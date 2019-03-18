Легенда о Короле Артуре — универсальный литературный сюжет, классика фольклора для Англии такая же, как три богатыря и Кащей Бессмертный для России. История об Избранном, объединяющем врагов и друзей, о доблестном короле нашла отголоски в сотнях экранизаций и мультфильмов: под каким только соусом нам не подавали Экскалибур.

Иван Шилов ИА REGNUM

От комедийного «Черного рыцаря» до недавнего блокбастера Гая Ричи. Артуриана проникала в художественные произведения Сапковского (и мы не только о «Владычице озера», последней части саги о Ведьмаке, но и о его малоизвестном рассказе La Melodie), в детские мультфильмы («Меч в камне» был снят еще в 1963 году) и в музыкальные произведения (от опер 17-го века до треков в альбомах «Арии»). «Двадцатый век Фокс» решил еще раз интерпретировать историю — на этот раз в версии для подростков.

«Рожденный стать королем» вышел на экраны в мире еще в начале года, до нас премьера дошла спустя 3 месяца. Неудивительно, поскольку этот фильм не подразумевает огромных кассовых сборов и толпы фанатов: в зале, помимо нас, было всего 4 человека (один из них, надо признаться, мелодично похрапывал). Джо Корниш — молодой режиссер и сценарист, в его копилке меньше десятка произведений, но что ему удается — так это добрые семейные приключения.

Король Артур, на нас напали!

Всю подноготную сюжета нам выдают еще в трейлере. Двенадцатилетний подросток Алекс — типичный мальчик для битья в своем классе. Его вместе с неуклюжим лучшим другом постоянно задирает парочка хулиганов, а сами ребята не подходят под категорию «любимцы публики»: верят в магию, увлекаются фэнтези и фантастикой.

Цитата из к/ф «Рожденный стать королём». Реж. Джо Корниш. 2019. Великобритания На дороге

Сбегая от очередной драки, Алекс попадает на стройку, где среди хлама и мусора случайно обнаруживает меч в камне — и, ведомый любопытством, достает его легко, словно из масла. Искра, шок, зловещие мертвецы вылезают из могил… хотя нет, подождите: ничего не происходит. Достал и пошел дальше. Удивился, конечно, позвал друга, и дальше дети с искренней непосредственностью под покровом ночи играют в рыцарей из далекого Камелота, очень трогательно переспрашивая друг у друга — «Ну, ты же точно в это не веришь, правда? — Конечно, это же бред!». Спорим, вы тоже так делали с друзьями?

Не обходится и без появления Мерлина. Он по праву вытягивает половину картины: его играют сразу два актера. Непревзойденный Патрик Стюарт (Чарльз Ксавьер из «Людей Х») возвращается к любимой роли мудрого наставника, и, хотя его экранное время крайне мало, перестать улыбаться попросту невозможно. Компаньоном в исполнении персонажа ему служит Энгус Имри — молодой британский сериальный актер, не очень известный, но обаятельный — аристократичная внешность, странноватые повадки и, конечно, харизма. Мы видим, что роль Мерлина ему приятна, и начинаем ему сопереживать.

Цитата из к/ф «Рожденный стать королём». Реж. Джо Корниш. 2019. Великобритания Мерлин и Алекс

В лице злодея выступает Моргана, и вот это первый и самый значимый минус фильма. Злодей здесь не то чтобы не страшный, а как будто карикатурный: «Зло должно быть наказано», звучит слоган фильма, но наказать такое зло может даже ребенок, впервые взявший в руки меч. Да, ее слуги — тысячная армия мертвецов: огненные мечи, повсеместный пепел, но и те разбиваются в прах от малейшего прикосновения. Единственное их преимущество — численный перевес.

Сама Моргана 80% фильма только и делает, что угрожает своим пришествием: ее ведет месть и жажда власти, но то ли она слишком долго просидела в своем подземелье, то ли все еще считает, что страной управляет горстка рыцарей на лошадях (хотя вроде бы она наблюдает за окружающим миром).

Алекс проходит все стадии становления героем: отрицание, принятие, эйфорию. На протяжении всего фильма он не раз представляет ловкость ума, но, откровенно говоря, нам не дано увидеть, где он смог так поумнеть (потому что изначально нам показывают обычного благожелательного доброго мальчика). Он, подобно Артуру из легенды, заставляет своих врагов последовать за ним и стать его рыцарями. Разумеется, героев ждет долгое путешествие, знакомство с миром магии (в фильме вы найдете весьма элегантное объяснение происхождению Стоунхенджа!) и несколько сражений.

Интересно, что Корниш добавляет в историю о доблести и верности немного семейной притчи: главный герой не доверяет секрет собственной матери и переживает из-за этого. Изящный ход: обычно миру, который покидает герой, не отводится должного внимания, здесь же ему отведена отдельная роль.

Цитата из к/ф «Рожденный стать королём». Реж. Джо Корниш. 2019. Великобритания Моргана

Если пойдете за королем — отменим уроки

На протяжении двух часов мы видим ту же историю, которая повторялась множество раз, с одним исключением: нам больше не нужно переноситься в каменную крепость Камелота. Действие происходит в обычном городке с обычной средней школой.

Здесь, чтобы вызвать Владычицу озера, достаточно набрать полную ванну воды. А волшебное зелье («кости, кровь жука, струя бобра»), служащее энергетиком для Мерлина — всего лишь коктейль из мороженного, сока и наггетсов (что там еще любят подростки? Странно, что создатели не упомянули о пицце…). Дети постоянно сравнивают себя то с Ханом Соло и Чубаккой («Звездные войны»), то с Фродо и Сэмом («Властелин колец»), то с Гарри Поттером. Мертвецы разлетаются вдребезги от «железных коней» — конница будущей школьной армии располагается на автомобильной стоянке.

Моргана говорит Мерлину: достойны ли эти дети священного меча? Они ничего не делают, не думают о природе и ценят исключительно свои игрушки. В этом, наверное, вся соль современной морали: трава была зеленее, а люди — честнее. Мерлин в свойственной ему манере признает, что этот мир — мир будущего, а сказки о круглых столах остаются в прошлом. Истинное — это лишь намерение, а хороший поступок не подвластен времени.

Цитата из к/ф «Рожденный стать королём». Реж. Джо Корниш. 2019. Великобритания Перед мечом

Мы видим, как сотни школьников превращают свою обычную школу в боевую крепость, подобно Кевину из «Один дома»: смотреть на это забавно, хотя школа не раз становилась плацдармом для сражений в кинопроизведениях (далеко ходить не надо — мы видим это во втором сезоне «Очень странных дел»). Впрочем, смущает, что дети идут на войну не из тяги к добрым поступкам, а потому что учительница освободила воинствующих от других уроков. Может, это тоже сарказм в отношении современности?

«Рожденный стать королем» не будоражит нас экшеном, но завлекает красивыми видами и доброй, семейной историей. Если вы любите артуриану и корнуэлльские туманные пейзажи, то сходить на фильм стоит. Не ждите от него чего-то оригинального — это добротный середнячок, на один, максимум два вечера в кругу семьи и детей. Рейтинг IMDb — 6,3 — оправдан полностью.