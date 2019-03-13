Будущее премьерства Терезы Мэй, а также самого Брексита оказалось под угрозой, после того как вечером 12 марта британский парламент во второй раз отказался поддержать соглашение Мэй о выходе Великобритании из состава Европейского союза, пишет Оуэн Мэтьюз в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

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Против соглашения Мэй проголосовали 149 членов палаты общин. Мэй столкнулась с менее разрушительным крахом на фоне предыдущего голосования британского парламента в январе 2019 года, когда против соглашения Мэй выступили 230 парламентариев, тем не менее очередной провал нанёс сокрушительный удар по её авторитету. Более того, семьдесят пять членов правящей Консервативной партии выступили против Мэй.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, но так как у Лондона осталось чуть более двух недель, нет никаких шансов на то, что он сможет достигнуть с Брюсселем новых договорённостей по Брекситу. У британского парламента осталось два варианта: либо выйти из ЕС без соглашения, либо попросить Брюссель продлить процедуру выхода их ЕС. В среду, 13 марта, в британском парламенте на голосование будет вынесен вопрос о выходе Великобритании из ЕС без соглашения. Ожидается, что большинство парламентариев проголосуют против Брексита без соглашения. А в четверг, 14 марта, на голосование вынесут вопрос о необходимости продления Брексита.

Christine Matthews Здание британского парламента

Если Великобритания попросит продлить процедуру Брексита, то в ЕС должны будут принять решение о продолжительности дополнительного периода. Однако высокопоставленные чиновники ЕС неоднократно заявляли о том, что Великобритания должна указать действительно серьёзную причину, чтобы добиться продления процедуры Брексита. Великобритания может оправдать необходимость продления Брексита только в случае организации второго референдума о членстве в ЕС, либо в случае проведения новых всеобщих выборов. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, в случае если Великобритания решит направить запрос на продление Брексита, ей придётся предоставить ЕС убедительное и заслуживающее доверия оправдание.

Краткосрочное продление Брексита, например, до конца мая, когда в ЕС запланированы выборы в Европейский парламент, скорее всего, не позволит Великобритании выбраться из нынешнего политического тупика. В случае более длительного продления Брексита, например, на год, в поддержку которого высказался президент Франции Эммануэль Макрон, Британии придётся выбирать новых членов Европейского парламента, которые впоследствии должны будут его покинуть после завершения Брексита.

Консервативная партия Великобритании в настоящий момент оказалась перед трудным выбором. Многие сторонники жёсткого Брексита считают, что Мэй должен заменить более решительный сторонник Брексита. Однако выборы нового премьер-министра заняли бы много времени и отвлекли бы много внимания в этот решающий для Великобритании исторический этап.

«Я думаю, что избиратели распяли бы нас на избирательных участках, если бы сейчас мы заговорили о выборах нового премьера… Даже если бы мы прошли через это, всё равно всё вернулось бы на круги своя. У консерваторов нет большинства. Никакого чуда не произошло бы. Мы получили бы нового лидера, но столкнулись бы с той же проблемой», — заявил высокопоставленный британский чиновник.

Выборы нового премьер-министра обычно занимают 12 недель, хотя в сложившихся условиях процесс выборов могли бы ускорить. Однако есть одна серьёзная проблема. Ранее Мэй смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов. Теперь, согласно партийным правилам, её лидерство не могут оспорить в течение года. Остаётся два варианта: либо добровольная отставка Мэй, либо вотум недоверия правительству. В обоих случаях возможно проведение досрочных выборов.

Brexit

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Через несколько часов после того, как в парламенте прошло голосование по соглашению Мэй, британские парламентарии разразились многочисленными и запутанными альтернативными вариантами дальнейших действий, начиная с проведения второго референдума о членстве Великобритании в ЕС и заканчивая третьим голосованием по соглашению Мэй. На фоне отчаянных метаний парламентариев британское деловое сообщество, которое традиционно выступает в поддержку Консервативной партии, похоже, стало терять терпение.

«Всему есть предел. Нужен новый подход… Этот цирк пора прекращать», — написала в Twitter генеральный директор конфедерации британской промышленности Кэролин Фэрбэрн, которая неоднократно предупреждала об ущербе, который может нанести неопределённость вокруг Брексита.