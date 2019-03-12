В феврале после своего возвращения из Сочи президент Турции Реджеп Эрдоган провёл пресс-конференцию, на который ответил на вопросы журналистов о поставках российской зенитной ракетной системы С-400. На пресс-конференции Эрдоган подтвердил, что дату начала поставок перенесли на июль 2019 года. Президент Турции добавил, что вице-президент США Майк Пенс передал ему просьбу американского президента Дональда Трампа отказаться от соглашения с Россией на поставку С-400. По словам Эрдогана, Турция заявила Вашингтону, что соглашение по С-400 — это вопрос решённый. Официальные представители США продолжают говорить своим турецким коллегам, что они должны изменить своё решение, пишет Яхья Бостан в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Читайте также: Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое положение

В Вашингтоне дали понять, что Анкара рискует сорвать поставки американских истребителей F-35, если и дальше продолжит настаивать на покупке российской системы ПВО. Недавно угрозы со стороны США стали достоянием общественности. Так, представитель Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что Турция не получит истребители F-35 или ракеты к противоракетному комплексу «Пэтриот», если на вооружение Турции поступят С-400. Никто не удивился тому, что в последнее время число антитурецких историй и статей в американских СМИ резко увеличилось. Репортёры и эксперты даже начали сомневаться в принадлежности Турции к НАТО.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Подобных завуалированных угроз недостаточно для того, чтобы заставить Анкару изменить своё решение. Переговоры о покупке С-400 ведутся уже достаточно давно. Турция пытается приобрести С-400 в течение 10 лет, а Вашингтон в течение всего этого времени всячески пытается напугать Анкару.

Впервые Турция попыталась приобрести зенитную ракетную систему дальнего радиуса действия в 2009 году, когда из-за роста региональных угроз Анкара столкнулась с необходимостью укрепления своей противовоздушной обороны. Первый открытый тендер состоялся в 2010 году. Соединённые Штаты, Россия, Китай и итало-французское совместное предприятие оказались в числе конкурентов за соглашение с Турцией. Анкара выдвинула два требования: разумная цена и организация совместного производства. Тогда ни один из конкурентов, кроме Китая, не согласился на организацию совместного производства. Анкара начала переговоры с китайским производителем. Это не устроило Вашингтон. Американские СМИ заявили, что Турция инициирует «сдвиг оси». Отношения между Турцией и Соединёнными Штатами стали постепенно ухудшаться. Через пять лет Турция решила дать Вашингтону ещё один шанс, поскольку китайский производитель в конечном итоге не смог удовлетворить требования Анкары. Турция хотела приобрести ракеты «Пэтриот», при условии организации совместного производства этих ракет. Вашингтон ответил отказом. Соединённые Штаты хотели, чтобы Турция покупала ракеты «Пэтриот» по высокой цене и без организации совместного производства. Примерно в то же время турецкое правительство вступило в переговоры с итальянским производителем, но безрезультатно. В конце концов, Россия согласилась организовать на территории Турции совместное производство. После этого Турция остановила свой выбор на С-400.

U.S. Department of Defense Американский ЗРК Пэтриот на военной базе в Турции

Читайте также: Asia Times: В Антарктике Россия и Китай наступают Австралии на пятки

События последнего десятилетия вызвали у турецких чиновников ряд серьёзных вопросов относительно надёжности американских союзников. Для этого есть несколько причин. Во-первых, Соединённые Штаты не согласны организовать совместное производство военного оборудования, потому что хотят, чтобы Турция сохранила свою зависимость от Вашингтона в оборонной сфере. Анкара в свою очередь не желает передавать свою национальную безопасность в руки иностранных правительств. Во-вторых, в 2015 году, в разгар гражданской войны в Сирии, американские военные покинули Турцию, забрав с собой ракеты «Патриот». Подобное развитие событий убедило турецкое правительство в том, что стране нужна собственная система противовоздушной обороны. В настоящий момент Соединённые Штаты угрожают заблокировать поставки истребителей F-35, за которые Турция уже заплатила. То, что американская администрация решила пойти таким путём, дополнительно усилило недоверие Турции по отношению к Вашингтону. Теперь турецкое руководство даже не уверено в том, что Вашингтон предоставит Анкаре ракеты «Патриот», даже если Турция пойдёт навстречу Соединённым Штатам.