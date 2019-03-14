Главного редактора венгроязычного издания Karpatalja (издается в Закарпатье) и руководителя фракции партии венгров КМКС в Береговском горсовете Каролину Дорчи оштрафовали за то, что она предъявила на границе паспорт гражданина Венгрии, информирует Mukachevo.net (Мукачево). Такое решение принял Береговский районный суд. 18 февраля 2019 года Дорчи пересекла пешеходный переход КПП «Лужники-Берегшурань». 11 марта во время судебного заседания она признала, что, кроме украинского, обладает и венгерским паспортом. На рассмотрение в качестве свидетеля был приглашен украинский пограничник, который проверял документы. В зале суда он сообщил, что при поиске имени депутата система выдала символ «О» — это означает необходимость проведения дополнительного осмотра и личных вещей. Дорчи в итоге пересекла границу с украинским паспортом. Суд обязал ее оплатить административный штраф в размере 3400 грн и судебные издержки в 384 грн. Адвокат Дорчи заявил, что он не согласен с таким решением и намерен подать апелляцию в Закарпатский областной суд. Также намерены обратиться в суд с иском против пограничников Украины, которые незаконно передали личные данные прессе, ведь фотокопия ее загранпаспорта как гражданки Венгрии появилась в некоторых СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Национальный корпус» устроил акцию во время визита президента Украины Петра Порошенко в Чернигов под лозунгами «где отрубленные руки?», пишет «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Они протестовали 13 марта. Активисты требуют наказать участников коррупционных сделок в «Укроборонпроме» и отчитываться о ходе расследования уголовных дел. «Нацкорпус» собрал своих единомышленников у Екатерининской церкви, чтобы поставить вопрос Порошенко. Участники акции скандировали «Свинарчуков за решетку!», «Где отрубленные руки?» и «Слава Украине!». Порошенко пришел мимо активистов под их крики «Позор!» и «Ху*ло!» и отказался отвечать на вопросы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

Центр «Миротворец» внес в свое «чистилище» лидера ячейки «Национального корпуса» в Черкассах Дмитрия Кухарчука, рассказывает «Сіверщина» (Чернигов). На сайте отмечается, что он является организатором нападения на полицейских во время беспорядков в Черкассах 9 марта. Его называют «провокатором» и обвиняют организацию в «заказных проплаченных митингах под прикрытием националистических и патриотических лозунгов». Центр «Миротворец» идентифицирует и вносит в свою базу и других участников-активистов, нападавших на полицейских.

Порошенко со сцены спорил с активистами, которые пришли с плакатами на его встречу с жителями Житомира, сообщает «Житомир.info» (Житомир). Большинство плакатов затрагивали скандал в «Укроборонпроме», который обсуждают в течение последних недель: «Порошенко — глава коррупции», «Ложь», «Порошенко нарушитель Конституции», «Свинарчуков за решетку». Порошенко несколько раз в своей речи упоминал участников этих акций. Кандидат в президенты выразил уверенность, что люди с плакатами отнюдь не способствуют единству украинцев, действуют в интересах «агрессора» и чуть ли не в личных интересах российского президента Владимира Путина, а в завершение назвал их акции «проплаченными».

Служба безопасности Украины отрапортовала, что в Черкассах прекращена деятельность «злоумышленника», уроженца Российской Федерации, члена союза писателей России, который разжигал религиозную рознь, передает «Провінція» (Черкассы). Только слепой черкассчанин не увидит в описании мощную фигуру 63-летнего Олега Семеновича Слепынина, уроженца Магаданского края, православного писателя и публициста. Украинской спецслужбе следует отдать должное. Но вылепить из Слепынина шпиона будет крайне трудно. По словам его родственников, писателя обвинили в написании материалов на российских сайтах православного направления. Материалы были под псевдонимом, за которым, по мнению спецслужбы, скрывается Слепынин. Почему он выбрал такой сложнейший путь для подрывной деятельности? Ведь разжигать религиозную вражду на Украине, распространяя сообщения под псевдонимом на клерикальных российских онлайн-ресурсах, возможно лишь теоретически… Далее: «Изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получения решения о предоставлении томоса…». Осуждают и негативно оценивают последние события в религиозной жизни Украины немало известных людей. При этом делают это открыто. Если оперативники почитают, например, интервью митрополита Черкасского и Каневского Софрония, то следующий обыск будет в Соборном сквере? А что говорят по телевидению депутаты Новинский и Рабинович? На Украине до вчерашнего дня была свобода слова. И осуждать или радоваться томосу — личное дело каждого гражданина Украины. «Уроженец РФ, член Союза писателей России…». После этих слов от СБУ должен заерзать на стульях министр иностранных дел Украины Климкин?

