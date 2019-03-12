Армения откроет посольство в Израиле. Не подумайте плохого: между двумя странами существуют дипломатические отношения уже много лет. Однако они развивались настолько вяло, что не было нужды в постоянном присутствии дипломатов. Израиль долгое время использовал посольство в Тбилиси для срочных прямых контактов с Ереваном, а армянская сторона обходилась и без этого. Затем Израиль последовал примеру Армении и перешёл на статус дипломатических отношений без дипломатов на территории партнера.

Григорий Чернецов. Вид Иерусалима с Елеонской горы. 1863

Решение Армении о расширении существующих рамок дипломатического представительства можно считать прорывом в еврейско-армянской саге. Помимо постоянного присутствия в Израиле посла и консула, ожидается также открытие армянского культурного центра в Иерусалиме. Следует ожидать от Израиля ответных шагов по утверждению своего дипломатического присутствия в Армении.

Это событие вызывает оживленный интерес у тех, кто видит в политических процессах не только игру между стяжателями мирской силы и власти, но и манифестацию идей и культурного наследия в настоящем. В нашем случае речь идёт о двух на самом деле древнейших народах. Оба народа хранят память о своих крупных империях в былые времена. Однако как евреи, так и армяне теряли независимость на многие сотни лет. И когда мы говорим о потеплении между двумя государствами, то вспоминаем также о взаимодействии армянской диаспоры с еврейской в США и странах Европы.

Иными словами, это посольство будет больше, чем посольство.

Напомним, что сразу после обретения Арменией независимости МИД Израиля предпринял немало попыток для установления дружественных отношений с Ереваном. Однако эти старания не встретили ответного энтузиазма. То были тяжелейшие времена для Армении, годы войны и блокады, когда сотрудничество с Ираном было жизненно важно для транзита грузов. Так постепенно сложилась противоестественная ситуация, когда Израиль наладил торговое и стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, а Армения — с Ираном. Гротескная сторона сего образования двух пар становится понятной в плотноте, когда слышишь от иранских аятолл, что никакие контакты с Израилем невозможны, поскольку Иерусалим оккупировал территории, ранее принадлежавшие мусульманам. В то же время в Тегеране не слышали, что какие-то шиитские мусульманские территории оказались в руках Армении…

С годами израильско-азербайджанская торговля достигла миллиардных оборотов: Израиль продавал оружие, а Азербайджан — нефть. Согласно некоторым западным публикациям, между двумя странами также существует стратегическое сотрудничество, позволяющее Моссаду работать в иранском направлении. Американцы делают нечто похожее на территории Армении, где их посольство выделяется расширенным кадровым составом.

Дмитрий Налбандян. Ереван строится. 1972

При этом политического взаимодействия между Иерусалимом и Баку не наблюдалось. Азербайджан всегда голосует в ООН против Израиля вместе с арабскими странами и Ираном. Более того, Баку отказывается открывать посольство в Израиле, покуда Израиль не срукотворит государство Палестина. (Это как если бы Израиль обусловил открытие своего посольства в Баку образованием Арцаха для армян и автономии для талышей и курдов.)

Сам факт приобретения Азербайджаном израильского оружия вызывает вызывает в Армении крайнее недовольство. Интересно, что чувство обиды пробуждается там особо по отношению к Израилю, а не к России, к примеру, которая продаёт в три раза больше оружия Азербайджану. В Иерусалиме отвечают, что готовы продавать те же виды вооружения Армении.

Это не единственная сфера разногласий между двумя странами. Однако чувствуются струи Гольфстрима. Недавний визит в Иерусалим заместителя иностранных дел Армении и её посла в Израиль Армена Смбатяна увенчался успехом: были оговорены даты визита в Иерусалим премьер-министра и министра иностранных дел Армении. Неслучайно также назначение на пост посла Смбатяна. Этот человек отличается немалым опытом и широкими связями, достигающими всех континентов. Его хорошо знают в Ереване как ректора консерватории, министра культуры и посла в России.

ИА REGNUM Армен Смбатян

Начало армяно-израильского взаимодействия указывает на возможное усиление баланса сил в регионе в пользу Армении. Заметное ослабление иранского влияния также способствует сближению между Иерусалимом и Ереваном как устраненная помеха. При наличии доброй воли с обеих сторон Израиль может помочь Армении занять достойное место в мире высоких технологий, что вполне естественно для высокого армянского интеллекта. Возможно сотрудничество в области сельского хозяйства и медицины. Военная область также представляет очевидный интерес.

Впрочем, главным запросом Армении может стать в эти дни израильский демографический опыт. За 71 год независимого существования еврейское население Израиля выросло почти в одиннадцать раз. Армения же потеряла около половины населения за 28 лет самостийности. Этот опыт национального возрождения и работы с диаспорой может стать для Армении более важным фактором, чем взаимодействие силовых и разведывательных структур. Пойдя по стопам Израиля, Армения овладеет мячом и пойдёт в наступление. С повышенной волей к победе.

Иерусалим