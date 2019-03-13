



Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Национальное собрание Франции утвердило соглашение о создании Франко-Германской парламентской ассамблеи (APFA). Напомним, что переговоры о создании этой структуры начались в январе 2018 года, об этом также шла речь во время подписания в январе сего года Ахенского договора об углубленной интеграции Франции и Германии, который заключили президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель.

В официальном коммюнике APFA приводится заявление главы французского парламента Ришара Феррана, который заявил, что данный шаг является «серьезным выбором» для двух стран в условиях «беспокойного европейского контекста». Создание ассамблеи, в которую войдут 50 французских депутатов и 50 немецких депутатов, обеспечит применение положений франко-германского соглашения от 22 января 1963 года, дополненное договором от 22 ноября 2018 года, а также вытекающих из него проектов. APFA будет отслеживать работу франко-германского совета министров, франко-германского совета обороны и безопасности, наблюдать за ситуацией в мире и Европе по проблемам, представляющим общий интерес, включая внешнюю политику, политику безопасности и общеевропейскую оборону, вносить предложения по всей тематике франко-германского диалога с целью сближения французского и немецкого законодательств. Париж и Берлин хотят научиться говорить единым голосом, в том числе в ходе реализации директив Европейского союза. В заключение Ферран отметил личный вклад главы бундестага Вольфганга Шойбле в «успех этого совместного предприятия».

Cobber17, Jpbazard Флаги Германии и Франции

Немецкий парламент со своей стороны должен ратифицировать соглашение 18 марта, а первое заседание APFA пройдет 25 марта в Париже. Скептики привычно ворчат, сомневаясь, что немецко-французский гадкий утенок может превратиться в прекрасного лебедя. Сразу же оживились оппоненты Макрона справа и слева. Леворадикальный французский депутат Жан-Люк Меланшон заявил, что у Франции больше общего с Южной Европой, чем с Германией, очевидно, намекая на Италию, что в условиях нынешнего обострения между Парижем и Римом является игрой на грани фола. В свою очередь французские правые радикалы опасаются того, что Франция сама «подарит» Эльзас и Лотарингию на этот раз Германии, а изучение двух языков окончится немецкой администрацией французских регионов. Хотя, на наш взгляд, может случиться и так, что совместными усилиями Париж и Берлин смогут настолько укрепить немецко-французское двуязычие, что начнут вытеснять английский язык по всему Евросоюзу. Наконец, ряд экспертов подозревают Германию в том, что она будет навязывать Франции свою энергетическую политику и требовать закрытия французских АЭС.

Все говорит о наличии проблем, но проблем роста. В конце концов, трудностей нет только у покойников, а живые организмы эволюционируют через кризисы. Впрочем, время покажет, насколько сильна будет политическая воля двух стран. Говорить о глобальных перспективах создающегося на глазах франко-германского союза, в том числе совместной ассамблеи как одного из его органов, еще рано. Однако перспективы появились. Сейчас развитие APFA может стимулировать избирательная кампания по избранию депутатов Европейского парламента. Как предупредил на днях французский политик, ныне еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси, он опасается «популистского прорыва» на майских выборах. «Популистами» нынешняя элита Евросоюза называет партии «народников», заявивших в прошлом году о смене стратегии: если раньше они агитировали за выход из ЕС, то сейчас стремятся возглавить его, чтобы произвести нужные им изменения. Один из лидеров «народников», министр внутренних дел Италии и председатель партии «Лига» Маттео Сальвини и вовсе обозначил свое желание стать главой Еврокомиссии.

«Реальность состоит в том, что Европейский союз разваливается не по вине своих противников, а именно по вине тех, кого называют его защитниками, — вбивает гвозди итальянское издание Gli Occhi Della Guerra. — Европа надеялась, что ее спасут Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, а в действительности именно эти лидеры франко-немецкой оси наносят ей последний удар. Они хотели и по-прежнему хотят, чтобы Европа была образом и подобием их оси, настаивая и убеждая общественное мнение, что это единственный путь развития для всего ЕС. Однако на самом деле они лишь подготавливают почву для движений против Европы, которая покоится на двух столпах — Франции и Германии. С другой стороны, против этого союза двух европейских держав Евросоюз представляется совершенно бессильным и лишенным голоса, способного представлять весь континент». В то время как «Брюссель уже много лет занимается поисками внешнего врага, указывая сначала на Россию Владимира Путина, а затем на США Дональда Трампа как на злоумышленников, виновных в неуклонном распаде ЕС и разрушающих его извне».

Ну...кто на меня?

Если «народники» смогут взять треть из 705 мандатов, они смогут блокировать законодательный процесс в Европарламенте, предупреждает Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Такие шансы у них есть, что показывают опросы общественного мнения в ряде стран — членов ЕС. В случае, когда ЕП окажется в патовой ситуации и не сможет в течение длительного времени распределить ключевые посты в руководящих органах Европейского союза, возможно, Франко-Германская парламентская ассамблея возьмет на себя роль твердого ядра и точки сборки нового европейского сообщества, но уже на своих условиях. Безусловно, это спровоцирует фрагментацию ЕС, однако по факту она уже идет, а привычные в условиях избирательной кампании тактические маневры различных национальных партий и столиц начинают приобретать признаки стратегических. В прорыв идет Италия, вибрирует Венгрия, колеблется Польша. Париж и Берлин в этой ситуации, похоже, готовят запасные площадки. Не факт, что они добьются всего того, чего хотят. Однако уже сейчас понятно, что двусторонние отношения с Германией или Францией для той или иной страны будут трансформироваться в трехсторонние. Это надо учитывать и российской дипломатии.