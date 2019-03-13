Прошла неделя после завершения работы Второго заседания российско-армянского «Лазаревского клуба». Осмысливая итоги заседания, все более и более убеждаешься в востребованности подобной площадки для открытого диалога и дискуссий политических и общественных деятелей, экспертов, предпринимателей и журналистов России и Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уже можно с уверенностью констатировать, что состоявшееся обсуждение дало возможность оценить уровень и перспективы экономического сотрудничества Армении и России с учетом новых политико-экономических реалий, а также геополитических аспектов сотрудничества наших стран. Думается, что не будет преувеличением утверждение о том, что Программа Второго заседания «Лазаревского клуба» и имевший место обмен мнениями явились своеобразным подтверждением объективности и актуальности курса России и Армении, нацеленного на дальнейшее углубление российско-армянского стратегического партнерства в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. И это нашло свое отражение в девизе заседания: «Экономика, инвестиции, интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении». Не приходится сомневаться также и в том, что в самое ближайшее время члены «Лазаревского клуба» и приглашенные на Второе заседание участники дискуссий обобщат итоги состоявшегося обмена мнениями и выработают совместные рекомендации для исполнительных властей наших стран. Рекомендации, нацеленные на дальнейшее повышение уровня сотрудничества с учетом современных геополитических вызовов, которые приобретают угрожающий для безопасности наших государств характер.

Флаг ОДКБ

Так вот, на фоне созидательной работы «Лазаревского клуба» вызывает настороженность и недоумение реакция руководства Азербайджана не только на работу «Лазаревского клуба», но и на сам факт его существования.

Прежде чем привести отдельные, но весьма характерные и повторяющиеся отклики азербайджанских СМИ, заметим, что их объединяют нескрываемое замешательство, полная растерянность и абсолютное непонимание процессов, обусловленных функционированием «Лазаревского клуба». Так, накануне начала Второго заседания небезызвестный проправительственный интернет-портал Азербайджана aze. az весьма своеобразно «благословил» его работу публикацией статьи под заглавием «Лазаревский клуб обречен на провал». Уважаемый читатель вполне уместно может задаться вопросом: а почему из множества статей азербайджанских массмедиа, посвященных работе «Лазаревского клуба», я упомянул именно эту публикацию? И он будет прав, однако ответ на сей вопрос проще простого. Оказывается, в Апшеронском султанате (именуемом также Азербайджаном) есть интернет-порталы, которые уж больно беспокоятся за Армению. В подтверждение сказанного достаточно привести отдельные сердобольные стенания, например, aze. az о том, что «следует отметить, что до второго заседания клуба российские государственные медиа осуществили антиармянскую кампанейщину (надо же, какой позор, а вместе с тем какая сердобольность, а главное, с чьей стороны она выражается — А. Г.). А целый ряд депутатов Госдумы приняли участие в Баку в антиармянском шествии (согласитесь, весьма примечательно, что авторы сей публикации сами определяют подлинную суть состоявшегося 26 февраля т.г. шествия, проведенного якобы в память о жертвах Ходжалинской трагедии 26 февраля 1992 года — А.Г.). Один из них — член данного клуба. Между тем в эфире государственных российских медиа не звучит ни одного антиазербайджанского слова (видимо, велико было разочарование азербайджанских политологов, когда российские СМИ к трагедии 1992 года в Ходжалы, вина за которую полностью на совести Народного фронта Азербайджана, отнеслись, как и подобает солидным изданиям, придерживающимся общепринятых моральных принципов — А. Г.). Отметим, что армяне сами признают, что Лазаревский клуб, как и всякая российская инициатива, обречен на провал». Заключительное предложение сего безоговорочного вердикта пробуждает двоякие чувства. С одной стороны, вызывает удовлетворение то, что в противники «Лазаревского клуба» записались особи с подчеркнуто выраженным антироссийским душком и убожеством выражаемых ими мыслей. С другой стороны, они не скрывают своих связей с теми отбросами непонятно какого общества, которые позиционируют себя как «армяне, которые сами признают, что Лазаревский клуб, как и всякая российская инициатива, обречен на провал». Можно было ограничиться вышеприведенной ссылкой, опубликованной в этом азербайджанском интернет-портале, так как сия публикация наиболее полно характеризует дичайший уровень непонимания целей и задач «Лазаревского клуба». Авторы статьи не задаются вопросом о побудительных мотивах первых уверенных шагов членов клуба на пути к реализации поставленных задач, что изо дня в день повышает авторитет этой организации. Однако вызывает уныние, что на подобный уровень невосприятия реалий, помимо азербайджанских СМИ, скатились и официальные лица Апшеронского султаната, подтверждением чему стало заявление министерства иностранных дел Азербайджана, в котором, в частности, отмечается: «Согласно распространенной в СМИ информации, 5−6 марта текущего года в Москве состоялось второе заседание российско-армянского «Лазаревского клуба». В нем приняли участие официальные представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации в лице советника президента РФ С. Глазьева, который передал участникам заседания приветствие президента России В. Путина, а также первого заместителя председателя Комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К. Затулина. Хотели бы напомнить, что в связи с приглашением на первое заседание вышеупомянутого клуба представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, равно как и прозвучавшими в рамках первого заседания высказываниями, открыто ущемляющими суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, МИД Азербайджанской Республики выразил свое недовольство и возмущение МИД РФ» («МИД Азербайджана выразил недовольство в связи с приглашением представителей сепаратистского режима на заседание Лазаревского клуба», 7 марта 2019 г., 16:38).

