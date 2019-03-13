Во время Великого поста на вечерних службах читают книги Ветхого Завета. Сегодня отрывок из первых глав книги Бытия:

bibliya-online.ru Сотворение мира. Якопо Тинторетто

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».

Это рассказ о «шестом дне творения». Сейчас мало уже осталось — даже среди верующих — людей, которые всерьез считают, что мир был скороспело сделан за шесть современных суток. И дело не в том только, что люди верят больше науке, а не Библии. Наука вообще не требует к себе веры при достаточном количестве уже обоснованных открытий в области естествознания, ставших понятными при относительной доступности образования развитым людям, то есть тем, кто образование, собственное интеллектуальное развитие не профукал. Очевидность сроков и периодов возникновения и развития Вселенной, Земли и жизни на нашей планете не вызывают сомнений. Дело еще и в том, что зрелый верующий человек не готов представлять для себя Бога в виде волшебника, пассами или выдергиванием волосинки из бороды быстренько делающего мир таким, каков он сейчас, чтобы потом спокойно отдохнуть от этого дела.

Микеланджело. Сотворение Адама

При понимании же того, как мифологическое сознание описывает незримые еще вещи, можно уверенно констатировать, что в рассказе о творении представлена потрясающая человеческая интуиция, что и принято называть на языке религий одухотворенностью. А на языке ученых, а также писателей и поэтов, — гениальностью. Не было бы этой гениальности, автор просто написал бы, что Бог вывалил весь мир одновременно из божественного мешка, не описывал бы эпохи и последовательность становления мира. Зачем тратить «шесть дней» на то, что можно сделать за один раз? «Шесть дней», то есть шесть земных современных суток, по сию пору отстаивают в основном те, кто полагает, что в скорости изготовления проявляется божье «всемогущество». Чем больше в описании «божественного» присутствует указание на «всемогущество», тем с большей степенью это констатирует религиозную инфантильность.

А за ней дальше уже видится то, что и «вера» такими людьми понимается как ожидание нарушения привычного хода вещей, «чуда» в примитивной религиозной терминологии, ожидание того, чтобы все происходило быстро и по силе мысли. И молитву даже такие люди понимают как своеобразную силу мысли, направленную на то, чтобы изменить привычный ход вещей путем сверхъестественного вмешательства, услышавшего эту мысль. Примитивное религиозное сознание связывает Бога либо со словами Писания, либо с изображениями (в тех религиях, где изображения «разрешены»), но совсем не желают Его образы в том мире, котором они живут. В повседневности. Потому что в ней не происходят эти «чудеса», мгновенно нарушающие привычный ход вещей, и Бога, следовательно, здесь не обнаружить.

Это свидетельствует и о том, что духовная интуиция, одухотворенность покинули таких людей из-за их первичного настроя на выдуманного бога. Смоделированный образ Его из того, что прочли, услышали и превратно интерпретировали. Библейский рассказ о днях творения занимал умы многих поколений людей. Читать и понимать его можно по-разному. Особенность религии в том, что она любит упорствовать в тех интерпретациях, которые были изготовлены авторитетами сотни или тысячи лет назад. Нынешние толкователи, если и понимают проблему, но, не имея что сказать поперек древних авторитетов, вздыхают печально о том, что это, конечно, не научный рассказ, а духовный, понимать надо все духовно. Однако как именно духовно, напрямую не говорят, впрочем, мы и так знаем. Сперва пронизаться духовностью, преподносимой религией, а уж пропитавшись, вряд ли останется шанс понимать шесть дней иначе, как шесть земных суток.

Джордж Адам Шмидт. Чтение библии. 1827

И все прочее так же духовно, поскольку вся духовность прописана у авторитетов, они задают ей курс, с которого свернуть никак не получится. Другой духовности просто нет, кроме той, что под копирку сотни лет переписывается от одного авторитета к другому, потому что поздние авторитеты тоже понимали, что отклоняться от ранних авторитетов нельзя ни в коем случае, ибо духовность имеет такое свойство, что она со временем только падает. Вот она от такого копирования и упала, немного вопреки предполагаемому механизму ее иссякания, но упала. Подняться ей, между тем, ничего не мешает. Достаточно не оставлять своей наблюдательности, любознательности, интереса к этому миру, соучастия в нем с той самой «любовью», гнаться которой, постигая веру, достигая богопознания, учил апостол Павел.

Для этого в том числе существует образование, которое тоже не следует понимать как направление, в котором следует думать. Мол, в школах, университетах, велят думать (учат) так, а Церковь учит эдак. То есть «велит думать» эдак. Потому как учебой это точно назвать нельзя. Учение, обучение в Церкви — это именно веление думать эдак, процесс обучения не связан с прививкой навыков самостоятельного мышления, это процесс усвоения того, что прописано. Всему тому, чему учит Церковь, полностью и без малейшего изъяна, можно обучить семилетнего ребенка, потыкав ему в картинки детской Библии. Церковное учение обо всех онтологических вопросах излагается минут за двадцать и после этого прибавить к нему нечего. Теория тектоники литосферных плит, к примеру, не «велит думать», что плиты движутся, а логично и поэтапно объясняет, как это происходит с предоставлением бездны доступного открытого материала.

Но «церковное учение» велит думать, что про шесть дней — это «духовный рассказ». Однако раз «духовный», то, наверное, правдивый? Нет, он просто «духовный», а про литосферу — бездуховный, от человеческого ума. Так что даже объяснить, что такое «духовное понимание», церковное учение не в состоянии. Просто констатирует: шесть дней, из глины, из ребра, духовно. Это надо знать, этот перечень «онтологических вопросов». Усвоив не только список, но и понимание того, что это духовно, следует переходить к пониманию более глубокого духовного вопроса — как спасаться. Начать надо с того, что забыть про список, положиться на волю Божию в надежде, что Бог откроет, если надо будет, и целиком сосредоточиться на плаче о грехах своих.

Так вот, «любить мир» — это разбираться в вопросе, может быть, даже заблуждаясь или ошибаясь, а не следовать тому, как «велят думать». И по этим критериям, которые и есть критерии, заданные апостолом Павлом, люди пытливые любят мир, познавая то, как он устроен, больше, чем люди «верующие», которые верят в то, что раз велено думать эдак, так и надо.