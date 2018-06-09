Бывший директор закрывшегося Кировского дома-интерната малой вместимости (Алейский район Алтайского края) Игорь Ильинский опроверг слова нового министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной, заявившей на днях журналистам, что данное учреждение было закрыто в 2017 году «из-за отсутствия проживающих в течение полугода». В интервью корреспонденту ИА REGNUM он довольно подробно рассказал обо всей «кухне» так называемой оптимизации, в ходе которой подобные социальные учреждения вначале становятся филиалами более крупных, а потом их полностью закрывают. Многие старики не выносят такого переезда и умирают. К примеру, из бывших обитателей Кировского дома-интерната скончалось не менее пяти пожилых людей.

Обитатели Романовского дома-интерната для престарелых. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM-3

Сайт Минсоцзащиты Алтайского края Фасад Кировского дома-интерната малой вместимости

«Я ей это в лицо могу сказать»

С 12 ноября 2017 года — было подписано постановление. С 7 февраля 2018 года нас вначале присоединили к Дружбинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, расположенному в нашем же районе. Но уже 26 апреля 2018 года к нам приехали с краевого министерства соцзащиты и объявили, что мы все идём под сокращение. Нам дали два месяца «на размышление», и 26 июня нас полностью закрыли — рассчитали, трудовые отдали и сказали «все свободны».

На тот момент (до 20 июня 2018 года) у нас было 15 работников и 23 постояльца. Но три бабушки умерли вскорости после того, как им сказали о закрытии, а 17 человек уехали. Троих лежачих женщин мы перевезли в Барнаул, а остальных перевели в «Дружбу».

Нет-нет, у меня было 24 проживающих. Это было постановление бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина о реорганизации Алейского и Кировского домов-интернатов путём присоединения к Дружбинскому дому-интернату. С этого времени мы стали передавать туда документы, а 7 февраля 2018 года у меня кончился контракт и меня определили как заместителя директора Дружбинского интернета. После того как к нам приехали из министерства с известием о закрытии, а наших обитателей попросили написать заявления и оформляться в другие учреждения, у меня в Бийск уехали трое, двое — в Барнаул, а остальные все уехали в село Дружба.

Сайт Минсоцзащиты Алтайского края Кировский дом-интернат малой вместимости, одно из помещений

Да как? В штыки! Некоторые плакали. Трое бабушек умерли в течение месяца (с середины апреля по середину мая 2018 года). В Дружбу недавно звонили — там тоже умер мужчина — бывший наш проживающий. Из тех, кто уехали в Бийск, тоже двое умерло уже. Один-то почти сразу (через месяц после переезда), а другой вот недавно.

Совершенно зря говорят, что у нас не было постояльцев. И планы по наполняемости мы выполняли на 100%. Откуда Оськина это взяла? В то время, когда нас закрывали, она была замом по каким-то вопросам, но к стационарам вообще не касалась. Пусть поднимает государственное задание — мы все показатели выполняли. Я ей это в лицо могу сказать. Очень жаль, что нам не удалось сохранить интернат. Село — есть село, сами понимаете. У нас же закрылось последнее учреждение, которое обеспечивало селян рабочими местами.

Сайт Минсоцзащиты Алтайского края Кировский дом-интернат малой вместимости, одна из комнат для проживающих

Работаю в ветеринарном объединении — устроился на полставки там — получаю 6 тысяч рублей. Сейчас обсуждаем вопрос об открытии частного социального учреждения на базе закрывшегося нашего интерната.

Я вам честно могу сказать: два с половиной года мне не давали в интернат ни одного человека. Это делалось чисто для того, чтобы нас закрыть. Мы сами всё делать старались, тянули, лишь бы задание выполнить. Даже в 2016 году, когда нам уже начали ставить палки в колёса, мы всего на пять процентов план недовыполнили.

Не могу сказать, но для прежнего руководства соцзащитой мы были как кость в горле. Не нужны и всё. Кроме нашего и Алейского домов-интернатов, примерно так же был закрыт Гришинский — тоже путём присоединения. Тоже всё так же было: присоединили, а потом следом раз — и закрыли. Никому мы не нужны.