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия, солдаты (1)

Первое восприятие данного заявления — это чувство удивления на столь «молниеносное» реагирование МИД Апшеронского султаната на итоги первого заседания «Лазаревского клуба», да-да, уважаемый читатель, я не оговорился, первого заседания, которое состоялось 30 ноября — 1 декабря 2018 года в Ереване. В официальном документе МИД Азербайджана дается оценка именно этому мероприятию. Что же касается оценки Второго заседания, то апшеронским дипломатам по сути нечего сказать, так как они на сей счет еще не придумали какую-либо брехню. А может, их подвели ими же ангажированные наймиты с армянскими фамилиями, которые запоздали с возможными клеветническими «разоблачениями» членов «Лазаревского клуба». Впрочем, мне ясно, почему официальному Баку понадобилось три месяца, чтобы понять и оценить итоги «первого заседания вышеупомянутого клуба», а дальше больше — «выразить свое недовольство и возмущение МИД РФ». Можно было привести и другие выдержки из заявления апшеронского внешнеполитического ведомства, однако, в этом нет необходимости, и вот почему. Еще за десять дней до начала Второго заседания «Лазаревского клуба», 22 февраля т.г. на брифинге в МИД РФ журналист из Азербайджана спросил у официального представителя Марии Захаровой относительно проведения в Москве 5−6 марта т.г. Второго заседания «Лазаревского клуба». По его же словам, на этом мероприятии предполагается участие руководителей Арцахской Республики. При этом азербайджанский журналист хотел увязать этот вопрос с со-председательством России в Минской группе ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Не дослушав вопрос до конца, официальный представитель МИД России прервала его: «Подождите. При чем здесь сопредседательство России, эта функция и данный форум? Каким образом вы соотносите это в вашем вопросе? Вы соотносите это в том контексте, что Москва — столица России? Вот видите, как вы сами в вашем вопросе соединяете вещи, которые соединять не надо. При этом в Москве, как вы правильно отметили, проходят ежедневно сотни форумов на различные темы, которые проводит гражданское общество (откуда журналисту из султаната знать, что такое гражданское общество, вольное проводить подобные мероприятия, или же, что это такое, неправительственные организации — А.Г.). Я думаю, что речь наверняка идет об одном из них. Если у вас есть информация, что в нем каким-то образом участвуют официальные лица, дайте мне, пожалуйста, эту информацию, я уточню. У меня такой информации нет». Приятно констатировать, что МИД Азербайджана добросовестно и весьма оперативно выполнил поручение Марии Захаровой и 7 марта т.г. отрапортовал: «…Доводим до сведения российской стороны, что наличие конкретных данных по участию высокопоставленных официальных лиц государственных органов РФ на вышеуказанном заседании 5 марта, где они присутствовали наряду с представителями незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, грубейшим образом противоречит обязательствам страны — сопредседателя МГ ОБСЕ…». Оказывается, что Второе заседание «Лазаревского клуба», проходившее в открытом режиме с участием чуть ли не полусотни журналистов из ведущих массмедиа России и Армении, со стороны азербайджанского МИД было воспринято как некое закрытое таинственное мероприятие, потребовавшее неимоверных конспирологических усилий с целью выявления «конкретных данных по участию высокопоставленных официальных лиц государственных органов РФ». Как бы помягче охарактеризовать сей абсурд. Словом, в условиях неурегулированности нагорно-карабахского конфликта нервы азербайджанских властей явно сдают, а маразм крепчает. А посему, армяне, будьте бдительны, потому что это происходит вовсе не случайно, а является непременным атрибутом подготовки информационного фона для развязывания Азербайджаном новой войны против Арцахской Республики. Думается, что сомнения относительно, на первый взгляд, столь неожиданного с моей стороны вывода полностью развеются при дальнейшем ознакомлении с фактами, которые будут приведены ниже. При этом заметим, что можно было бы привести с десяток других выдержек из массмедиа Азербайджана, в которых гневно осуждается сам факт проведения в Москве заседания «Лазаревского клуба». Для полноты картины отметим, что заключительным аккордом выражения гнева азербайджанской стороны явилась информация о встрече 7 марта т.г. министра иностранных дел апшеронского султаната Э. Мамедъярова с послом РФ в Баку Михаилом Бочарниковым. Что же такого интересного написали азербайджанские СМИ об этой встрече: «Министр Э. Мамедъяров сказал, что отношения между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер и, подчеркнув роль России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выразил протест азербайджанской стороны в связи с участием 5−6 марта официальных государственных лиц РФ на очередном заседании российско-армянского «Лазаревского клуба», на котором присутствовали представители сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана».

