В случае жёсткого Брексита Великобритания готовится либо вернуться в XIX век, либо устроить себе эксперимент в сфере односторонней торговли, причём эксперимент невиданных с 1846 года масштабов, когда отмена сельскохозяйственных пошлин изменила ход истории, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

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В современном мире торговые пошлины не так страшны, несмотря на уверенность президента США Дональд Трамп в обратном. Существует множество других торговых барьеров, которые могут встать на пути британской торговли и нанести ущерб экономике Соединённого Королевства.

Что предлагает британское правительство в случае, если Лондон не сможет достигнуть соглашения с ЕС? Оно предлагает резко снизить пошлины на импорт товаров. Пошлины будут обнулены по 87% позиций. Пошлины сохранятся только в отношении импортного мяса, некоторых молочных продуктов, автомобилей (импорт запчастей будет беспошлинным) и ещё небольшого ассортимента товаров. Поскольку на границе с Ирландией не предполагается установления таможенного контроля, Великобритания, похоже, готова в одностороннем порядке обеспечить беспошлинный ввоз всех товаров, по крайней мере, на время.

Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Таможня дает добро

Экономические советники британского правительства, выступающие за Брексит, утверждают, что односторонняя свободная торговля позволит снизить цены для потребителей и обострит конкуренцию, которая должна привести к повышению производительности. Перед тем как в 1846 году Великобритания отменила протекционистские меры в отношении импорта кукурузы, звучали аналогичные аргументы о том, что дешевый импорт зерна приведёт к снижению цен на хлеб, поэтому промышленные предприятия смогут снизить заработную плату, что в свою очередь будет способствовать процветанию британской промышленности.

То, что можно было позволить себе в XIX веке, сегодня с политической точки зрения является невозможным. Однако в качестве отвлекающего манёвра британское правительство может задействовать словоблудие о повышении международной конкурентоспособности Великобритании, что в свою очередь позволило бы компенсировать пошлины, которые другие страны вводят в отношении британского экспорта.

Подобная политика отлично зарекомендовала себя в XIX веке, превратив Великобританию из сельскохозяйственной державы в индустриальную. Однако после Брексита основная проблема Великобритании будет заключаться не в том, что она в значительной степени лишится защиты от пошлин, которую ей гарантировало членство в ЕС, а в том, что в отношении Великобритании могут применить широкий спектр торговых инструментов для того, чтобы удержать её подальше от европейских рынков.

Недавно группа исследователей из Университета прикладных наук Констанца (Германия) подсчитали, что нетарифные барьеры могут сократить экспорт той или иной страны на 12%. Конечно, это несопоставимо с возможным 50-процентным сокращением импорта немецких автомобилей в США, но тем не менее это существенное сокращение импорта.

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В настоящий момент ни один экономист не может точно предсказать, каким образом торговые барьеры ЕС повлияют на британскую торговлю, поскольку список возможных торговых барьеров обширен, при этом разные европейские страны могут задействовать разные торговые барьеры.

Недавно польский аналитический центр Polish Economic Institute опубликовал доклад о протекционизме внутри ЕС. В нём говорится о том, что «старые» члены европейского блока часто используют административные барьеры для борьбы с иностранными конкурентами. Они также защищают свои компании с помощью субсидий, нарушая правила общего рынка.

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Учитывая всё это, даже трудно себе представить, с какими торговыми барьерами столкнётся Великобритания, когда покинет Европейский союз. После Брексита большинство европейских стран с радостью вытолкнут британские компании со своих рынков. Сторонники Брексита всячески пытаются возродить величие Великобритании. Велик соблазн вернуть славные времена XIX века. Однако мир очень сильно изменился. Лондон всё ещё не осознает реальных последствий, связанных с выходом из состава ЕС.