Сайт Минсоцзащиты Алтайского края Кировский дом-интернат малой вместимости, холл

Село рушится. У нас за 2018 год с лица земли исчез посёлок Кондратьевка. Там проживало 50 человек, но после закрытия школы буквально за год люди разъехались — и осталось 12 жителей. Им было сказано: либо в центральное село переезжайте, либо — всё. Село распалось, нету села.

«Вы чьё, старичьё?»

Если бы правительство Алтайского края обладало удивительными свойствами героя сказки Карло Коллоди Пиноккио, то нос у получившегося существа был бы весьма и весьма заметным в тех случаях, когда оно, к примеру, рассказывало про оптимизацию социальных учреждений в сёлах.

Сайт Минсоцзащиты Алтайского края Кировский дом-интернат малой вместимости, кухня

Увы, трогательная повесть Бориса Васильева «Вы чьё, старичьё?» о неприкаянных одиноких стариках и по сей день не потеряла своей актуальности в этом регионе. К несомненному расстройству обитателей домов престарелых, новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжил начатую при предыдущем главе Александре Карлине оптимизацию подобного рода учреждений малой вместимости. Напомним, осенью 2018 года, вскорости после Дня пожилых людей, он подписал распоряжение о ликвидации сразу 11 домов престарелых.

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И хотя после того, как это известие получило широкий общественный резонанс, власти заявили об отзыве этого скандального документа, позднее выяснилось, что некоторые из социальных учреждений всё-таки успели закрыть. Помимо дома-интерната в селе Кировское, «всплыло» закрытие Крутихинского дома-интерната. А ведь именно он значился в списке тех 11 заведений, которые якобы закрывать передумали.

Балалайка подопечного Романовского дома... Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

«Нужно сначала было спросить пациентов, людей уже немолодых, хотят ли они таких изменений, хотят ли они переезжать за сотни километров в другие районы, а уж потом разрабатывать и принимать документ. Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно», — вещал губернатор Виктор Томенко в октябре 2018 года.

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И вот уже новый министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина заявляет:

«В ситуацию оптимизации могут попасть дома-интернаты, в которых проживает меньше жильцов, чем задано плановыми показателями».

По всему выходит, что общественность готовят к новому витку «оптимизации».

Убийственная оптимизация

А то, что предшествовало всему этому, довелось лично наблюдать при закрытии дома-интерната для престарелых в Романовском районе. Это было осенью 2015 года, задолго до назначения Виктора Томенко губернатором Алтайского края, но схема была всё та же: постояльцев не спрашивали, а просто поставили перед фактом, что их дом закрывается, а посему необходимо выбрать другое учреждение для проживания.

Обитатели Романовского дома-интерната для престарелых. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Поднявшиеся было на защиту депутаты Романовского совета не только письма в разные инстанции писали — даже намеревались сложить с себя депутатское полномочия, но тщетно. Сообщество стариков, тихонько доживающих свой век, было разрушено.

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Теперь вот появились новые власти Алтайского края. Но разве из всего сказанного следует, что им есть дело до пожилых людей? Нос Пиноккио только в сказках бывает, а в реальности так вышло, что даже в ходе прямой линии с российским президентом тогда ещё врио губернатора Виктор Томенко зачем-то сказал, что филиал школы в селе Старая Суртайка закрывать не собирались. Хотя мы доподлинно выяснили, что если бы жители села не поговорили с Владимиром Путиным, школа уже давно была бы закрыта. Это событие случилось совсем недавно — летом 2018 года — и глава государства на прямой линии поддержал слова алтайских жителей, считающих, что если школа закрывается — посёлок, село умирает. Более того, он и тогда и позднее не раз говорил о том, что жителям Сибири нужно создать такие условия, чтобы они не покидали родных мест.

В здании бывшей школы села Лаврентьевка теперь царит запустение и полумрак

В случае с домами престарелых в Алтайском крае ситуация ещё ужаснее и циничней получилась. Стариков такими переездами в прямом смысле слова убивают. И сложно найти хоть одно оправдание такой политике.