С 2015 года в Берегах Млиновского района длится довольно необычный для Ровенщины конфликт, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Прихожане Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви не могут поделить храм. Не изменило ситуацию и создание единой поместной православной Церкви. Ибо хотя Церковь у конфликтующих уже одна — священники разные. В редакцию издания обратился староста Свято-Михайловского прихода УАПЦ в Берегах Дмитрий Грицюк. Мужчина говорит, что разослал обращения везде, где мог, даже отправил главе ПЦУ митрополиту Епифанию. «Община официально зарегистрирована, имеет устав и имущество — кирпичную церковь, — объясняет Грицюк. — Нашим священником является отец Владимир Садовский, однако в 2015 году сторонники УПК КП его не пустили в храм. В село назначили священника Киевского патриархата. С тех пор люди в селе перессорились». В Ровенской епархии ПЦУ ситуацию официально комментировать отказываются. Отмечают, что это внутренние проблемы, и добавляют: сторонников священника УАПЦ в селе немного, а поочередные богослужения в этой ситуации — вообще нонсенс. Для Ровенской области с 2014 года конфликты за храмы — не редкость. Однако впервые конфликтуют прихожане уже одной Церкви. До сих пор были споры только за те церкви, где община решала уйти из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

President.gov.ua Порошенко и целующийся Епифаний (Думенко)

ПЦУ против Украинской греко-католической церкви: кто более украинский? Такой вопрос ставит на страницах Zaxid.net (Львов) униатский священник отец Назарий Заторский. Он называет историю с попыткой греко-католиков провести службу в Софийском соборе в Киеве «неприятным, хотя и вполне ожидаемым следствием томоса». И далее: «Как я уже отмечал, это событие фактически восстановило ситуацию перед включением Киевской митрополии в состав Московского патриархата, когда две ветви Киевской митрополии, греко-католики и православные, вели ожесточенную полемику. Надежды на нормальное развитие диалога между ними не сбылись, и для этого есть свои основания. Что же стало причиной конфликта и что он показал? Со стороны УГКЦ организация паломничества в Софийский собор — удачный стратегический ход. Ведь предоставление томоса сделало Православную церковь Украины национальной Церковью в глазах многих украинцев. Поэтому паломничество УГКЦ к главной святыне Украины, сакральному месту, которое является символом наследия Киевской Руси, должно было наглядно продемонстрировать, что ПЦУ — это не единственная наследница традиции киевского христианства, УГКЦ на это наследство имеет не меньше прав. Демарш со стороны патриарха Филарета и синода ПЦУ продемонстрировал сразу несколько важных моментов. Изначально Филарет играл на то, чтобы именно УПЦ КП, а затем и ПЦУ, стала национальной Церковью в глазах украинцев, поэтому наличие еще одного претендента никак не вписывается в этот план, отсюда такая резкая реакция. Заявление синода ПЦУ еще перед встречей митрополита Епифания с главой УГКЦ архиепископ Святославом Шевчуком по этому вопросу — это попытка сыграть на опережение, создав определенные предпосылки. Если это произошло по согласованию с Епифанием, то это подготовка аргументов для встречи, когда он придет и скажет: я (весь белый и пушистый) ничего тут не могу поделать, мои епископы (это они узколобые фанатики) против, я должен к ним прислушиваться. Если же Епифаний за этим не стоит (что довольно сомнительно), то это попытка синода епископов показать новому главе Церкви, кто в доме хозяин. Тогда вопрос в том, прогнется ли Епифаний под синод, попытается отстоять право на собственную позицию и ведение собственной политики. В любом случае больше всего от этой ситуации выиграл Филарет, который доказал, что его рано списали. Он остается сильным игроком на поле церковной политики, с ним нужно считаться. А теперь о поведении третьего игрока, украинской власти, которая в этой ситуации завалила свой экзамен на зрелость. То есть сначала дали разрешение, потом сказали, что разрешения не давали. Из этого становится очевидным, что украинская власть берет курс на покровительство и продвижение ПЦУ как государственной Церкви на всех уровнях. Но зная «любовь» украинцев к власти и всему, что она официально продвигает, такая политика вряд ли пойдет на пользу прежде всего самой ПЦУ, которая, похоже, этого статуса и этих преференций всячески добивается. В любом случае ситуация вокруг паломничества УГКЦ в Софийский собор продемонстрировала желание обеих игроков — и УГКЦ, и ПЦУ — бороться за статус национальной Церкви украинцев. И в условиях войны с Россией и патриотического подъема каждая из них будет демонстрировать свою украинскость и пытаться превзойти своего конкурента, каждая будет бороться за то, чтобы выглядеть «наиукраинской».

