



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM

Основатели католической женской организации «Комитет юбок» Анна Супа и Кристин Педотти призвали на страницах влиятельной французской газеты Le Monde лишить святости папу Иоанна Павла II, который был канонизирован 27 апреля 2014 года папой Римским Франциском и сослужившим ему папой на покое Бенедиктом XVI. Покойного понтифика они назвали «защитником насильников», а также предложили запретить преподавание, пропаганду или публикацию «богословия тела» (цикл работ Иоанна Павла II, посвященный месту мужчины и женщины в божественном замысле и достоинству христианского брака — С.С.), которое «он проповедовал».

Очень трудно представить, что Святой престол начнет хотя бы обсуждать эту тему, не говоря уже о стадии принятия каких-то решений. Однако это не остановит лево-либеральные католические круги от того, чтобы снова и снова поднимать вопрос о том, какую роль сыграл «польский папа» в нынешних сексуальных скандалах с клириками. Так, в феврале сего года американский писатель Джейсон Берри, который пишет о католических священниках и сексуальном насилии над детьми, опубликовал на портале National Catholic Reporter статью, в которой призвал Франциска покончить с «культурой сокрытия», которую допустил Иоанн Павел II, и обвинил ближайшего помощника «польского папы» Станислава Дзивиша (ставшего после смерти понтифика краковским кардиналом) в получении материальных «пожертвований» от подозреваемых в преступлениях лиц. Такого рода призывы с большой настороженностью воспринимают в Польше, а некоторые консервативные польские публицисты, и не только церковные, видят за ними атаку на своего земляка и высказывают предположения, что за ней стоит чуть ли не сам Франциск.

Эти публицисты делают далеко идущие выводы. Спусковым крючком стала пресс-конференция понтифика на борту самолета во время возвращения из поездки в Объединенные Арабские Эмираты 5 февраля сего года. Говоря о проблемах сексуального насилия, с которыми в Церкви сталкиваются монахини, папа вспомнил историю, когда Бенедикт XVI, тогда еще кардинал Йозеф Ратцингер, получил данные о финансовых и сексуальных злоупотреблениях в одной из католических организаций. Слухи дошли в конце концов до папы Иоанна Павла II, который созвал совещание. По словам Франциска, «Ратцингер пошел туда с папкой», но по возвращении попросил своего секретаря сдать разоблачительные документы в архив, сказав, что «другая сторона выиграла». Однако когда немецкий кардинал стал понтификом, то «первое, что он сказал после выборов, было «принесите мне эти документы из архива» и начал расследование». Речь шла, судя по всему, о ситуации, связанной со скончавшимся в 2006 году основателем общины святого Иоанна во Франции, доминиканском монахе Мари-Доминике Филиппе. В 2013 году стало известно о случаях сексуального насилия в его общине, что похоронило процесс беатификации отца Филиппа.

Giuseppe Ruggirello Бенедикт XVI

Как писал польский журнал Newsweek Polska, «новым, с чем публика познакомилась во время пресс-конференции Франциска на борту самолета, был тот факт, что о злоупотреблениях доминиканца знал Иоанн Павел II, потому что Ратцингер сообщил ему об этом», но «несмотря на представленные документы, дело было передано в архив». В бой вступили защитники «польского папы». Известный публицист Томаш Терликовский увидел в этом «длящийся уже несколько лет в Церкви» процесс «девойтылизации» (до избрания Иоанн Павел II носил имя Кароля Войтылы — С.С.). По его мнению, Франциск сознательно в своих выступлениях и работах чаще цитирует пап Иоанна XXIII и Павла VI и опускает «ключевые элементы учения польского папы о релятивизме, браке и семье». При этом Терликовский не ограничивается только этим аспектом. Он критикует соглашение Ватикана с Китаем, которое «подрывает героизм подпольной Церкви», на чьей стороне «выступали святой Иоанн Павел II и Бенедикт XVI». Ведь «исторический опыт учит нас, что нельзя уживаться с коммунистами. Во время понтификата Павла VI или Иоанна XXIII они пытались ужиться с коммунистами, и ничего из этого не вышло».

Учитывая, что этому публицисту площадку среди прочих предоставляет «правительственная кнопка», телеканал TVP, можно предположить, что такая защита «польского папы» преследует также политические цели, помимо религиозных. Польские партии готовятся к выборам в Европейский парламент. Ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) идет на них под лозунгом «войны культур» — за традиционные ценности и семью (чему служат также новые инициативы PiS в социальной сфере) и против европейских безбожников, леваков, сторонников однополых отношений и прочих гендерных штучек-дрючек. В этой ситуации у некоторых сторонников правящей партии появляется соблазн сыграть на представлении Польши как «осажденной крепости», последнего борца за европейскую латинскую цивилизацию, своего рода Четвертого Рима. Однако выборы пройдут, пена схлынет, а Святой престол останется. И он не забудет о том, что кое-кто пытался стать святее папы Римского. Ватикан работает очень медленно, но помнит все. Так что битва за Иоанна Павла II еще не окончена, однако это почувствуют на себе живые, а не канонизированный понтифик.