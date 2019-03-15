В жизни каждой нации однажды настаёт момент, когда она собирается снять про себя большое патриотическое кино. Задача не из лёгких: сделать ленту красивую, размашистую, пафосную — не впадая в пошлость и безвкусицу. В наших реалиях все к тому же пытаются «ответить Голливуду»: по качеству картинки, операторской работы, динамики боевых сцен… Примеров — множество: российские фильмы про космос и спорт, китайский «Основание Китая» и пр.

Иван Шилов ИА REGNUM

Теперь в этот ряд встали и ирландцы — с фильмом Ленама Дэйли «Чёрный 47-й», посвященным одному из самых драматичных периодов истории Ирландии: господству завоевателей-англичан и «Великому голоду» 1845−1849 годов. Премьера ленты в России состоялась в рамках фестиваля ирландской культуры в Москве. По трейлеру кажется, что фильм — голливудский боевик про повстанцев, по идее — что это драма с элементами эпоса. На деле же это… «Рэмбо: первая кровь».

Служивший в английской армии ирландец Фини ездит по родным краям в поисках родных. Он — машина для убийства, ветеран Афганистана (Рэмбо же вернулся из Вьетнама). Родственники, конечно, пали жертвой несправедливости английских властей и их пособников из числа местных. Зато Фини натыкается на полицейских (как Рэмбо на шерифа), которые вскоре оказываются первыми жертвами его праведного гнева. Герой совершает побег, и ловить его отправляют английского офицера Поупа и другого ветерана Афганистана — Ханну…

Цитата из к/ф «Чёрный 47-й». реж. Лэнс Дэйли. 2017. Ирландия, Люксембург Под прицелом

Хотя формально «Чёрный 47-й» снимался по мотивам ирландской короткометражки «An Ranger», сходство с первым фильмом про Рэмбо выходит за грани случайности: вплоть до сцены с колонной ближе к концу и, в чём-то, финальной битвы. Даже сам посыл двух кинолент близок: да, «они начали первыми» (лозунг «Первой крови»), жизнь главного героя разрушена, и будущее его мрачно, армейские кампании не принесли ему славы — только травмы; в общем, гнев Фини-Рэмбо понятен. Однако прав и стоящий как бы на стороне противника ветеран: кровавым ражем ничего не решишь, и надо строить новую жизнь, пусть плохую, но куда-то ведущую. В «Чёрном 47-м» речь идёт, конечно, об эмиграции в США.

История голода и угнетения вносит в сюжет свои коррективы: Ханна служит англичанам, но уже не ценит собственную жизнь; про эмиграцию в США думает и сам Фини, но его уносит череда событий. Кровавый раж главного героя, безусловно, более обоснован. Но чувство дежавю во время просмотра не покидает тебя ни на секунду.

Идеологически фильм предельно прямолинеен. Ирландцы, не служащие англичанам, все тощие, бледные, одетые в рваные простыни, бесцельно стоящие по обочинам дорог, среди руин или на улицах городов. Англичане — напротив, чистенькие и одетые с иголочки; их пособники (к которым, в принципе, относится и главный герой) представляют собой что-то среднее. Главные злодеи — карикатурные. Преследующий Фини офицер — так вообще похож на «арийца"-нациста (например, как в «Пятой печати» Фабри); хотя это-то может быть и совпадением. Выбивающийся из общего ряда англичанин в итоге, конечно, становится на сторону ирландцев.

Фини на своём кровавом пути проходит через все сюжеты угнетения: предательство близких, выселение с земли, смерть от голода и холода, попытки заставить ирландцев отказаться от католической веры в пользу протестантизма, укрывание и экспорт зерна англичанами и пр., и пр. В принципе, таких сцен и ожидаешь от фильма, но порой они сделаны излишне топорно.

В отличие от «Рэмбо», «Чёрный 47-й» — не боевик; это скорее детектив — но без интриги. Несмотря на достойную работу оператора и в целом красивую картинку, фильм кажется чересчур медленным и затянутым. Да, иногда этот темп оправдан — как, например, в классическом японском кино. Но не в этот раз: время тратится не на создание напряжения, расстановку акцентов, выхватывание взглядов и деталей — а просто на неспешное передвижение, растянутую речь и повторение одних и тех же пустынных видов опустошённой бедствием и англичанами Ирландии.

Цитата из к/ф «Чёрный 47-й». реж. Лэнс Дэйли. 2017. Ирландия, Люксембург Голодные ирландцы

Не спасает положение и актёрская игра: главный герой проносит через все перипетии сюжета одну-единственную эмоцию («я старый солдат и не знаю слов любви»), второстепенные персонажи порой кажутся «каменными». Вообще, в фильме не так много событий и диалогов, которые как-нибудь бы его оживили.

Итого, фильм про страдания ирландского народа не вызывает главного: сочувствия. Он смотрится как странная, «прилизанная», но лишённая динамики версия «Рэмбо». В память врезаются местные пустынные пейзажи и серо-синяя гамма, а также несколько удачных кадров (и одна шутка), но даже они приедаются к середине ленты; акцент на них кажется чрезмерным. Открытая концовка хороша в задумке, но выполнена (как и весь фильм) ну уж слишком очевидно, до грубости.

«Чёрный 47-й» собрал в Ирландии относительно большую кассу благодаря благодатной теме и удачному трейлеру, плохо отражающему содержание фильма. Зрителям же из других стран смотреть здесь особо не на что: история Ирландии дана широкими, пропагандистскими мазками, персонажи шаблонны, сюжет знаком и предсказуем. Хорошая съёмка компенсируется излишней затянутостью и похожестью сцен. Может быть, это и важный этап для высокобюджетного ирландского кино, но абсолютной ценностью «Чёрный 47-й» явно не обладает.