



Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Президент США Дональд Трамп борется с торговым дефицитом. Эти сражения кажутся абсурдными, но Дон Кихотом, по крайней мере, двигала его преданность идеалам. В случае с Трампом мы имеем дело с воинствующим невежеством, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

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На прошлой неделе стало известно, что международный торговый дефицит США достиг $621 млрд, несмотря на обещания Трампа, что его жёсткая торговая политика в отношении Канады и Мексики, ЕС и Китая позволит его сократить. Трамп считает, что торговый дефицит США является свидетельством недобросовестных действий со стороны американских торговых партнёров. Глава Белого дома пообещал положить конец несправедливым торговым практикам и заключить более справедливые торговые соглашения с перечисленными странами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

И всё же торговый дефицит США не является доказательством недобросовестных действий со стороны американских партнёров. Торговые переговоры Трампа не смогут остановить рост дефицита, который свидетельствует о наличии макроэкономического дисбаланса. Каждый человек зарабатывает и тратит определённое количество денег. Представим себе, что доход — это экспорт товаров и услуг, а расходы — это импорт, тогда сразу станет понятно, что в случае, если экспорт превышает импорт, то доходы превышают расходы. Возникновение дефицита указывает на то, что страна больше тратит, чем зарабатывает. Данная схема верна и для экономики, где профицит текущего счёта возникает, когда валовой национальный доход (ВНД) превышает внутренние расходы, а дефицит — когда внутренние расходы превышают ВНД. Когда страна сберегает больше средств, чем инвестирует, можно говорить о профиците текущего счёта, а когда страна сберегает меньше средств, чем инвестирует, то у неё возникает дефицит текущего счёта.

Обратите внимание, что речь о торговой политике здесь вообще не идёт. Дефицит текущего счёта — это чисто макроэкономическая величина, которая указывает на дефицит сбережений по отношению к инвестициям. Внешний дефицит США никоим образом не является показателем того, что Канада, Мексика, ЕС или Китай используют нечестную торговую практику. Это Трамп думает по-другому, потому что он невежа. Его невежество постоянно оказывается в центре внимания. Многие уверены в том, что его советники уходят в отставку, когда начинают перечить президенту. Остальные члены Республиканской партии предпочитают просто молчать, когда Трамп несёт откровенную чепуху.

Цитата из х∕ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР Потому что я самодур!

США столкнулись с хроническим дефицитом текущего счёта еще в 1980-х годах, главным образом в результате серии налоговых сокращений при Рональде Рейгане,Джордже Буше — младшем и Трампе. Сокращение налогов произошло без сокращения государственных внутренних расходов, поэтому произошло сокращение государственных сбережений. Снижение налогов, как правило, приводит к сокращению внутренних сбережений, что, в свою очередь, увеличивает дефицит текущего счёта.

Согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, в 1970-х годах сбережения правительства США составляли в среднем — 0,1% ВНД, в то время как частные сбережения составляли в среднем 22,2% ВНД. Таким образом, внутренние сбережения США составили 22,1% ВНД. В первые три квартала 2018 года сбережения правительства США находились на уровне — 3,1% от ВНД, в то время как частные сбережения составили 21,8% ВНД, поэтому уровень внутренних сбережений составил 18,7% ВНД. При этом профицит текущего счёта США в 1970-х годах составлял 0,2% ВНД, а в первые три квартала 2018 года уровень дефицита достиг 2,4% ВНД.

В результате снижения налогов в 2017 году государственные сбережения могут сократиться примерно на 1% ВНД. Частные сбережения могут увеличиться наполовину в ожидании увеличения налогов в будущем. При этом увеличение дефицита текущего счета может составить около 0,5% ВНД. Собственная налоговая политика Трампа способствовала росту международного дисбаланса. Опять же торговая политика не играет здесь ключевой роли.

Доллары. Пересчет

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С другой стороны, торговая политика США оказывает влияние на мировую экономику. Мировая экономика стала менее стабильной, а отношения между США и большей частью остального мира заметно ухудшились. В большинстве стран мира Трампа просто презирают. К американскому руководству стали относиться с меньшим уважением.

Конечно, торговая политика Трампа направлена не только на улучшение торгового баланса США, но и представляет собой попытку сдержать Китай и даже ослабить ЕС. Подобный подход отражает неоконсервативное мировоззрение, в рамках которого экономические успехи американских конкурентов рассматриваются в качестве угрозы для американского глобального лидерства и, следовательно, американской безопасности.