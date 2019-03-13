



The U.S. Army Американские солдаты

Из Катара поступила сенсационная новость. Там завершился пятый раунд переговоров между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официально в Дохе представитель этого движения мулла Абдул Гани Барадар от имени «политбюро Исламского эмирата Афганистан» и американский спецпредставитель, дипломат афганского происхождения Залмай Халилзад подписали некий документ, который будет доставлен Халилзадом в Вашингтон. Правда, публично «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит об устной договоренности. Но по всем признакам это не так.

Содержание документа не предано гласности. Однако в прессу просочились сообщения, что в ходе переговоров рассматривалось четыре ключевых вопроса: вывод американских войск, предотвращение использования территории Афганистана против других стран — отказ от связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прекращение огня, проведение переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. Соглашение заключено только по первому и второму вопросу. Остальные, как считают представители «политбюро», не подлежат обсуждению с американской стороной и могут быть предметом исключительно внутреннего афганского диалога. При этом они на данном этапе отказываются вступать в контакты с Кабулом. Важный политический момент: раз американцы решили не только вступить в «сепаратный» диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и подписать с ними соглашение, это означает, что Вашингтон не считает своих партнеров радикальными исламистами и признает в статусе представителей движения сопротивления.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

С этим связана и дискуссия относительно обозначения временных рамок вывода иностранных войск из Афганистана. Называются такие сроки — полгода, год, два. При этом участники переговоров вроде бы согласны с необходимостью «создать соответствующие условия вывода войск из страны так, чтобы не образовалось вакуума». Что дальше? Комментируя ситуацию, спецпредставитель Генерального секретаря ООН Тадамичи Ямамото заявил, что «участие афганского правительства в переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является необходимой составляющей мирного процесса». По его словам, такая цель не была достигнута в ходе межафганской встречи в Москве и не достигнута сейчас. Да и вообще на данном этапе выход на прямой диалог между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальным Кабулом проблематичен, хотя правительство Афганистана объявило о создании переговорной группы, призванной начать продвижение диалога с вооруженной оппозицией с целью подключения ее к участию в работе Лойя Джирги — Всеафганского совета старейшин, что начнется в апреле.

Однако к этому времени вряд ли удастся разработать и подписать комплексное мирное соглашение между вооруженной оппозицией и Кабулом. Как говорит действующий постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн, «Кабул не готов к вовлечению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в легальный политический процесс». Есть и предложение главы МИД Германии Хайко Мааса о проведении новой Боннской конференции по афганскому вопросу. Напомним, что первая Боннская конференция состоялась в декабре 2001 года после свержения талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) режима, она считается мероприятием, заложившим основы современной политической системы в стране. Но проблема пока не в этом. Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел считает, что «Афганистан не готов к выводу иностранных войск». По его мнению, Кабул «не в состоянии справиться с угрозой, которую представляет для страны повстанческое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Да и спецпредставитель президента Афганистана в регионе по вопросам примирения Омар Даудзай отметил, что «решение о выводе иностранных войск из страны не может быть принято без участия афганского правительства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Впрочем, с формальной точки зрения США могут вывести войска из Афганистана, не учитывая позицию Кабула. Но одно дело делать это по договоренностям с правительством, другое — выполнять подписанные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) условия соглашения, поставив таким образом точку, как пишет The New York Times, «в бесславной войне, которая ведется с 2001 года». Так что инициированный Вашингтоном переговорный процесс обещает быть длительным и сложным. Тем более что приходится играть сразу на нескольких досках, и все идет к тому, что афганскому правительству, скорее всего, придется пойти на серьезные уступки перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы достичь политического соглашения. В то же время решение США покинуть Сирию и Афганистан и возникающая в этой связи новая геополитическая реальность нуждаются в пристальном анализе. Не будем забывать о том, что говорил летом 2017 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Он заявлял, что если американцы «сейчас выведут свои войска из зоны конфликта, в Афганистане все может рухнуть».

Поэтому на этом направлении существует основа для тактического сотрудничества как США с Россией, так и России с США по вопросам, представляющим взаимный интерес, чтобы сохранять баланс сил в закипающей Южной Азии. Наверное, именно с таких позиций следует оценивать возможное ограниченное, но все же военное присутствие США в Афганистане. Однако никто не знает, как будет выглядеть будущее Афганистана через 5—10 лет.