Lazarevsky.club Лазаревский клуб

Думается, что здесь следует остановиться, так как за лавинообразным потоком информации о Московском заседании «Лазаревского клуба» как-то в стороне остаются не менее актуальные события, прямо затрагивающие не только интересы Армении, но и нашего стратегического союзника, России. Прежде чем изложить наиболее значимые события последних месяцев в регионе Южного Кавказа, не могу устоять перед соблазном привести еще один пример в обоснование моей оценки относительно крепчающего день ото дня маразма апшеронских властей. Так, 4 марта т.г. проправительственный интернет-портал Minval. az опубликовал статью под заголовком: «Иран: мужество азербайджанцев и предательская политика Тегерана», при этом сопроводив это заглавие подзаголовком «Азербайджанцы протестуют против предательской политики властей ИРИ». В сей скандальной публикации читаем: «Власти ИРИ (Иранской Республики Иран — А.Г.), которые ограничились легким «ай-я-яй» в адрес армянских националистов, развернувших на встрече с Пашиняном (в рамках официального визита Н. Пашиняна 27−28 февраля т.г. в Исламскую Республику Иран — А.Г.) плакат «Карабах — это Армения и все!», и даже не подумали привлечь их к ответственности, а в случае с упоминанием о принадлежности Карабаха Азербайджану тут же ответили репрессиями. Уже на выходе со стадиона в Тебризе полиция задержала 28 наших соотечественников (1 марта т.г. на стадионе в Тебризе в ходе футбольного матча болельщики одной из команд скандировали лозунг «Карабах наш и будет нашим», подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении — А.Г.), в том числе известного азербайджанского национально-культурного активиста Юсифа Салахшура (примечательно, что автор статьи специально подчеркивает «культурного», ибо Тофигаханум Фазил кызы, будучи весьма информированным журналистом, отдает себе отчет, что в Апшеронском султанате «национальное», как правило, далеко от «культурного» — А. Г.). Некоторые из задержанных избиты в тюрьме». Так вот, азербайджанские собратья «национально-культурного» активиста 10 марта т.г. у посольства Ирана в Баку скандировали лозунги о том, что Карабах нужно возвращать любым путем и что необходимо расширять границы Азербайджана вплоть до Тебриза. При этом заметим, что большинство плакатов были написаны на английском языке (видимо, организаторы сего действа следовали азербайджанскому гостеприимству и с учетом того, что митинг был рассчитан вовсе не на дипломатов посольства ИРИ, а на их американских коллег, облегчили последним хлопоты по переводу своих лозунгов с фарси на английский — А.Г.). Заметим, что содержание лозунгов сводилось к «South Azerbaijan Is NOT IRAN», то есть «Южный Азербайджан — это не Иран». Таким образом, воспитательная работа иранских правоохранительных органов в тюрьме Тебриза, судя по всему, — наиболее действенное средство от пресечения махрового сепаратизма в азербайджано населенных районах Ирана. Заметим, что для «национально-культурных» активистов так называемый ими Южный Азербайджан — это древнейшая Атропатена, названная так по имени Атропата, которого Александр Македонский в 328 году до н.э. назначил сатрапом Мидии. Разглагольствуя о своих притязаниях на территорию Северного Ирана, азербайджанская сторона вновь обосновывает правильность поставленного им диагноза — маразм крепчает. Ведь надо же, азербайджанское государство, которое было образовано лишь в 1918 году, претендует на свои «исторические земли», тысячелетиями принадлежащие Ирану, Персидской империи.

