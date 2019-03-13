Не скрою, становится все труднее понимать то, что говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда он пытается комментировать нынешние российско-японские переговоры, особенно по вопросу заключения мирного договора. Взять его недавние слова о том, что «вопрос о передаче Курил вообще не стоит, есть работа над заключением мирного договора». Но, позвольте, если так, что же обсуждается за закрытыми дверями, как не всем порядком надоевший «территориальный вопрос»? Или нас хотят убедить в том, что российская сторона на переговорах убеждает премьер-министра Японии С. Абэ и его министра иностранных дел Т. Коно подписать мирный договор без сдачи, или, скажем так, без прямой сдачи, Курил? Но ведь Абэ со всей определенностью объяснил президенту Путину, что «мирный договор без всяких условий» японцам не нужен. А нужен он главным образом для того, чтобы под видом «окончательного урегулирования» включить в текст договора, по сути, реваншистские требования пересмотреть закрепленные международными соглашениями территориальные итоги Второй мировой войны и добиться согласия Москвы «вернуть» законно принадлежащие России земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Отвечая на вопрос, предполагает ли заключение мирного договора возврат Японии части территории, принадлежащей России, Песков сказал, что «пока нет никаких решенных модальностей, здесь нет пока никаких запросных позиций». Окончательно «решенных модальностей», может быть, пока и нет, но, что касается «запросных позиций», во всяком случае, с японской стороны, то тут пресс-секретарь или лукавит, или не в полной мере осведомлен о том, что происходит на переговорах. Японская «запросная позиция» ясна, как день — они «Кемску волость» хотят, то бишь, все южнокурильские острова, а именно: Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу из 18 мелких островов, морских камней и отмелей под названием Плоские (по-японски Хабомаи). Так прямо и говорят на официальном уровне — мирный договор подпишем только после того, как будет определена территориальная принадлежность всех этих островов. Естественно, принадлежность Японии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Слова Пескова можно уразуметь, если он дает понять, что в Москве выжидают изменения «запросной позиции» Японии. А именно, согласия Абэ с предложенным Путиным еще в 2001 году вариантом возврата к «хрущевскому компромиссу» о добровольной передаче Японии Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), но только после подписания мирного договора. Справедливости ради отметим, что японские СМИ в последнее время действительно стали писать о том, что Абэ может предложить ограничить территориальные требования японского правительства Шикотаном и Хабомаи при условии предоставления различного рода привилегий японцам на Кунашире и Итурупе. Причем те же японские СМИ предупреждают, что воспитанное в духе «борьбы за исконно японские северные территории» население страны едва ли поддержит такой вариант (по опросам за такой вариант высказываются от 7 до 11% японцев), а парламентарии могут воспрепятствовать ратификации мирного договора, «предусматривающего возвращение всего 7% от общей площади северных территорий». Во всяком случае, сомнительно, что накануне местных и парламентских выборов Абэ официально согласится с подобным вариантом «синицы в руках», ибо это может заметно повредить достижению цели завоевания конституционного большинства в верхней палате парламента, необходимого для инициирования пересмотра действующей «мирной» конституции страны. Известно, что Абэ открыто поставил задачу — добиться пересмотра антивоенной статьи конституции еще при его правлении.

Ведя переговоры с японцами, в Кремле, конечно, не могут не учитывать народные протесты против попыток сдать за какие-то преференции и экономические посулы суверенную территорию России.

«Всем прекрасно известны настроения россиян по вопросу об островах. Все мы помним недавние достаточно скрупулезные социологические исследования, не принимать во внимание которые, конечно же, невозможно. Но еще раз повторяю, речь не идет о том, передавать или не передавать острова, задача экспертов — договориться о заключении мирного договора. Вот в этом русле и ведутся переговоры», — заверяет пресс-секретарь президента.

Квентин Массейс. Торговая сделка

В связи с этим он назвал появившиеся в российских СМИ утверждения о том, что «возможность передачи Курил Японии Москва рассматривать не будет», «абстрактными домыслами», ибо-де «никаких решений по этому вопросу нет». То есть пресс-секретарь не хочет признать, что вопрос о Курилах решен раз и навсегда — это суверенная территория России.

Тем самым Песков, желая того или нет, включил в «абстрактные домыслы» и четкие и прямые высказывания на Шикотане спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова, который, говоря о территориальной принадлежности Курильских островов, в частности, заметил:

«Территориальная проблема существует и бытует в Японии, но не в России. Никаких переговоров ни о какой передаче островов и близко, и в помине нет!»

Так почему Песков не желает повторить эти слова высокопоставленного чиновника, которые со всей серьезностью восприняты в Токио, вплоть до направления Москве ноты протеста? Считается, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Видимо, пресс-секретарю президента тоже. А как же тогда быть с гласностью, призывами к народу активно участвовать в жизни страны как внутренней, так и внешней?