В районе бассейна реки Амазонки расположены тропические леса, которые поглощают огромное количество углерода, поэтому данный район является одним из ключевых фронтов в борьбе с изменением климата. Однако в данном районе также процветает организованная преступность, деятельность которой может подорвать усилия по сокращению выбросов парниковых газов. На самом деле, борьба с изменением климата должна включать в себя не только регулирование объёмов выбросов парниковых газов, но и борьбу с организованной преступностью, пишут Роберт Магга, Адриана Абденур и Илона Забо в статье для издания Project Syndicate.

lubasi Амазонка

Читайте также: Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое положение

За последние несколько лет резко ускорилась вырубка лесов в бассейне Амазонки, что привело к крупным потерям древесного покрова. С 1970-х годов из-за развития агропромышленного комплекса, расширения лесозаготовок и добычи полезных ископаемых была уничтожена одна пятая площади древесного покрова, при этом 50−80% вырубки леса было связано с незаконной деятельностью, включая нелегальную добычу золота. Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году исчезнет еще 20% существующего древесного покрова.

Добыча полезных ископаемых наносит наибольший ущерб лесам Амазонки, поскольку исключает возможность восстановления леса, а также загрязняет реки. Тем не менее крупные горнодобывающие корпорации, такие как Anglo American и Vale, потратили десятки миллиардов долларов на строительство подъездных путей в наиболее уязвимых с экологической точки зрения регионов Амазонки и мира. Горнодобывающие корпорации получили поддержку со стороны местных политиков, которые предоставили им щедрые налоговые льготы. Это способствовало увеличению добычи бокситов, меди, железной руды, марганца, никеля, олова и особенно золота.

Недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал предоставить горнодобывающим гигантам доступ к заповедным районам, включая районы, принадлежащие коренным общинам. Подход правительства Болсонару к Амазонке противоречит обещаниям президента расправиться с коррупцией. Ослабляя надзор со стороны государственных регулирующих органов, а также расширяя налоговые стимулы для лесозаготовительных и горнодобывающих компаний, правительство также упрощает жизнь представителям организованного преступного сообщества.

Gustavo Lima Zeca Ribeiro Agência Brasil Жаир Болсонару

Десятки тысяч гаримпейросов (кустарных золотодобытчиков) заняты нелегальной добычей золота. В небольших бразильских городах, расположенных вдоль Амазонки, таких как Итайтуба, от 50% до 70% местной экономики приходится на долю нелегальной добычи золота. Около 20 тыс. граждан Бразилии работают в нелегальных шахтах на границе с Французской Гвианой. Однако помимо кустарных золотодобытчиков, в незаконной добыче золота принимают участие и наркокартели. Бассейн Амазонки расположен на территории Боливии, Колумбии и Перу — трёх основных производителей кокаина. Колумбийские и перуанские картели, а также бразильские банды пришли к выводу, что незаконная добыча золота — это не менее прибыльный вид деятельности, чем производство кокаина.

Следовательно, преступные группировки стремятся расширить своё участие в незаконной добыче полезных ископаемых. Несмотря на то, что бразильские военные и колумбийские власти проводят операции по борьбе с нелегальной добычей полезных ископаемых, их попытки часто оказываются безуспешными в силу ожесточенного вооружённого сопротивления со стороны преступных группировок.

Читайте также: Asia Times: В Антарктике Россия и Китай наступают Австралии на пятки

Незаконная добыча полезных ископаемых наносит серьёзный экологический ущерб. Добыча полезных ископаемых способствует гораздо большей вырубке лесов, чем считалось ранее, в настоящий момент на её долю приходится примерно 10% уничтоженного лесного покрова. Борьба с организованной преступностью в рамках борьбы с изменением климата потребует увеличения инвестиций и чёткой координации деятельности федеральной полиции, прокуратуры, общественных организаций, спецслужб и вооружённых сил. Государственные учреждения, такие как Бразильский институт окружающей среды и природных ресурсов (IBAMA), нуждаются в дополнительных финансовых средствах и большей автономии. Также необходимо увеличить инвестиции в бедные районы, пострадавшие от незаконной добычи золота, чтобы удержать молодёжь от преступной деятельности.

Амазонка [ בן הטבע

В более широком смысле прогресс в борьбе с организованной преступностью зависит от политических решений национальных правительств, которые должны согласовать свои приоритеты в области охраны окружающей среды и безопасности. Необходимо обеспечить тщательный и скоординированный надзор за добывающими компаниями. Всё международное сообщество в целом должно поддержать такие усилия. Выживание всего человечества может зависеть от того, добьются ли национальные правительства Южной Америки успеха в борьбе с организованной преступностью или нет.