Однако подлость поведения азербайджанских сепаратистов в другом: они спекулируют на крайне обострившихся отношениях между США и Ираном в надежде, что, в случае крайне неблагоприятной развязки этого конфликта для Ирана, смогут вероломно захватить северные территории Ирана. Справедливости ради отметим, населенные в основном этническими азербайджанцами.

К вышеизложенному следует добавить и распространенное 9 марта т.г. заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (далее Заявление), которое, несмотря на то, что в принципе повторяет ранее изложенные ими же принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в условиях новых внешнеполитических реалий, о которых было сказано выше, а также нового внутриполитического положения в Армении после государственного переворота апреля-мая 2018 года, требуют глубокого осмысления. Обострившиеся отношения между США и Ираном, агрессивная риторика азербайджанской стороны в отношении Ирана (пока лишь в СМИ), недвусмысленно выраженный подход США к урегулированию нагорно-карабахского конфликта по формуле, предложенной Миллсом — Болтоном «Территории — в обмен на мир», а также непримиримое упорство Н. Пашиняна, достойное лучшего применения, о непременном участии Арцахской стороны в переговорном процессе, создают совершенно новую ситуацию в нашем регионе. Во-первых, для Ирана становится архиважной задачей обеспечение безопасности стокилометровой границы между ИРИ и зоной безопасности Арцахской Республики, контролируемой со стороны ее вооруженных сил. Уже одно из положений Заявления «и международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию», заставляет серьезно призадуматься. А какие страны будут осуществлять миротворческую операцию? Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Россия, США и Франция? То есть США и Франция могут дать «международные гарантии безопасности» при задействовании сил НАТО? Тогда как будет осуществляться взаимодействие сил НАТО с российскими миротворцами? Неужто столь же опасно (вследствие непредсказуемости действий коалиционных сил под руководством США, как это имеет место в Сирии. Уже не приходится говорить о возможной реакции иранского руководства в случае подобного хода развития событий. Увы, логика событий, происходящих в последние дни, свидетельствует о возможности подобного сценария развития ситуации в нашем регионе. Что имеется в виду. Заметим, что в ходе переговоров от 5 марта т.г. между Н. Пашиняном и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини она выступила за то, чтобы премьер-министр Армении участвовал в переговорах, проводимых под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ, без предусловий (в ответ на то, что Н. Пашинян тогда же, 5 марта, в Брюсселе в беседе с журналистами заявил о необходимости нового формата переговоров по Нагорному Карабаху). Более того, в ответ на это предложение комиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан на совместной с Н. Пашиняном пресс-конференции прямо заявил о необходимости сохранения действующего формата переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Иногда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат. Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны. И в более общем плане речь идет о мерах доверия», — сказал Й. Хан. Следует отметить, что о необходимости сохранения формата переговоров сложился консенсус между сопредседателями МГ ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

