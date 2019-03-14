Администрация президента США сделала ещё один рискованный шаг, приняв решение о введении в действие Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе (Libertad) от 1996 года, якобы для того чтобы наказать Кубу за поддержку правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оказать дополнительное давление на Венесуэлу. Одностороннее политическое решение угрожает обострить напряжённость в отношениях между США и их ключевыми союзниками — ЕС и Канадой, пишет Саманта Салтун в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Впервые с момента принятия Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе в 1996 году администрация Трампа намерена разрешить возбуждение судебных процессов в соответствии с разделом № 3 этого закона. Раздел №3 позволяет гражданам США, чьё имущество на Кубе было конфисковано правительством бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро после Кубинской революции 1959 года, подавать иски в федеральные суды США против иностранных лиц, использующих данную собственность. Раздел №3 никогда не использовался, поскольку с момента принятия закона каждый американский президент приостанавливал его действие. Основной аргумент заключался в том, что введение в действие раздела №3 будет иметь негативные последствия для союзников и партнёров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блокада Кубы

На данный момент претензии в соответствии с разделом № 3 ограничены определенным списком кубинских юридических лиц, а запрет в отношении судебных исков против иностранных фирм, действующих на Кубе, сохранится по крайней мере до 17 апреля. В администрации Трампа заявили, что Вашингтону понадобится месяц для того, чтобы оценить возможные последствия своего решения для национальных интересов США.

После отмены европейских санкций против Кубы более десяти лет назад компании ЕС стали развивать деловые связи с островом. Канада, которая поддерживает дипломатические отношения с Кубой с 1945 года, также решила воспользоваться новыми возможностями для расширения своих экономических связей с островом. После активизации раздел №3 Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе канадские и европейские компании, работающие на Кубе, могут столкнуться с серьёзными последствиями.

Решение США может затронуть бизнес иностранных горнодобывающих компаний, авиаперевозчиков и круизных компаний, работающих на Кубе. Несмотря на то, что действие раздела №3 в настоящий момент не распространяется на данные компании, ситуация может измениться уже в апреле 2019 года. Если это произойдёт, то отношения между Вашингтоном и его союзниками могут испортиться ещё больше. У союзников могут возникнуть юридические вопросы в отношении законности действий США в рамках Libertad, а споры могут затянуться на многие годы.

В 1996 году Европейский союз принял «закон о блокировании», который должен был защитить европейские компании от американских попыток экстерриториального применения раздела № 3 Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе. Помимо «закона о блокировании», ЕС обратился в ВТО с иском против США. В конечном итоге США и ЕС урегулировали спор, когда бывший президент США Билл Клинтон согласился отказаться от экстерриториального применения Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе, а ЕС согласился ужесточить свою позицию в отношении Гаваны и отозвать свой иск из ВТО.

Elionas2 США и Евросоюз

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Учитывая то, что в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем уже возникла напряжённость из-за торговой политики Трампа и его позиции по Ирану, сейчас не самое подходящее время для новых двусторонних споров. Кроме того, взгляды американской администрации в отношении ВТО и её роли в урегулировании торговых споров существенно изменились, что усложнило процесс урегулирования споров путём переговоров и обострило напряжённость.

В целом решение администрации Трампа о введении в действие раздела № 3 Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе — это недальновидный и неэффективный способ достижения своих целей на Кубе и в Венесуэле. Обострение напряжённости в отношениях с европейскими и канадскими союзниками на фоне активизации раздела № 3 может подорвать скоординированность действий в отношении Венесуэлы.