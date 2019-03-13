В 1967 г. в рамках программы «Ареальная картотека человеческих отношений» (Human relations area files) американским антропологом Джорджем Мердоком было описано около 600 отдельных культур. Спустя пять десятков лет в культурной антропологии и смежных с ней дисциплинах насчитывается уже свыше тысячи только лишь одних определений культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Думается, если тоталитарный диктат политкорректности продолжится, то количество культур и их определений будет только увеличиваться.

Профессор литературы Терри Иглтон (Университет Ланкастера, Великобритания) пытается преодолеть это увеличение понятий и сущностей, от которого предостерегал еще Уильям Оккам. Исследуя понятие культуры в историческом, философском и политическом контексте, он анализирует причины ее кризиса, механизм культурных войн, а также отношения с природой.

Как отмечает ученый, статус культуры в истории периодически менялся. В качестве «господствующего уровня социальной жизни» она была актуальна в традиционных обществах (то есть до модерна, который вывел ее на периферию социальных отношений) и в современных постмодернистских цивилизациях, с их «порой преувеличенным уважением к культуре как таковой». Тем не менее ее современное состояние все равно далеко от совершенства. Иглтон обращает внимание на парадоксальность положения культуры в постмодерне. Последняя, по сути, стала одним из социальных «симптомов разделения, которое она вызывается преодолеть». Исследователь не без иронии сравнивает ее с болезнью, которая сама собирается себя лечить.

Подобный кризис обусловлен тем, что «культура больше не описывает социальное существование, как оно есть». Но марксист Иглтон далек от политического радикализма, противополагая ему «просвещенный политический контекст», правда, при условии, что «правящая власть обходится без принуждения» и «в состоянии обеспечить консенсус». Кроме того, между культурой как цивилизованностью (элитарностью) и культурой как социальной солидарностью нет противоречия. Ведь «если культура означает искусство и интеллектуальную жизнь, можно говорить, что поддерживая их, культурная элита укрепляет общество в целом». Последнее, по мнению ученого, хорошо иллюстрируется на примере творчества Томаса Стернза Элиота, который «как все наиболее прозорливые сторонники элитарности… завзятый популист».

Правда, Элиот так и не создал нового революционного гимна. Но, может быть, Иглтон еще напишет трактат в защиту монархии. Это точно будет диалектика (единство противоположностей). Правда, уже не марксистская.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».