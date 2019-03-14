В ходе пресс-конференции, проходившей 11 марта, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом попросил конгресс выделить «до $500 млн… на восстановление венесуэльской экономики» и помощи самопровозглашённому президенту Хуану Гуайдо, пишет Стивен Лендман в статье для издания Global Research.

Дядя Сэм

Читайте также: Project Syndicate: Глобальное будущее может зависеть от Южной Америки

Помпео не стал вдаваться в подробности американского плана по свержению правительства Венесуэлы и замене его на подконтрольную США тиранию. Сторонники жесткой линии хотят получить контроль над венесуэльской нефтью, газом, золотом и другими ценными ресурсами. Гуайдо — это предатель Венесуэлы и её народа, подконтрольная США марионетка, претендующая на роль узурпатора.

Проект бюджета США на 2020 год предусматривает сокращение расходов Государственного департамента на 23%. Также предусмотрено сокращение финансирования программ USAID с $52 млрд до $40 млрд и уменьшение на 27% финансирования различных программ помощи странам Латинской Америки (до $116 млн). В то же время администрация президента США Дональда Трампа планирует получить полмиллиарда долларов на финансирование смены режима в Венесуэле. Наверняка потом администрация захочет получить средства для финансирования переворотов на Кубе и в Никарагуа. Однако в проекте бюджета США не указано, что именно Вашингтон в существенной степени ответственен за сложившуюся в Венесуэле ситуацию. Это он развязал незаконную экономическую войну.

Помпео объявил о выводе оставшихся дипломатических сотрудников США из Венесуэлы, зловеще подчеркнув, что их присутствие является препятствием на пути американской политики. Вероятно, это указывает на запланированную эскалацию конфликта. Ответственный за организацию смены венесуэльского режима спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс решил дополнить заявление Помпео, заявив, что «разумно вывести этих людей», потому что их присутствие затрудняет действия США, направленные на поддержку народа Венесуэлы.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

Война с доверенными лицами США ещё впереди. Если не произойдёт прямого военного вмешательства Пентагона, стоит ожидать, что Вашингтон окажет всяческую поддержку антиправительственным силам Венесуэлы, в число которых входят настоящие головорезы, которым американские сторонники жесткой линии могут доверить самую грязную работу.

На вопрос о возможном военном вмешательстве США в Венесуэлу Трамп, Помпео и Абрамс всегда отвечают одно и то же, мол, Вашингтон рассматривает все возможные варианты. Другими словами, они готовы пойти на всё, чтобы достигнуть своих целей. Абрамс заявил, что администрация Трампа намерена ввести «очень серьёзные» новые санкции против Венесуэлы «в ближайшие дни», которые нанесут удар по финансовым учреждениям, поддерживающим Венесуэлу. США оказывают давление на Китай, Россию, Турцию и другие страны, выступающие против переворота в Венесуэле, однако противникам политики Вашингтона пока не удалось добиться значительных успехов. Около 50 стран мира поддерживают переворот в Венесуэле, остальное мировое сообщество и ООН выступают против.

На этой неделе, 12 марта, Государственный департамент США призвал американских граждан отказаться от поездок в Венесуэлу: «Граждане США, проживающие в Венесуэле или прибывшие по туристической путёвке, должны покинуть эту страну». Вашингтон больше не предоставляет консульские услуги в Каракасе. Возможно, Государственный департамент хочет, чтобы граждане США покинули Венесуэлу до начала запланированной эскалации, направленной на свержение правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

andresAzp Волнения в Венесуэле

Читайте также: Foreign Policy: Мэй и Брексит оказались на краю пропасти

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон, Помпео и Абрамс пытаются сформировать антиправительственную коалицию. Болтон заявил, что Вашингтон пытается заручиться поддержкой со стороны максимально широкой коалиции для обеспечения мирной передачи власти Гуайдо, которого Белый дом считает «законным» президентом Венесуэлы.

Во вторник, 12 марта, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что электроснабжение практически полностью восстановлено на всей территории страны. Как долго это продлится, неизвестно. Вполне возможно, что план экономической войны Трампа включается в себя будущие кибератаки на электросетевую инфраструктуру Венесуэлы. В тот же день Мадуро призвал ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу защитить Венесуэлу от дальнейших кибератак, направленных на отключение электроэнергии. Мадуро отметил, что энергоснабжение удалось восстановить на всей территории страны, однако Венесуэла нуждается в поддержке.