Иван Шилов ИА REGNUM Архиепископ Святослав Шевчук и римский папа Франциск

«Новий день» (Херсон): «Суд арестовал задержанного при пересечении административной границы с «оккупированным» Крымом на Херсонщине предателя, переметнувшегося из украинских ВМС в российские при захвате полуострова. Его уже отправили в следственный изолятор Одессы, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, подполковник Андрей Бондаренко. Из показаний бывшего военного моряка, служившего связистом в одной из береговых частей Севастополя, в 2014 году командир этой части и сам переметнулся к «оккупантам», и подчиненным прямо приказал подписывать контракты с РФ. Связист приказанию подчинился и год отслужил уже в армии «захватчиков». Потом ушел «на гражданку» и работал частным охранником в одной из севастопольских фирм. Надеясь, что его уже никто не ищет, предатель захотел навестить проживающего в Киеве друга и перешел админграницу по сохраненному паспорту гражданина Украины (имея при этом и российские документы). Однако при проверке на КПВВ его личность идентифицировали. А полученная полицией по своим каналам копия военного билета развеяла остатки сомнений. И сегодня от обвинения в государственной измене арестованному уже не отвертеться. А приговоры по такой статье обвинения бывают ох какими суровыми».

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что возглавляемое им учреждение инициирует пересмотр даты основания Днепропетровска и Павлограда, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). По его словам, «нельзя выводить дату основания Днепропетровска со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда — от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю». Институт национальной памяти собирается разработать соответствующий законопроект по деколонизации Украины.

Под стенами Запорожского горсовета прошла акция протеста против прививок, передает «Индустриалка» (Запорожье). Несколько десятков человек пришли к мэрии с плакатами: «Здорові діти — не загроза», «Вакцинація — вільний вибір кожного», «Рівні умови доступу до освіти» и так далее. Суть акции — выразить протест против обязательной вакцинации детей и потребовать равного доступа к образованию. В Запорожской области наблюдается напряженная ситуация: число заболевших корью людей растет. С начала года в области было уже шесть вспышек смертельно опасной болезни. Вирус подхватили медработники в «Витацентре», работники на Запорожском ферросплавном заводе, Укрграфите, многодетная семья в Мелитополе. По состоянию на 7 марта, смертельную болезнь диагностировали у 397 человек. Только в Запорожье — 212 заболевших. Специфического лечения от кори не существует. Единственной защитой является вакцинация. Несмотря на такую ситуацию, многие родители отказываются прививать детей. Из основных доводов в пользу отказа от вакцинации родители озвучили такие: опасность вакцин, отсутствие информации об их составляющих компонентах, тяжелые последствия. Некоторые даже выдвигали предположения, что вакцинируют нас специально, чтобы заразить чем-то затем, чтобы нация (или отдельные ее представители) просто вымерли.

Под стенами Полтавского городского совета собралось несколько десятков работников железнодорожной сферы, которые хотели обратить внимание органа местного самоуправления на проблему отрасли, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Железнодорожники присоединились к всеукраинской забастовке. Основные проблемы — маловаты зарплаты. Например, слесарь в депо получает «чистыми» 3,5 тыс. грн., машинист, который отработает две нормы, может получить 15−20 тыс. грн. Но не каждый выдержит такую нагрузку. То же касается и проводников. А средняя «чистая» зарплата составляет 6 тыс. грн. Зато рассказывают о гиперлупе. Сначала наведите порядок в элементарном, затем объявляйте о значительных проектах, говорят железнодорожники.

Svklimkin Михаил Жванецкий

«Жванецкий — жертва тирании: освобождение близко, — пишет в своей колонке главный редактор портала «Думская» (Одесса) Олег Константинов. — А никому не приходило в голову, что в РФ сейчас ситуация такая, что Жванецкий просто не мог отпетлять от этого орденка? Точнее, мог бы, но с такими последствиями, которые лично он сейчас принять не в состоянии? Не оправдываю, но ворона на хвосте принесла, что там, за поребриком, основательно подкрутили гаечки, и то, что было возможно в 2014-м, нынче для публичных фигур запоребрика — верный приговор. Фрондерство у них допустимо, но только до определенного предела. Если, конечно, «фигура» хочет остаться публичной и… живой. И одно дело — относительно молодой и обезбашенный Бабченко, который мог и сбежал, а другое — 85-летний мэтр, отягощенный регалиями, имуществом, женами и детьми. Почему никто не рассматривает ММЖ как жертву? Он именно что жертва! Одна из многих жертв страшного режима, который пытается возродить тоталитарные практики в новой, технологичной, обертке, который бьет все рекорды лживости и манипулирования массовым сознанием. Мы спорим до хрипоты из-за поступка Жванецкого — именно этого и добивались кремлевские кукловоды. А его не осуждать или оправдывать надо. Его надо жалеть. И бороться за то, чтобы в будущем ни одна тварь не имела ни малейшей возможности ставить наших авторитетов, наших любимых писателей и артистов раком, вынуждая принимать ордена, подписывать воззвания и вообще поддерживать прямо или косвенно убийства, изнасилования, грабежи и другие преступления против Украины и остального человечества. Российская Федерация в ее нынешнем виде должна быть уничтожена как страна-«агрессор», как враждебное всем общечеловеческим ценностям образование. Ну, а Жванецкого я, конечно, поздравляю с 85-летием. Держитесь, Михаил Маньевич, освобождение ближе, чем кажется. А ніч найтемніша перед світанком!».