Пока мир в ожидании финального сезона «Игры престолов», гигантский развлекательный медиахолдинг «Мир Хобби» выпустил на русском языке долгожданное дополнение «Мать драконов» к настольной игре по мотивам произведений Джорджа Мартина. Теперь за одним столом могут помещаться восемь игроков, а на политическую арену верхом на драконах вылетают члены дома Таргариенов.

Hobbyworld.ru «Мать Драконов» — дополнение для «Игры престолов». Второе издание

Создание настольного мира заняло у автора 18 лет: игра получила два издания и пять дополнений.

«Игра престолов. Второе издание» — одна из самых интересных стратегий в индустрии, и, несмотря на 50 страниц правил (мелким шрифтом!) и достаточно долгое время партий (на коробке написано 2−4 часа, но, поверьте, первые партии могут занимать 6−7 часов), настольщики ее любят и ценят.

О создании настольного Вестероса

Когда сюжет «Песни льда и пламени» еще не был повсеместно известен, в 2003 году Кристиан Петерсен (известный также хитами «Ужас Аркхема», «Сумерки империи») придумал стратегическую настольную игру по мотивам фэнтези-произведения. Справедливости ради стоит отметить, что «натянуть» на игровые элементы можно было бы любую тематику, где можно играть «в солдатиков»: хоть «Властелин колец», хоть войну Алой и Белой розы. То ли Кристиан сам был фанатом книжной вселенной, то ли проницательно обнаружил в ней потенциал. Хотя, ладно, признаем: настольный Lord of the Ring тоже увидел свет в 2003 году.

В изначальном раскладе «Игры престолов» в партии участвовало от трех до пяти игроков: каждый отвечал за свой Великий Дом (Баратеоны, Старки, Ланнистеры, Грейджои и Тиреллы). Чтобы победить, игроки должны были завоевывать замки и крепости, изображенные на карте: кто соберет больше всех за десять ходов, тот и молодец. Также выигрыш мог случиться до окончания игры, если кто-то завоевал семь замков. Завоевание сводилось к захвату нужной области юнитами — пешими воинами или рыцарями на конях. Соединять свои армии помогали корабли, путешествующие по морям вокруг Вестероса. Помимо боя, игроки развлекались дипломатическими трюками: в роли валюты выступали жетоны власти, которые можно было получать в ходе игровых действий или переговоров за власть (за железный трон, острый меч и всезнающего ворона). Сиди себе и играй в шахматы солдатиками, но нет: иногда на материк нападают войска Одичалых (Белых Ходоков), да и каждый ход в Вестеросе случаются различные события, влияющие на ход раунда.

Спустя год в первом дополнении («Битва Королей») был добавлен дом Мартеллов на юге материка (и возможность добавить шестого игрока), введен еще один юнит — осадная башня, боевые и сюжетные карты также стали разнообразнее.

Hobbyworld.ru «Игра престолов»

В 2006 году появилась «Буря Мечей»: очередное дополнение с оригинальными механиками. Некоторые из них (например, трекер погодных условий, Лидеры домов и Тюрьма для лидеров) не поместились во второе издание, выпущенное на российском рынке. Интересно, что в этом дополнении есть отдельная сбалансированная карта для четверых игроков, а также особые карты тактики, диктующие боевые условия для каждого Великого Дома. Добавление ролевых элементов разнообразило игровой процесс, однако — по некоторым отзывам, — снизило сбалансированность всей игры.

В 2011 году на рынок вышло второе издание «Игры престолов», объединившее базовые правила с некоторыми элементами дополнений и добавляющее новые механики (например, порты). Трекер погодных условий превратился в колоду карт хода боя (случайным образом влияющую на участников битвы). Деревянные фишки «солдат» были заменены на пластиковые, качество и рисовки игры тоже выросли: добротный продукт наконец-то заметили российские издатели из «Мира Хобби», и в апреле 2012 года магазинные полки пополнились тяжелыми коробками с «Игрой».

Второе издание повторило судьбу первого, получив два дополнения. Первое — «Танец с драконами», — включало новые боевые карты Домов и условия размещения войск на старте (соответствующие событиям одноименной книги). Второе — «Пир стервятников» — добавило в пул знамен Дом Арренов, а также альтернативные правила игры для четырех игроков: теперь победа зависела не от количества захваченных замков, а от победных очков, полученных в ходе выполнения личных заданий.

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Мать драконов

Еще задолго до выхода на рынок третьего дополнения фанаты игры в 2013 году выкладывали в интернет вариации правил для девяти игроков: это вызывало в настольном сообществе то ли трепет предвкушения, то ли священный ужас. С одной стороны, баталии на большое число игроков определенно превращаются в интригующее и эмоциональное событие, с другой — если вчетвером можно играть четыре часа, то почти десяток участников может растянуть партию на целый день.

Может, издательство увидело старания, а может, тоже стремилось расширить количество участников, но вышедшая в конце 2018 года «Мать драконов» включает в себя расклад на восемь человек: к шестерым Домам базовой игры добавляются Аррены и Таргариены, к основной игровой карте добавляется примерно треть площади (материк Эссос, по которому в книгах и сериале путешествовала Дейенерис с драконами). Также были введены дополнительные колоды для Великих домов, отдельная колода карт событий для Таргариенов, банк Браавоса и возможность заселить поле своими вассалами.

