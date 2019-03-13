Глобальные продажи оружия продолжают расти на фоне увеличивающегося числа конфликтов и жертв этих конфликтов. США и их союзники выступают в качестве основных бенефициаров. Россия, напротив, сталкивается с убытками, что является признаком того, что президенту России Владимиру Путину не удалось укрепить международное влияние России, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

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После 1950 года мир стал значительно менее жестоким, однако за последние несколько лет заметно увеличилось количество вооружённых конфликтов. Появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевые действия на юго-востоке Украины и преследования мусульман-рохинджа в Мьянме — это лишь несколько примеров.

Christiaan Triebert Война в Сирии

Согласно базе данных UCDP (Uppsala Conflict Data Program), в которой содержится информация о вооружённых конфликтах, произошло резкое увеличение количества погибших в ходе боевых действий. В период между 2011 и 2017 годами среднегодовое число погибших в результате конфликтов составило 97 тыс. человек, что в три раза больше, чем в предыдущий семилетний период. Также произошло увеличение международных поставок оружия на 7,8% в период с 2014 по 2018 год по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Ближний Восток поглощает оружие угрожающими темпами: поток вооружений в регион за последние пять лет увеличился на 87%.

Россия принимала активное участие во многих конфликтах, но, похоже, ей так и не удалось добиться увеличения продаж своего оружия. Россия стала единственным из пяти крупнейших экспортёров вооружений в мире, на долю которых в совокупности приходится 75% бизнеса, который понёс значительные потери. Однако Россия по-прежнему остаётся вторым по величине экспортёром оружия в мире.

У SIPRI есть своя, довольно сложная, система расчёта объёмов военных поставок, которая больше учитывает военную значимость продаваемого оборудования, чем его рыночную стоимость. Но и в долларовом выражении Россия также отстает от США. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил в прошлом месяце, что Россия стабильно удерживает ежегодный экспорт вооружений на уровне $15 млрд и надеется сохранить этот показатель. Это говорит о том, что, по мнению российских чиновников, продажи достигли своего предела.

Что касается США, то в 2018 году Вашингтон заключил военные соглашения на общую сумму $55,6 млрд, что на 33% больше, чем в 2017 году. Согласно данным SIPRI, объём военного экспорта США в период между 2014 и 2018 годами превысил российский военный экспорт на 75%. США смогли ещё сильнее опередить Россию, чем в предыдущую пятилетку.

Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция Торговля оружием

Для США особое значение имеют страны Ближнего Востока, особенно Саудовская Аравия, крупнейший в мире импортёр оружия, и Катар. За последние пять лет около 52% всех военных продаж США пришлись на Ближний Восток. При администрации президента США Дональда Трампа отношения с Саудовской Аравией стали ещё более прибыльными для американской оборонной промышленности. Что касается России, то за аналогичный период на долю Ближнего Востока пришлось только 16% российского военного экспорта, причём большая часть поставок предназначалась для Египта и Ирака. Основными импортёрами российского оружия стали Индия, Китай и Алжир, однако продажи в Индию значительно упали, поскольку индийское правительство решило диверсифицировать поставщиков и увеличить поставки из США, Южной Кореи и с Украины. Россия уступила США ключевые тендеры на поставку самолетов в Индию. Всё это на фоне экономического кризиса в Венесуэле, которая является крупным импортёром российского оружия, а также ухудшения внутриполитической ситуации в Алжире, не позволит России восстановить уровень военных продаж.

Объём военных продаж — это, пожалуй, лучшее отражение международного влияния крупной военной державы. Рынок военных поставок подразумевает не только конкуренцию между поставщиками, но и укрепление союзнических отношений. Это говорит о том, что несмотря на все попытки Путина, он не смог расширить влияние России на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что тёплые отношения с Египтом, а также союз России с Ираном, который имеет большое влияние на Ирак, в определенной степени компенсируют потери России, они не смогут полностью компенсировать потери России в других местах.

Imperiya.by Комплекс С-300. Иран

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Союзники США, включая Францию, Германию и Великобританию, смогли увеличить своё присутствие на рынке вооружений. Несмотря на заявления европейских стран о необходимости отказа от военных поставок в такие страны, как Саудовская Аравия, оборонные отрасли ЕС, в которых занято около 500 тыс. человек, нуждаются в рынках сбыта. Союзнические отношения с США предоставляют европейским странам возможность торговать с теми странами, где Россия и Китай являются менее желанными партнёрами, то есть в большинстве стран мира.

В Вашингтоне много сокрушались по поводу краха мирового порядка, возглавляемого США. Однако если посмотреть на военные продажи, то глобальное доминирование США выглядит устойчивым. В мире, который в настоящее время более подвержен конфликтам, США чувствуют себя неплохо, в то время как их давние геополитические соперники теряют позиции.