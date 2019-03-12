С точки зрения политической практики Конгресс США — это орган, выражающий «волю класса» через принимаемые законы. Но по мере роста позиционного противостояния, когда нападение и оборона взаимно нейтрализуют друг друга, этот институт в США превращается в средство внушения определённых идей, которые оформляются в виде разных законодательных актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

Пропаганда и раньше была одной из функций Конгресса, там принимались разные законы против СССР и нынешней России, но в последнее время пропагандистская составляющая в работе Конгресса стала главной темой.

После прихода к власти Трампа Конгресс превратился в промоушен-бюро, продвигающее повестку демократов в отношении к Трампу. Они всё время заняты поиском и оформлением компромата на Трампа, и едва затихает одна кампания, сразу же начинается другая. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы есть не просило. Но, не закончив с Трампом, Конгресс взялся за Путина. Причины такого поведения стоит понять.

По данным американских аналитиков, взвешивавших интегральные оценки мощи армий мира, Россия находится на втором месте после США. На третьем месте идёт Китай, а за ним уже все остальные. Такая действительность порождает истерику в США, отсюда компенсационные пиар-кампании в виде всяких уничижительных мемов типа «страны-бензоколонки», «порванной в клочья экономики» и прочих реваншах в сфере пропаганды. Понятное дело, такое поведение у США не от хорошей жизни, и демонстрация бессилия — самое страшное, что может случиться с этой страной.

Перебрав в отношении России все меры диффамации и убедившись, что они не работают, США решили поменять тактику. Санкции в отношении России — своего рода превращённая форма доктрины Дуэ. Если кто не помнит, был такой американский генерал, автор концепции государственного терроризма США. Он на заре авиации требовал ковровых массовых бомбардировок не военных и промышленных объектов страны-противника, а бомбёжек населения. По его американскому замыслу, в рамках именно американского образа мышления, полностью разбомбленные народы должны устроить властям акции протеста и вынудить их сдаться.

Сначала доктрину Дуэ не приняли всерьёз, но потом, во время Второй мировой войны, к ней присмотрелись повнимательней. Бомбёжки американцами Берлина и Дрездена, Хиросимы и Нагасаки — это оформление доктрины Дуэ. Её трансформированный вариант — политика санкций. Цель та же — снизить уровень жизни населения так, чтобы оно потребовало от властей сдаться.

bundesarchiv.de Разрушения в Дрездене. 1945

Дурацкая логика, никогда и нигде толком на срабатывавшая, но помогающая перевести войну из неудобной для США плоскости в удобную. Тут на помощь приходят информационные войска — подконтрольные СМИ сопровождают санкции нужной волной давления и помогают создать иллюзию если не победы, то движения к победе.

Потеряв время и деньги на политике санкций в отношении России и не добившись от неё ни кризиса власти, ни смены курса, власти США перешли к диффамации лично Владимира Путина.

Точнее, практика его диффамации никогда не прекращалась, российский интернет полон творчеством антипутинских ботов и троллей, но их желчные реплики давно превратились в заезженные штампы и клише и не оказывают никакого влияния ни на общество, ни на власть.

Все подобные тролли немедленно нейтрализуются ироничными репликами участников, и спасаться им приходится в своих заповедниках, ставших своеобразными гетто пятой колонны. В общем, всё стабильно и никакой надежды.

Рейтинг Путина движется то вверх, то вниз, в зависимости от политики правительства, но все надежды на цветную революцию окончились крахом. Запад не планирует свержения Путина до окончания его срока правления, потому что понимает, что это невозможно.

Перебрали все методы, и ничего не сработало. И теперь Конгресс США решил начать новую пиар-кампанию. Называется «Найди деньги Путина». Спецслужбы США, по замыслу американских законодателей, должны будут по всему миру искать всё, что можно «продать» как деньги Путина.

Очередной попыткой дискредитации Путина станет тандем «Спецслужбы — СМИ», где проверенным на деле Скрипалей методом «хайли лайкли» будут вбрасываться все выпеченные в недрах разведок пирожки. Почему «хайли лайкли»?

Да потому, что никаких других доказательств у них не будет — деньги Путина по всему миру ищут уже лет десять, если не больше, и никакой надежды на успех сейчас не предвидится. То есть речь идёт о состряпанной дезинформации, поданной с многозначительным видом и намёками на невозможность раскрытия подробностей по причинам национальной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Скинуть Путина такими фокусами они не рассчитывают, но хотят как минимум помешать выдвинуть преемника. Таким образом, в систему управления России будет внесён вирус, нарушающий и хаотизирующий её работу. И потом в этом хаосе есть надежда просочиться «между дождинками» и навербовать себе ключевых агентов влияния там, откуда их выдавил Владимир Путин.

В такой ситуации США понимают — раскачай они систему, замкнутую только на силу первого лица, и она вся станет слабой. США понимают, что никаких денег Путина они не найдут, потому что их нет. Были бы — давно бы всё нашли. Но деньгами Путина теперь будут называть деньги всех, на кого в его окружении падёт выбор американских спецслужб. Тема дохлая, но попытаться отжать её по максимуму они постараются. Просто им ничего другого не остаётся.

По всему по этому в глуши Вашингтона Конгресс превращается из законодательного органа в пропагандистский. «Пропаганда — наше всё», считает Вашингтон. Конгресс, не найдя компромата на Трампа, объявляет конкурс на лучшее сочинение по теме «Как я нашёл деньги Путина», СМИ раздуют из этого побольше огня поближе к 2024 году, в итоге, понятное дело, ложечки не найдут, но осадок должен остаться у всех, кого достигают СМИ, а достигают они всех.

Деградация правящего класса Америки выражается во всех признаках, улавливаемых нами из-за океана. Голливуд сляпал очередной продукт под названием «Капитан Марвел». Критики «за» — 56%, зрители «за» — 32%. То есть зрители смеются над поделкой и не реагируют на неё, а культурная элита, обслуживающая социальный заказ, выставляет нужные оценки.

Так загибался СССР, теперь так загибаются США. Голливуд стал «студией Довженко», а Конгресс — Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. Россия постепенно от этого излечивается, а вот у США как раз наступают самые критические дни. Потому что, когда после финала кампании «Найди деньги Путина» в России благополучно произойдёт трансферт власти и страна продолжит идти своим путём, происходящее в США не будет уже интересно никому в этом стремительно меняющемся мире. Как никому неинтересно то, что сейчас происходит в недоброй, но уже совсем старой бывшей великой Британии.