Сюжетно игра, наконец, обращает наше внимание на драконий род: по книгам, истинными королями всех народов считалась династия Таргариенов, в чьих жилах течет кровь вымерших драконов. Впрочем, не все рептилии похоронены: три крылатые ящерицы наращивают силы для атаки на Вестерос.

Ключевая особенность дополнения — увеличенная вариативность процесса. Если вы играете вчетвером, то каждый игрок отвечает не только за свой Великий Дом, но и за один дополнительный: эдакий подвластный вам вассал-NPC, ограниченный в своих возможностях, но занимающий игровые территории. Нападать на собственного вассала нельзя, но переводить его войска с нужных вам земель, например, — можно. Такая игра на обе стороны, кажется, усложняет и без того тяжелые правила, но после нескольких тестовых партий оказывается, что воспринимать игру становится только проще.

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Благодаря вассальной системе теперь также можно исключать участников из игры без потери динамики: есть особые правила, как заменить одного из игроков на войска вассалов и отпустить беднягу домой. Это решает проблему длительности игры, когда кому-то надо освободиться к определенному времени, а конец партии еще далеко.

Банк Браавоса — смешной аналог фэнтези-ипотеки. Игроки с помощью особого приказа могут из любой игровой точки купить за жетоны власти игровые преимущества или дополнительные войска. Стоят они не так уж много, однако после покупки игрок обязан каждый раунд платить «комиссию» — в противном случае вместо денег дань придется выплачивать кровью собственных солдат. Реалистичная модель, правда?

Отдельную смуту в ход игры вносят Таргариены: им даром не сдались замки и крепости материка, их победа достигается путем захвата особых жетонов верности, которые появляются на карте случайным образом вследствие розыгрыша карт событий. Династия обитает в Эссосе, но обладает тремя драконами, способными путешествовать по всей игровой карте в обход правил (из любой точки в другую любую точку). Драконы наращивают свою игровую силу, «растут» на протяжении раундов: на первом ходу их боевая мощь равна нулю, а на десятом — пяти единицам силы на одну фигурку. Восстановить драконов практически невозможно, поэтому их следует беречь.

Также Таргариены не участвуют в борьбе за власть в Вестеросе, не меняя параметров своего дома во время игры, однако они могут передавать свои жетоны власти другим участникам игры, заключая таким образом дипломатические союзы.

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Не все то золото, что блестит

Мы провели несколько тестовых партий. Количество игроков — 4−5 человек, среди которых и опытные завоеватели Семи королевств, и новички, начинающие свою первую партию.

Чему мы говорим «да»?

Вассальной системе. Она действительно делает процесс игры интереснее и заставляет просчитывать действия не только за себя, но и буквально «за того парня» тоже.

Таргариенам. В момент изучения правил (особенно их колоды карт) кажется, что они слишком усилены за счет драконов, однако завоевать ими даже четыре победных очка — мягко говоря, не просто. Автор этой статьи все еще не придумал, как выбраться фиолетовыми армиями в земли Вестероса — отличная стратегическая задача для тех, кому стандартные схемы («Как взять Королевскую гавань в первом ходу», например) уже приелись.

Арренам. Дом, находящийся в горах в предместьях Орлиного гнезда, делает интереснее жизнь Старков и Баратеонов.

Дополнительным колодам карт. Игра подразумевает возможность объединить все существующие дополнения ко второму изданию, собрав карты Великих Домов.

Hobbyworld.ru Модуль от дополнения «Мать Драконов» сочетается с игровым полем «Игры престолов. Второе издание»

Чему мы говорим «нет»?

Банку Браавоса. Как ни странно, интересная идея оказывается будто бы лишней: что она есть, что ее нет, ничего не меняется. Если и получается рассчитать свои ресурсы и купить дополнительные войска, то вписать их в существующее снабжение — сложно. Возможно, эта игровая фишка тоже рассчитана на Таргариенов (тем более сам Браавос находится в их землях), но у драконов и без того много проблем и сложности с выходом в Вестерос.

Качеству компонентов. Да, ширмы для двух новых домов теперь глянцевые (выглядит «наряднее»), драконы тоже красивые и приятные, но накладки на основную карту и сам Эссос абсолютно не продуман для игры: края владений не совпадают, а Вестерос и земли драконов отделяют игровые трекеры, мешая сосредоточиться. К выходу в продажу готовится отдельная цельная игровая карта, но стоить она будет как и само дополнение (около 2 тысяч рублей), что как-то нецелесообразно.

Правилам. Во время первой же партии мы нашли несколько дыр в правилах, которые могут вызвать ожесточенные споры среди игроков. Самая очевидная касается правил удаления игрока. Если игрок покидает поле до розыгрыша карт событий, то остальные участники могут столкнуться с проблемами в случае, если у ушедшего были привилегии (Железный трон, Меч или Ворон). Несмотря на объемную (10 страниц) книжку правил, написаны они достаточно свободно.

Многие игроки жалуются на количество случайных элементов в игре, разрушающих стратегическую атмосферу сражений («ему просто повезло/не повезло!»). Но ведь «Игра престолов» — не та вселенная, в которой царит справедливость. Случайности есть место и в реальных сражениях — плохая погода, внезапный численный перевес соперника, пришедшая вовремя подмога, — поэтому такие обвинения не считаются нами объективными.

Да, базовые правила более сбалансированы, но геймдизайнеры дополнений явно вдохновлялись сюжетом книг и событиями сериала. Это дает нам право назвать «Игру престолов» не просто настольной стратегией, но настоящей ролевой игрой по миру «Песни Льда и Пламени».