Не только Белый дом, но и Брюссель выразил свою озабоченность по поводу намерения Италии подписать меморандум о взаимопонимании в поддержку китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Меморандум о взаимопонимании — это базовое соглашение, не предусматривающее каких-либо обязательств, но включающее в себя общие принципы экономического сотрудничества. Польша, Венгрия, Греция и Португалия уже подписали соглашение о присоединении к инициативе «Один пояс и один путь». Так в чём причины недовольства? Многие европейские страны сотрудничают с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, который был создан для поддержки китайской инфраструктурной инициативы. К китайским проектам также могли бы присоединиться США. Двери для всех открыты, пишет Фабио Паренти в статье для китайского издания The Global Times.

Флаг Италии

Читайте также: Asia Times: В Антарктике Россия и Китай наступают Австралии на пятки

Отношения между Италией и Китаем укрепились. Ключевую роль в этом сыграл представитель министерства экономического развития Италии Мишель Гераси. Пресс-секретарь совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз озвучил скептическую позицию Белого дома и предупредил Италию о том, что инициатива «Один пояс и один путь» служит только интересам КНР и не принесёт пользы народу Италии. «Белый дом считает, что планы Рима вряд ли помогут Италии экономически и могут нанести значительный ущерб международному имиджу страны», — сообщило издания The Financial Times. Заявления о китайской угрозе являются надуманными и не отражают реальную действительность.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Так же, как в случае с компаниями ZTE и Huawei, США делают всё возможное для того, чтобы сдержать Китай. Однако это противоречит принципам честной конкуренции. США хотят консолидировать свою сферу влияния, от Тихого океана до Латинской Америки и от Европы до Ближнего Востока. Тем не менее мир, похоже, больше не хочет выслушивать требования США, особенно когда они носят иррациональный характер и идут вразрез с реальными потребностями тех или иных стран, нарушают Устав ООН и противоречат принципам мирного сосуществования. Италия не собирается участвовать в разработке стратегии против других стран, она ищет новые формы сотрудничества в радикально меняющемся мире.

Проекты, инициированные Китаем, позволили создать инфраструктуру в более бедных регионах мира, таких как Африка и Азия. Проекты КНР позволяют создать материальную базу для экономического развития и улучшения условий жизни населения. Нет никаких доказательств в поддержку утверждений о том, что в продвижении инициативы «Один пояс и один путь» Китай руководствуется недобросовестными намерениями. Напротив, китайские проекты заслужили международное признание, а число стран, присоединившихся к ним, достигло 123. Кроме того, в рамках инфраструктурной инициативы КНР действуют 29 международных организаций.

Италия станет первым членом «Большой семёрки», подписавшим меморандум о взаимопонимании в поддержку инициативы «Один пояс и один путь». Это вызвало тревогу в Белом доме. Италия имеет право выбрать собственную экономическую стратегию адаптации к изменяющемуся миру. География торговли радикально изменилась за последние 20 лет. Более чем для двух третей стран мира Китай является ведущим торговым партнёром.

Европа переживает долгосрочный кризис из-за США, которые запустили самую масштабную рецессию со времён Великой депрессии 1929 года. Италия имела исторические связи с китайской цивилизацией на протяжении многих веков, еще до того, как европейцы колонизировали Америку. Средиземноморский регион вновь начинает играть важное значение в меняющейся географии торговли. Почему Италия должна упускать новые возможности? Почему она не может присоединиться к китайским проектам? США намерены диктовать свои условия другим странам?

Дядя Сэм

Читайте также: National Interest: Индия должна преподать Китаю хороший урок

Критика со стороны ЕС во главе с Германией и Францией является примером лицемерия. Германия и Франция сотрудничают с Китаем в большем объёме, чем Италия. Берлин и Париж не присоединились к инициативе «Один пояс и один путь» только из-за геополитических причин, но уже являются членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Кроме того, северные европейские страны с настороженностью относятся к возможности развития средиземноморских портов, которые могли бы подорвать их бизнес, поэтому возможное присоединение Италии к китайской инфраструктурной инициативе вызвало критику со стороны ЕС.

Критика в адрес Италии на фоне активизации международного сотрудничества носит иррациональный характер. По словам официального представителя МИД Китая Лу Канга, мы имеем дело с «нелепыми замечаниями». «Италия — это развитая экономика, которая прекрасно понимает, что соответствует её интересам, и полностью способна принимать самостоятельные политические решения», — заявил Канг. В современном меняющемся мире США кажутся наиболее архаичной и жесткой политической системой, выступающей против многосторонних форм сотрудничества, многополярного мирового порядка и демократизации международных отношений. Если Европа и дальше будет демонстрировать пассивную подчинённость США, это может нанести ущерб всему миру.