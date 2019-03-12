Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе кибервозможности Ирана вряд ли можно будет сравнить с кибервозможностями России, Китая или даже Северной Кореи, Тегеран уже смог добиться определённых побед. В период с 2011 по 2013 год атаки иранских хакеров обошлись американским финансовым учреждениям в десятки миллионов долларов. Иранские хакеры на несколько месяцев заблокировали деловые операции национальной нефтяной компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Согласно последнему отчёту компании Microsoft, за последние два года иранские хакеры атаковали более 200 компаний по всему миру, причинив ущерб в сотни миллионов долларов. США недооценивают растущую киберугрозу со стороны Ирана, пишет Энни Фикслер в статье для американского издания The Hill.

David Whelan Хакер

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Слишком часто эксперты отвергают возможность того, что Иран способен проводить крупные кибероперации. После февральской кибератаки на австралийский парламент, австралийские эксперты поспешили исключить Иран из списка подозреваемых, заявив, что у Ирана нет соответствующих возможностей, необходимых для проведения столь изощрённой кибероперации. Тем не менее эксперты не должны сбрасывать Иран со счетов.

yeowatzup Флаги Ирана

В конце концов, ранее поступали сообщения о том, что в 2017 году Тегеран провёл аналогичную кибероперацию против британского парламента. В ходе этой атаки хакеры взломали десятки электронных почтовых ящиков, принадлежащих британским законодателям. Несмотря на то, что Лондон не стал выдвигать официальные обвинения в адрес Ирана, британские новостные агентства со ссылкой на представителей британской разведки сообщили о причастности Ирана к кибератаке на парламент Великобритании.

Разведывательное сообщество США в своей ежегодной оценке международной угрозы безопасности указало, что иранские хакеры способны лишь «вызвать локальные, временные разрушительные эффекты». Тем не менее представители американского разведывательного сообщества также предупредили, что «Иран использует всё более изощрённые кибертехнологии» и стремится атаковать американскую и союзническую критическую инфраструктуру.

В январе 2019 года в компании FireEye, специализирующейся в сфере кибербезопасности, предупредили, что иранские кибератаки представляют угрозу для «широкого круга секторов и отдельных лиц в глобальном масштабе». В опубликованном в том же месяце докладе Европейского союза было указано, что Иран, вероятно, «усилит государственную поддержку киберактивности, которая может представлять угрозу».

Недавние заявления правительств США и Израиля могут дополнить картину. В феврале 2019 года министерство юстиции США обнародовало официальное обвинение в отношении гражданина США и четырех иранских оперативников, деятельность которых была направлена против правительства США и агентов американской разведки. В обвинении говорится, что злоумышленники использовали фишинговые письма, однако потенциальные жертвы так и не прошли по вредоносной ссылке и не загрузили вирусные программы. Письма были плохо составлены, в них было много грамматических и орфографических ошибок. В министерстве юстиции отметили, что в случае, если бы действия злоумышленников оказались успешными, то данная кибероперация «нанесла бы серьезный ущерб Соединённым Штатам».

U.S. Air Force Кибервойска США

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Между тем израильский бригадный генерал Ноам Шаар ранее заявил, что батальон киберзащиты ЦАХАЛа предотвратил попытки Ирана проникнуть в израильскую систему оповещения о ракетном нападении. Проникнув в систему, хакеры могли бы запустить ложную тревогу о ракетном нападении. Более того, хакеры могли бы заблокировать сирены в момент ракетного удара, поэтому гражданское население не успело бы укрыться в убежищах. В отдельном интервью Шаар предупредил, что расширение возможностей Ирана является наиболее тревожной тенденцией в сфере кибербезопасности.

Безусловно, эксперты в сфере безопасности не должны преувеличивать возможности Ирана. Тем не менее Соединённые Штаты не могут позволить себе игнорировать кибервозможности Тегерана. Реальная оценка потенциальной угрозы — это первый шаг на пути к эффективному предотвращению нападений и сдерживанию киберармии Ирана.