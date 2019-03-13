Более десяти лет назад у северного побережья Израиля в Средиземном море были открыты крупные месторождения природного газа. С тех пор Израиль пытается проложить маршрут для своего газа не только в Европейский союз, но и в африканские страны. Однако Израилю предстоит преодолеть немало проблем, пишет Джозеф Дана в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Читайте также: Global Times: Италия не нуждается в наставлениях Белого дома

В феврале 2019 года главный исполнительный директор французского энергетического конгломерата Total Патрик Пуянне заявил изданию The Financial Times, что Израиль «слишком сложен» для инвестиций. Пуянне также пояснил, что Total не желает подвергать риску свои отношения с другими региональными государствами из-за новых сделок с Израилем.

Это неудивительно, поскольку Total, вероятно, по-прежнему хочет сотрудничать с Ираном в рамках соглашения о разведке месторождений природного газа, которое в настоящее время приостановлено из-за американских санкций. Кроме того, Total тесно сотрудничает с Ливаном в рамках исследования морского газового потенциала восточной части Средиземного моря. Почти наверняка Total столкнулась с давлением, о котором её главный исполнительный директор не хочет упоминать.

Laurent Vincenti Логотип «Total»

За последнее десятилетие региональные игроки успешно оказывали давление на европейские компании с тем, чтобы они прекратили свои деловые отношения с Израилем. Например, французская компания Systra отказалась участвовать в израильском проекте по производству легкорельсового транспорта, а британская охранная компания G4S прекратила свою деятельность в Израиле. Это только верхушка айсберга.

Учитывая высокие ставки вокруг израильских месторождений природного газа, компания Total не хотела бы столкнуться с бойкотом в Ливане и Иране. Бизнес не заинтересован в том, чтобы те или иные сделки были обременены дополнительными сложностями.

Есть и другие факторы, которые затрудняют разработку газовых месторождений у берегов Израиля. Когда Израиль впервые нашёл месторождения природного газа, начались разговоры о том, что его могли бы экспортировать в Европейский союз через территорию Турции, которая хочет превратиться в энергетический центр, соединяющий ЕС со странами Ближнего Востока, экспортирующими энергоресурсы. Однако после «арабской весны» отношения между Израилем и Турцией сильно испортились. О строительстве газопровода через Турцию пришлось забыть. При поддержке Соединённых Штатов был разработан новый проект трубопровода EastMed стоимостью $7 млрд. С помощью трубопровода EastMed Израиль сможет обойти Турцию и экспортировать свой газ в Грецию через Кипр и Крит.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию трубопровода EastMed Израиль сможет ежегодно поставлять на европейские рынки до 10 млрд кубометров газа, что принесёт многомиллиардный доход Израилю, Греции и Кипру. Также EastMed позволил бы снизить стоимость природного газа для северных европейских потребителей, которые на данный момент зависят от поставок газа из ближневосточных стран и России.

Морская платформа для добыча газа

С другой стороны, Израиль может вскоре столкнуться с конкуренцией. Москва провела собственные геологические исследования в водах у побережья Сирии и Ливана в партнёрстве с Total. Если Россия обнаружит значительные месторождения газа, то этот газ, скорее всего, будет экспортироваться в ЕС через Турцию, учитывая её географическую близость к месторождениям и хорошие отношения между Москвой и Анкарой. Россия не только хочет участвовать в дальнейших поисках месторождений средиземноморского газа, но и заинтересована в защите своей роли основного поставщика природного газа в Европейский союз.

Читайте также: Foreign Affairs: Какие факторы способствовали замедлению экономики КНР?

Отношения между Россией и Израилем в настоящее время хорошие. Стороны регулярно проводят переговоры относительно действий России на территории Сирии. Нахождение в Израиле более миллиона представителей русскоязычного населения помогает поддерживать культурные и социальные связи между двумя странами. Но как только израильский газ начнет поступать в Европейский cоюз, отношения между двумя странами могут обостриться, поскольку экономика России в значительной степени зависит от доходов, получаемых из ЕС.

В настоящий момент при поддержке Соединённых Штатов Израиль делает всё возможное, чтобы преобразовать энергетический рынок Европейского союза. Однако геополитическая обстановка в регионе может внести свои коррективы в экономические расчёты Израиля.