Политическая борьба вокруг идеи «купить» улучшение отношений с Японией ценою части российской территории продолжается и даже, похоже, обостряется. Эта моя оценка основывается на анализе интервью, которое дал ИА «Национальная служба новостей» бывший заместитель министра иностранных дел РФ и бывший посол России в Японии Александр Панов. Занимал он эти должности с 1993 по 2003 год, то есть как раз в то время, когда ельцинская линия на сдачу Курил японцам бурно развивалась и была передана «по наследству» Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Все мы были свидетелями того, как в международном плане и особенно внутри России в последние месяцы шло обсуждение проблематики отношений с Японией и в этом контексте — вопроса о южных Курильских островах. В результате мощной кампании общественного неприятия линию на «хрущёвский компромисс» удалось остановить. Российский МИД ясно сформулировал условия, на которых может строиться дальнейшее обсуждение принципиальных вопросов двусторонних российско-японских отношений. Граждане России твердо заявили, что уступать кому-то отвоёванные отцами земли они не позволят. К сожалению, в политическом обороте осталась идея заключения абсолютно не нужного нашей стране «мирного договора» с Японией. Но честно скажем, мало кто ожидал, что возвращение к патриотическому государственному здравомыслию произойдёт быстро — оно и в других вопросах тяжело пробивает себе дорогу после десятилетий установки на «улучшение отношений» даже с очевидными противниками и «стратегическое партнёрство» с Западом.

А.И. Плотнов. Десант на Курильских островах. 1948

И что же после всего этого публично заявляет Панов? Цитирую: «решение курильского вопроса в пользу Японии сделает эту страну надежным союзником России»; «в случае передачи спорных территорий Японии Россия решит многие проблемы в экономике и безопасности»; «заключив такой договор, мы закроем территориальную проблему» (! М.Д.)… Дальше идут уже просто глупости типа «если мы заключим такой договор… это будет удар по западной солидарности, по Европе», так что цитирование имеет смысл завершить.

Впрочем, нет. Ещё одна цитата: «…уверенности в том, что заключение мирного договора даст качественное развитие отношений России и Японии, нет». Это тоже говорит Александр Панов в интервью тому же агентству, только 24 февраля.

Теперь такая уверенность у него, надо полагать, появилась, и он считает возможным даже вести разговор не только о «пряниках», но и о «кнуте»: «Если мы не отдадим острова, у японцев будет разочарование, они могут поддержать политику США в отношении нас, и мы получим второй фронт».

Вот так Александр Панов защищает то, чему он, судя по всему, убеждённо посвятил лучшие годы своей жизни: помочь Японии получить её, как она их незаконно называет, «северные территории». Именно так, потому что всё остальное — улучшение двусторонних отношений, стратегический выигрыш, бурное развитие Дальнего Востока с японской помощью, «раскол Запада» — от лукавого. Даже если наша страна пойдёт на удовлетворение всех японских требований по всем островам, ничего такого не состоится.

Американский авианосец и японские корабли во время совместных учений

А то, что может состояться, и так произойдёт. И работать российские дипломаты должны именно с такой установкой: обеспечивать интересы своей Родины, не толкая руководство страны на нарушение её Конституции!

Что ещё обратило на себя внимание и почему мне вывод о нарастании политической борьбы вокруг проблематики отношений с Японией представляется тем более обоснованным? Только накануне, находясь на Шикотане, спецпредставитель президента России Сергей Иванов, говоря о территориальной принадлежности Курильских островов, заметил: «Территориальная проблема существует и бытует в Японии, но не в России. Никаких переговоров ни о какой передаче островов и близко, и в помине нет!» А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перспективу российско-японских переговоров, продолжает звучать невнятно, точки над i не ставит. Посмотрел в этой связи, где служил в МИДе начальник Пескова, нынешний глава администрации президента Антон Вайно? Оказывается, с 1996 по 2001 — в нашем посольстве в Японии, под началом Александра Панова.

А Панов, кстати говоря, после Японии был направлен послом в Норвегию. Видимо, чтобы тоже «улучшить отношения». Одним из результатов улучшения стал подписанный, правда, уже после его отъезда из Осло российско-норвежский договор «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане», по которому мы часть наших вод и богатств норвежцам уступили. О том, как «улучшились» наши отношения с Норвегией после этой уступки, можно судить, в частности, по проведённым недавно на её территории и в её водах учениям НАТО или по норвежскому русофобскому политическому триллеру «Оккупированные», снятому в 2015 году.

Цитата из видео «Александр Панов Простой вопрос о том, как стать послом» (Pravda) Александр Панов

И последнее. Александр Панов является заведующим кафедрой дипломатии высшего учебного заведения под названием «МГИМО (университет) МИД России». Это ведомственный вуз! Хорошие же политические и мировоззренческие установки даёт такой завкафедрой и преподавателям, и будущим внешнеполитическим работникам!