В этих условиях до начала обсуждения вопросов повестки дня совместного заседания Советов безопасности Армении и Арцахской Республики 12 марта т.г. Н. Пашинян в который уже раз заявил: «Главный вопрос заключается в следующем: кто представляет арцахцев или, как говорят в некоторых случаях, армян Карабаха в переговорном процессе? Проблема в том, что сегодня за переговорным столом нет полномочного легитимного представителя народа Арцаха или, как предпочитают говорить некоторые из наших коллег, нет субъекта, который имеет вотум доверия, полномочия представлять армян Карабаха». Уверен, что «народный премьер-министр РА» уж больно архаично и провинциально лукавит, выражаясь проще — пудрит мозги. Неужели Н. Пашинян не задается вопросом, а в какой степени он является легитимным, когда более половины граждан Армении, обладающих правом голоса, вовсе не пошли на выборы в НС РА, а посему он, будучи выдвиженцем парламентского большинства, отнюдь не является всенародно избранным премьер-министром РА. Н. Пашинян попросту уходит от ответственности. Ведь в эти судьбоносные дни истинный патриот Армении и Арцаха сам бы инициировал совместное заседание Совбезов, на повестке которого были бы два вопроса: о наделении Н. Пашиняна полномочиями на переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию представлять Арцахскую Республику. Естественно, что это решение должно было быть оформлено в полном соответствии с положениями международного права. И второй вопрос: «О создании объединенного комитета обороны Республики Армения и Арцахской Республики». Ан нет, к принятию такой ответственности на себя он отнюдь не готов, ни морально, ни психологически. Ведь это не одно и то же, что митинговать в Ереване, накалять страсти людей, доводить дело до кровопролития, а потом отсиживаться «в подполье», когда спецслужбы РА прекрасно знали о месте его пребывания. Да, да, уважаемый читатель, прекрасно знали и не брали, чтобы поподробнее узнать о его связях на свободе. Но это тема другого анализа. Не сомневаюсь, что Н. Пашинян в настоящее время не раз призадумывается о подлинных причинах его беспрепятственного восшествия на вершину власти в Армении. О беспрекословной поддержке его персоны со стороны тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», множества соросовских прихлебателей, ну и, конечно, представителей ЛГБТ-сообщества. А сейчас он тянет время. Чего только стоят его откровения на Совместном заседании Совбезов: «Считаю нужным подчеркнуть, что подготовка народов к миру не может быть отдельной задачей одного из вовлеченных в переговорный процесс правительств, это — совместная работа. Я имею в виду, к примеру, что подготовка азербайджанского общества к миру должна происходить с участием властей не только Азербайджана, но и Армении», — цитирует премьера пресс-служба правительства Армении. Дальше больше: «…Я готов продолжить диалог не только с президентом, но и с народом Азербайджана, поскольку убежден в том, что азербайджанский народ настолько же миролюбив, как и народы Армении и Арцаха». Эти бредовые мысли Н. Пашиняна говорят о его подлинной оторванности от знания азербайджанских реалий или же о проявлении куда более опасного синдрома, синдрома своей исключительности. Что это — примитивное политическое трюкачество или же болезненная самоуверенность в своем мессианстве. Ведь сумел же он своими популистскими речами оболванить тысячи и тысячи обезволенных нуждой граждан Армении. А может, из известного центра силы мировой политики его заверили в поддержке соросовских грантоедов, которые если в Азербайджане и имеются в наличии, то они бессильны что-либо сделать против Апшеронского султана. Н. Пашинян не может не понимать, что его время быть на посту премьер-министра уже вышло, а его потуги в третий раз (второй раз — это выборы в Национальное собрание РА VII созыва) ввести в заблуждение граждан Армении, в том числе и обманутых его «чарами», будут тщетными. Уже для любого мало-мальски мыслящего человека становится очевидным — все действия Н. Пашияна по сути направлены на торпедирование переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, тем самым созданию благоприятного информационного фона для азербайджанской стороны по развязыванию новой войны против Арцахской Республики. А может быть, именно в этом и заключалась его изначальная миссия по реализации политического завещания экс-посла США в РА Ричарда Миллса, затем лоббируемая советником президента США по безопасности Джоном Болтоном в ходе пребывания 25−26 октября 2018 г. в Ереване? Повторюсь, речь об урегулировании конфликта согласно формуле «Территории (земли) — в обмен на мир» без определения будущего статуса Арцахской Республики.

