокомиссар по торговле Сесилиия Мальмстрем провели пять встреч, последнюю — на прошлой неделе, 6 марта. Сторонам ещё представит согласовать перечень вопросов, которые будут обсуждаться в рамках торговых переговоров. ЕС интересуют исключительно американские пошлины на промышленные товары и унификация технических стандартов и способов их проверки. Соединённые Штаты настаивают на том, что в повестку переговоров необходимо включить вопросы, связанные с сельским хозяйством, пишет Хунг Тран в статье для издания Atlantic Council.

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Помимо отсутствия согласованной повестки переговоров, также существуют трудности с решением сельскохозяйственных проблем и различия в подходах к торговле, поэтому маловероятно, что стороны смогут достигнуть быстрого прогресса в переговорах. Между тем время идёт: до 18 мая Трамп может ввести пошлину в размере 25% на импортные автомобили и автозапчасти. Ранее сообщалось о докладе министерства торговли США, опубликованном 18 февраля, в котором говорится, что импорт автомобилей может представлять угрозу для национальной безопасности США. ЕС не согласен вести торговые переговоры под угрозой новых американских пошлин. В Брюсселе пообещали принять ответные меры и прекратить все переговоры, если США введут новые пошлины.

White House Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

В торговых отношениях между ЕС и США существует широкий спектр противоречий, о которых стороны периодически напоминают друг другу, что не может не затруднить процесс переговоров. США указывают на свой торговый дефицит по отношению к ЕС. В 2017 году общий торговый дефицит США с ЕС составил $101 млрд, причём на долю автомобилей и автозапчастей пришлось около $41 млрд. Очевидно, что на предстоящих торговых переговорах США попытаются существенно сократить или полностью ликвидировать торговый дефицит с ЕС. Однако ЕС может согласиться только на снижение пошлин и других торговых барьеров, поскольку решение об увеличении импорта американских товаров первоначально должно быть согласовано с многочисленными европейскими предприятиями и потребителями. По сути, ЕС просто не в состоянии дать общение, аналогичное обещаниям КНР о закупке американских товаров на $1,2 трлн в течение шести лет.

Особую важность представляет категорическое нежелание ЕС включать сельскохозяйственные вопросы в повестку переговоров, поскольку в противном случае пришлось бы решать целый ряд спорных и деликатных вопросов, включая запрет на импорт продуктов США, содержащих генетически модифицированные организмы, а также сельскохозяйственные субсидии в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. Кроме того, много вопросов в ЕС вызывает стремление США навязать «механизм по обеспечению прозрачности», предусматривающий определённые меры, если ЕС заключит соглашение о свободной торговле с нерыночной экономикой (Китаем). Подобный пункт США включили в новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Steve Johnson Доллар

Более того, существуют неторговые разногласия, которые также могут осложнить переговоры между ЕС и США. Сюда входит выход США из ядерного соглашения с Ираном и выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не подпишет торговое соглашение со страной, которая не входит в Парижское соглашение по климату.

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С другой стороны, ЕС не может вести переговоры как обычное государство, поскольку для выработки ключевых решений сначала нужно провести межправительственные переговоры между странами-членами. Процесс согласования решений и ратификации любого соглашения занимает много времени и часто связан с многочисленными сложностями. Если США и дальше будут настаивать на включении сельскохозяйственных вопросов в повестку торговых переговоров, то про переговоры можно будет вообще забыть. Даже если ЕС согласится включить сельскохозяйственные вопросы в повестку переговоров, ему заново придётся пройти весь процесс согласования решений со всеми европейскими странами, среди которых существует множество разногласий. Более того, европейские избиратели крайне негативно относятся к любым изменениям в сельскохозяйственной политике ЕС.

Даже до официального начала переговоров стороны уже столкнулись с серьёзным препятствием: они не могут согласовать повестку переговоров. Маловероятно, что США согласятся обсуждать только пошлины на промышленные товары, а ЕС согласится включить сельскохозяйственные вопросы в повестку переговоров. История показывает, что данные противоречия могут оказаться неразрешимыми.