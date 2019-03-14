Президент Грузии Саломе Зурабишвили побывала с официальным визитом в Армении. Это был ее второй «региональный» визит. Первый (после ее избрания президентом) состоялся в Азербайджан. Сама она заявляла, что «последовательность своих зарубежных визитов считает не случайной, а выбранный маршрут объясняет приоритетностью внешнеполитических отношений».

Иван Шилов ИА REGNUM

Тбилиси стал позиционировать себя в несколько ином качестве в системе мировой и региональной политике. Сначала Зурабашвили посетила Евросоюз и НАТО, затем Францию и Германию. Побывала в Афганистане и только потом нанесла визит «в дружественный соседний Азербайджан». Для сравнения: премьер-министр Армении Никол Пашинян свой первый зарубежный визит совершил в Грузию, обозначая таким образом приоритетность и принципиальную важность выстраивания армяно-грузинских отношений. Что же касается грузино-азербайджанских отношений, то предшественники Зурабишвили говорили об уровне стратегического партнерства, учитывая, что Азербайджан является не только главным поставщиком для Грузии энергоресурсов, но и через грузинскую территорию проходят экспортные азербайджанские трубопроводы и железнодорожная магистраль Баку — Тбилиси — Карс.

При этом всегда подчеркивалось и тесное военно-техническое сотрудничество в треугольнике Тбилиси — Баку — Анкара, что наводило на мысль о том, что Грузия собирается прорываться в Европу через Ближний Восток. Но Зурабишвили стала расставлять иные внешнеполитические акценты и иначе определять свое место в региональной геополитике. Недавно директор бакинского Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу рассуждал о том, что «Грузия ни в чём не зависит от Армении, все коммуникационные связи которой зависят от Грузии». Но ведь Тбилиси и для Баку является своеобразной «дорогой жизни», и энергетическая зависимость Грузии от Азербайджана может исчезнуть при нормализации отношений с Россией. Так, накануне визита Зурабишвили в Ереван Грузия успешно завершила переговоры с Газпромом по транзиту газа в Армению. Казалось бы, и ранее таких сделок между Тбилиси и Москвой, не имеющих дипломатических отношений, было немало. Но на сей раз заместитель министра экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинская сторона руководствовалась одним из основных принципов «энергетической независимости и безопасности страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Вопрос в том, от кого именно Тбилиси стремится обеспечить свою энергетическую безопасность. Он звучит уже не просто риторически, хотя говорить о проникновении российской компании на грузинский рынок преждевременно. Тем не менее обозначается новый грузинский геополитический тренд: выравнивание баланса в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Даже несмотря на то, что и Баку, и Тбилиси считаются «партнерами по несчастью»: Баку, по его словам, утерял 20% своей территории, а Тбилиси — Абхазию и Южную Осетию. Но при этом Грузия, вопреки желанию Азербайджана, никогда не закрывала границу с Арменией. Более того, сейчас, правда, скорее в закулисном режиме, обсуждается вопрос о налаживании устойчивой коммуникационной связи между Россией и Арменией через территорию Грузии, что является «чувствительной» темой для Азербайджана. А еще один важным элементом фонового характера, сопровождавшего визит Зурабишвили в Армению, является то, что Грузия стремится в НАТО.

Армения является членом ОДКБ, что никак не может сделать Тбилиси и Армению стратегическими союзниками. Тем не менее визиты Зурабишвили в Баку и в Ереван имеют заметное отличие. В Баку президент Грузии в своих заявлениях при обсуждении сотрудничества в самых разных сферах использовала больше деловую лексику, говорила о важности соглашений, достигнутых со странами на востоке Каспия после открытия железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, заявляла о заинтересованности выстраивания коммуникаций с выходом через Чёрное море в Европу. Но ее выход на конкретные договоренности был невозможен, потому что это находится вне компетенции президента Грузии. Поэтому грузинский политолог Паата Закареишвили назвал визит Зурабишвили в Баку «визитом вежливости без особых новшеств и прорывов».

А что в Ереване, где она провела переговоры с президентом Арменом Саркисяном и Пашиняном? В беседе с премьером Зурабишвили заявила, что «Грузию и Армению объединяет многое — география, история, будущее и планы на будущее». По ее словам, «важно использовать тот потенциал, который существует для развития отношений между странами, а также с помощью совместных, более тесных отношений с международным сообществом, одним из примеров чего является Евросоюз». И добавила: «Вместе мы можем намного больше, чем в одиночку, нам многое предстоит сделать». Упоминание Зурабишвили об «общей географии и истории» плюс существующий потенциал сотрудничества с Арменией сразу выводит на любопытные размышления.

President.gov.ge Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили

В свое время выдающийся театральный режиссер Роберта Стуруа цитировал Андрея Амальрика, который писал, что «взаимоотношение грузин и армян во многом обусловлено ощущением ими собственной истории — уж слишком тесно связала история грузин и армян и они не просто трепетно относятся к своей многовековой истории, но и живут этой историей, в их самосознании история занимает особое место». Не случайно в грузинской и армянской публицистике часто цитируют жившего и творившего в XI веке известного грузинского историка и архиепископа Руиси Леонти Мровели, который утверждал, что такие кавказские народы, как албанцы, армяне и грузины, являются этносами общего происхождения. Не будем сейчас полемизировать о причинах появления такой доктрины. Отметим только, что в разные периоды истории грузины и армяне часто действительно оказывались вместе.

То, что об этом решила вспомнить Зурабишвили, приобретает не только символическое значение. Это может означать выбор общего христианского вектора во внешней политике, который президент Грузии выводит в Европу. Такой тезис не является нашей авторской фантазией. Его недавно хорошо подметил азербайджанский депутат и известный политолог Расим Мусабеков. В эфире передачи «Большая игра с Гела Васадзе» он заявлял, что «в отношениях с Грузией довольно часто получается, что Азербайджану не с кем разговаривать», а «в общественном мнении Грузии сложилась такая доминанта, что страна чуть ли не в шаге от Европы, а Азербайджан туда не торопится, и в некотором смысле нам, получается, не по пути». По его же словам, «конечно же, мы начинаем задумываться о политических целях нынешнего грузинского руководства, насколько у нас не совпадают взгляды на региональную геополитику, нам надо это четко понимать, чтобы выстраивать свою внешнюю политику».

Так что для Армении визит Зурабишвили оказывается удачным. Что же касается самой Грузии, то ей дальше придется маневрировать между Арменией и Азербайджаном, сохраняя до поры до времени ось Тбилиси — Баку — Анкара и, возможно, выстраивая новую: Тбилиси — Ереван с потенциальным подключением Тегерана и Москвы. Правда, никто не знает, что имеет в виду Зурабишвили, когда говорит, что «Кавказу нужно вернуть его историческое назначение». И готова ли Грузия по-европейски начать «развязывать исторические узелки». Кто и как будет обозначать желание испортить такую «обедню»?