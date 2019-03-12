Одно за другим последовали два очень ярких заявления двух весьма заметных российских политиков. Первое — от Ирины Яровой, которая внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий передавать долги граждан за услуги ЖКХ коллекторам. Второе заявление, ещё более многообещающее, сделал глава ФАС Игорь Артемьев, заявивший, что население РФ переплачивает за услуги ЖКХ двукратно. Что это было, почему это было и стоит ли народу ждать улучшений?

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Читайте также: Новый коллекторский скандал в Хабаровске: угрозы расправой и унижения

Начнём с заявления Ирины Яровой. В ноябре 2018 года СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» в очередной раз попыталась забрать долги населения за услуги ЖКХ. Их желание поддержали многие ресурсоснабжающие организации. Однако реакция общества оказалась столь яростной, что тема потихоньку сошла на нет и замерла в неопределенности.

beaumo3 Коллектор банка

На Камчатке, где самая дорогая в стране «коммуналка», где за стандартную «двушку», в которой прописаны четыре человека, приходится платить 18 тыс. рублей в месяц, народ заявил, что в случае передачи долгов коллекторам будет создавать отряды самообороны.

Когда россияне обсуждали чудовищную инициативу, в Хабаровске разразился очередной скандал, главными персонажами которого оказались должник, его малолетняя дочь и коллекторы. Мужчина не смог заплатить по кредиту, его несовершеннолетнюю дочку сфотографировали, сделали с фото непристойный коллаж и выложили в сеть. В Якутии передачу долгов граждан коллекторам сочли чем-то, что вообще выходит за рамки психической нормальности. Словом, «уроки» с сожженными младенцами, изнасилованными женщинами, избитыми и изувеченными мужчинами народ выучил очень хорошо. От такого «анамнеза» коллекторам не отмыться вовек. Заявление Яровой — оно, конечно, верное. Но возникает всего один вопрос: почему она хочет запретить передавать коллекторам только долги за ЖКХ? А другие? По кредитам, например? Федеральную службу судебных приставов, может, пора расформировать за ненадобностью? Зачем стране, где есть серьёзная федеральная структура, которую содержит бюджет, непонятные персонажи в виде коллекторов?

Читайте также: Ошибаются лишь в свою пользу! Пушков о вскрытых ФАС переплатах по ЖКХ

Ещё одно заявление, заслуживающее внимания, сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, сообщивший, что его ведомство пришло к выводу, что народ переплачивает за услуги ЖКХ двукратно.

«Ситуацию с коммунальными тарифами нужно повернуть с головы на ноги, поскольку она допускает, чтобы в соседних деревнях тарифы отличались в десятки раз. Если ты производишь куб воды в соседней области в 54 раза дороже, то, очевидно, метод сравнительного анализа показывает, что ты получил завышенный тариф. И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, оказывается, что там сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию, и так далее», — завил Игорь Артемьев в интервьюНТВ.

Глава ФАС добавил при этом, что граждане уже давно переплачивают за услуги ЖКХ больше 100% себестоимости.

«И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — добавил Артемьев.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

При этом главный антимонопольщик страны сообщил, что ежегодный ущерб от деятельности картелей по-прежнему составляет 2% ВВП.

Читайте также: Революция хабаровских властей в сфере закупок топлива обречена на провал?

Заявления и Артемьева, и Яровой — это как раз то самое, что давно хотят слышать уставшие от зверского аппетита тех самых «коммунальных монстров» граждане России.

Только вот эксперты весьма скептически отнеслись к итогам этих заявлений. Главный вопрос: а раньше вы, господа, всего этого не видели, не замечали? Вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая ничего не слышала о зверствах коллекторов все прошлые годы? Глава ФАС не знал, что от сумм в квитанциях на оплату услуг ЖКХ граждане всё чаще в петлю лезут? Почему же заявления последовали только сейчас?