Lragir.am Крест в Арцахе

Подытоживая вышеприведенное, можно констатировать, что Н. Пашинян в должности премьер-министра становится реальной угрозой, вызовом национальной безопасности Республики Армения. Его незамедлительная добровольная отставка с должности премьер-министра Армении, незамедлительное формирование объединенного комитета вооруженных сил Армении и Арцахской Республики — это первый шаг на пути пресечения войны.

Уважаемый читатель, не хотелось бы выглядеть в Ваших глазах необъективным, замечающим «бревно» лишь в чужом глазу. Увы, с сожалением вынужден признать, что маразм крепчает и в головах нынешних властей Армении. Так что призыв — армяне, будьте бдительны, становится вдвойне актуальным.

Вместо послесловия. Когда я завершал статью, во мне пробудилось какое-то ощущение недосказанности. Речь об итогах Второго заседания «Лазаревского клуба». С сожалением приходится констатировать, что официальные СМИ Армении так и замолчали это столь полезное мероприятие, чего не скажешь о азербайджанских массмедиа. Думая об этом, я невольно вспомнил интервью председателя Оргкомитета по созданию «Лазаревского клуба», испытанного друга Армении и Арцахской Республики, известного и уважаемого политика и общественного деятеля России и Армении, да-да, Армении, Константина Федоровича Затулина. Открывая Второе заседание «Лазаревского клуба», Константин Федорович сказал: «Для нас Армения важна не только как государство-союзник, для нас важно подтвердить основы своих отношений с армянским народом, который, конечно, первичен по отношению к своему государству и важен для нас в России как исторический друг и соотечественник на протяжении столетий. К нам приехала представительная делегация участников из Армении. Но я, не скрою, сожалею, что официальные структуры правительства Армении воздержались от того, чтобы кого-либо сюда прислать. Мы собрали в этом зале ведущих российских экономистов и представителей тех российских корпораций, которые работают в Армении. Мне кажется, что новым властям Армении было бы не лишним здесь с ними еще раз встретиться и еще раз обсудить экономические проблемы. Тем более что проблемы, как мы знаем, периодически возникают».

Уважаемый Константин Федорович, непосредственно обращаюсь к Вам с встречным вопросом: а кого могли прислать официальные структуры правительства Армении в Москву? Высокопоставленных русофобов или откровенных соросовских прихлебателей? Так других там и вовсе нет. Замечу, что, выразив свое откровенное сожаление из-за факта отсутствия на Втором заседании «Лазаревского клуба» представителей правительства РА, К. Затулин опосредованно в очередной раз уличил последних в двуличии, а именно: сейчас они на словах за армяно-российское сотрудничество, а на самом деле с точностью до наоборот. Не зря же столько денег и средств было потрачено на государственный переворот и приведение к власти сих граждан. Скажу больше, чтобы как-то оправдать свое отсутствие на этом мероприятии, они начнут исподволь клеветническую кампанию против каждого из нас, а в первую очередь против организаторов «Лазаревского клуба». А дальше сами будут «судить» — где правда, а где ложь. Словом, и нам, членам «Лазаревского клуба», следует быть бдительными.

Маразм крепчает, а враг не дремлет.