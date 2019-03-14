На фоне постепенного ослабления напряжённости в отношениях между КНР и США, президент США Дональд Трамп решил открыть новый фронт торговой войны, на этот раз ополчившись против Индии. В начале марта 2019 года Трамп сделал первый выстрел, уведомив конгресс о своём намерении лишить Индию торговых льгот, которыми она пользовалась в рамках генеральной системы преференций (ГСП). Условия ГСП были согласованы в 1970-х годах в рамках многосторонних переговоров членов Генерального соглашения по тарифам и торговле. Затем систему преференций приняли в ВТО. ГСП позволяет беспошлинно ввозить в Соединённые Штаты многочисленные товары из Индии и других развивающихся стран, пишет Арвинд Панагария в статье для издания The Foreign Policy.

Индийская торговка

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Решение Трампа покончить с ГСП не было неожиданным. Несмотря на тесное сотрудничество между двумя крупнейшими в мире демократиями в области обороны и в других областях, в торговых отношениях между США и Индией ранее уже существовала определённая напряжённость. При администрации Трампа, который саркастически назвал Индию «королём пошлин», торговые отношения дополнительно обострились.

Противоречия

Любимая жалоба Трампа в отношении Индии — это высокие пошлины на импортные мотоциклы Harley-Davidson. Также главу Белого дома раздражает существенный торговый дефицит США с Индией, который в 2017 году составил $27,3 млрд. С другой стороны, Вашингтон обеспокоен появлением протекционистских импульсов в Индии, особенно в сельском хозяйстве. В течение последних двух лет Индия также увеличила пошлины на ряд товаров, включая мобильные телефоны и автозапчасти.

Кроме того, у США возникли вопросы в отношении режима защиты прав интеллектуальной собственности. Ранее США включили Индию в список неблагонадёжных стран в рамках своего «специального доклада 301» (Special 301 Report), в который попадают страны, не обеспечивающие надлежащего уровня защиты интеллектуальной собственности.

Наконец, недавно Индия приняла несколько решений, которые нанесли ущерб американским интернет-гигантам. Индия приняла законы, которые требуют, чтобы американские компании хранили данные об индийских пользователях исключительно на территории Индии. Это привело к увеличению операционных расходов американских компаний. Также Индия ужесточила правила электронной торговли, запретив американским онлайн-платформам, таким как Amazon и Walmart, продавать продукцию компаний, в которых Amazon и Walmart имеют значительную долю участия.

У Индии тоже есть жалобы в отношении США. Например, Индия уже давно указывает на то, что американские ограничения на выдачу виз H-1B для высококвалифицированных индийских специалистов нанесли ущерб индустрии программного обеспечения. С другой стороны, американские пошлины на сталь и алюминий нанесли ущерб индийскому экспорту. В отличие от Канады, Китая, Мексики, Турции и Европейского союза, Индия решила пока воздержатся от ответных действий. В Нью-Дели составили список из 29 товаров, импортируемых из Соединённых Штатов, включая миндаль, яблоки и фосфорную кислоту, в отношении которых Индия может повысить пошлины. Однако решение о повышении пошлин несколько раз откладывали. Ранее Индия продлила срок введения импортных пошлин до 1 апреля 2019 года.

Наконец, Индия опасается побочного ущерба, с которым она может столкнуться из-за американских санкций против Ирана и России. США пообещали предпринять ответные меры в отношении третьих стран, которые ведут бизнес с Тегераном и Москвой. Однако пока Вашингтон не ввёл вторичные санкции против Индии, которая в значительной степени зависит от закупок оборонного оборудования у санкционированных российских компаний, а также поставок иранской нефти. Однако освобождение от вторичных санкций носит временный характер.

Су-30МКИ ВВС Индии

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С экономической точки зрения, лишив Индию торговых льгот, Трамп нанесёт незначительный ущерб индийской торговле. По оценкам Индии, сумма, сэкономленная на таможенных пошлинах благодаря ГСП, составляет всего $190 млн в год. Во-вторых, ГСП не действует в отношении наиболее прибыльных экспортных продуктов Индии. Как только стоимость экспорта определенного продукта пересекает установленный порог, который в настоящее время составляет около $185 млн, страна-экспортёр лишается торговых льгот в отношении данного продукта. Другими словами, страна никогда не смогла бы превратиться в экспортного гиганта благодаря льготам ГСП.

В долгосрочной перспективе обе страны должны учитывать огромный потенциал сотрудничества не только в обороне, но и в торговле. Соединённые Штаты остаются самой богатой и сильной экономикой в мире. Согласно прогнозам, экономика Индии ежегодно будет расти на 7−8%, а через 10 лет превратится в третью по величине мировую экономику. Проявив определённое терпение, обе стороны в ближайшие годы могли бы извлечь немалую выгоду из торгового сотрудничества.