«Наши чиновники вообще очень хорошо умеют выстраивать публичную речь. В конце концов, это их обязанность — уметь говорить, не зря же мы тратим на содержание госаппарата миллиарды. Оставим в покое заявление госпожи Яровой с её законопроектом. Давайте поговорим о яркой речи главы ФАС Игоря Артемьева. Если погуглить, то в сети найдётся не один десяток ярких заявлений Артемьева. Он очень яркий, очень умный политик. Но найдите — чем завершилось большинство его заявлений? И дело не только в Артемьеве. Наши чиновники очень любят жить в прекрасном и светлом будущем. Они очень не любят мрачное настоящее, а ещё больше не любят отчитываться о том, а что же последовало за их заявлениями. Это прекрасно, что глава ФАС наконец-то это заявил. Но стоит ли ждать гражданам, что суммы в квитанциях на оплату услуг ЖКХ станут в два раза меньше? Нет, не стоит. Не станут. Нужны примеры? Да пожалуйста: повышение зарплат медикам. До повышения врач получал 40 тыс., после повышения стал получать 20 тыс. рублей. Оклад повысили, прочие доплаты — стимулирующие, за вредность — убрали. Медики в ярости, у чиновников по бумажкам всё ровно. Поэтому гражданам вряд ли стоит слишком надеяться, чтобы потом в очередной раз не разочаровываться. Я вполне соглашусь, что у наиболее здоровой части наших чиновников уже есть понимание того, что если не позволить людям хотя бы минимально повысить уровень жизни, то совсем скоро государство столкнётся с колоссальными проблемами по всем фронтам — это и ЖКХ, это и развитие продовольственного рынка, образование, здравоохранение и прочее. Проблемы есть и сейчас, но это далеко не те проблемы, которые будут. Ну, просто потому, что нищета плодит только нищету. Посмотрим, что последует из заявления главы ФАС. У меня скептические ожидания по этому поводу», — прокомментировал кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич.

Ввласенко Горячий протест

Читайте также: Законопроект, запрещающий передавать долги за ЖКХ коллекторам, внесен в ГД

Руководитель консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов полагает, что делать оптимистичные выводы из громких заявлений политиков вряд ли стоит торопиться. По мнению политолога, есть весьма мощные группы, лоббирующие гигантские сборы с населения за ЖКХ и прочее. Вряд ли они намерены уступать.

«Нет единства, система координат нарушена. Одни политические силы противостоят другим. Отсюда и ряд смелых заявлений от некоторых высших должностных лиц государства, политиков. Народ разозлен безобразными выходками определённых чиновников в регионах, чего стоят все эти «скотобазы из хрущевок», «государство не просило вас рожать», «пенсионеры, получающие 8 тыс. в месяц, — алкаши и тунеядцы», прочие. Народ нужно успокоить. Власть это понимает. Потому и звучат такие заявления-обещания. Имеют ли они шансы на реализацию? Не уверен. Ну, возможно, запретят передавать долги коллекторам. Ну и что? У нас и приставы с взысканием долгов за ЖКХ справляются отлично — не спрятаться. Ну, не убьют должника коллекторы — выселят за долги из квартиры приставы. Дело-то в другом. Страна на пороге серьёзного экономического кризиса. То, что происходит сегодня, — это ещё цветочки. По моему мнению, определенным силам очень нужно накопить критическую массу недовольных в стране. Есть другие силы, которые этого не хотят. Но точечными мерами и отдельными заявлениями никаких проблем не решить. Если власть, наиболее здоровая её часть, не примет самых жестких мер, не умерит аппетиты монополистов в сфере ЖКХ, производства лекарств и так далее, ничего хорошего не произойдёт, это совершенно точно. У меня довольно скептические ожидания по поводу удешевления услуг ЖКХ в два раза. ЖКХ дорожает и будет дорожать, как и всё остальное. И количество недовольных тоже будет расти, соответственно. Период, когда допустимы были косметические меры в виде громких заявлений, давно упущен», — считает Даниил Ермилов.

Читайте также: Проблема многогранная и запутанная: о долгах за услуги ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России самой большой, после дороговизны, проблемой ЖКХ считают непрозрачность расчётов. Обычному человеку крайне сложно, а подчас и просто невозможно самостоятельно разобраться — правильно ему начислили оплату или нет.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник. «Союз меча и орала»

Заявлений об удешевлении услуг ЖКХ за последние годы от политиков всевозможных партий, рангов следовало великое множество, однако «монстр» ЖКХ продолжает пожирать скудеющие с каждым днём доходы россиян с аппетитом голодного крокодила, и никто ничего с этим поделать не может.

Читайте также: Граждане России в два раза переплачивают за услуги ЖКХ — ФАС

К благим намерениям можно отнести и инициативу хабаровских краевых властей, которые задумали «революцию» в сфере закупок топлива. Решение они видят в том, чтобы обязать муниципалитеты приобретать топливо для предприятий ЖКХ не в рассрочку и дорого, а сразу и на 30% дешевле. Казалось бы — всё просто. Но сразу после инициативы правительства из муниципалитетов раздался вопль ужаса: денег у районов нет, рассрочка — единственный способ не сорвать отопительный сезон.

И, в конце концов, порядка 70% дороговизны ЖКХ заложено в топливной составляющей. А справиться с ростом цен на топливо сегодня не в силах даже правительство. И топливо будет дорожать. А вместе с ним будет дорожать и ЖКХ, и всё остальное.