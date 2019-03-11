Книга воссоздает историю церкви в основном на примере Усть-Медведицкого и Хоперского округов Области Войска Донского (Донская епархия). Ее автор иерей Евгений Агеев (Фролово, Волгоградская область), используя архивные документы, описывает изменения, происходившие в деятельности епархии. Так, после известия об отречении государя, по свидетельству очевидца, «прихожане были ошеломлены, и из них многие старые — огорчены». Но вскоре приходы втянулись в новую жизнь, которая до октябрьских событий в основном выражалась в регулярных собраниях священников и мирян и борьбе за сохранение Закона Божия в школах. Последнее было обусловлено тем, что еще в мае съезд учителей Хоперского округа объявил его преподавание свободным, а в июле Временное правительство передало приходские школы в ведение Министерства народного просвещения.

Ситуация изменилась после прихода к власти большевиков.

Историк, опираясь на материалы Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России, пишет о происходивших в годы Гражданской войны гонениях на духовенство. Так, еще до начала красного террора, в январе 1918 года, был убит священник Феоктист Лебедев и арестован отец Иоанн Штурбин. Жертвами радикалов становились не только священники, но и члены причта. В мае красноармейцы захватили псаломщика Михайло-Архангельской церкви Ивана Мелихова. Вскоре было обнаружено его тело со множеством штыковых ран.

Окончание Гражданской войны не ослабило напряженности ситуации. С целью раскола и дальнейшего ослабления церкви советская власть сделала ставку на оппозиционное патриарху Тихону движение обновленчества. Правда, по мнению ученого, в рассматриваемом им регионе эффект от нового течения был относителен. Обновленцами «следует считать немногих деятелей из нового епархиального центра, каким стал «красный» Царицын, а основная масса приходского духовенства лишь пассивно следовала за ним». Большую опасность для клира и мирян представлял процесс сплошной коллективизации. Из-за значительного противодействия ей, «задолго до конца 1930-х годов, на Дону массово выносились приговоры «к высшей мере наказания» по печально знаменитой 58-й статье (контрреволюционная деятельность — А.М.)».

Именно после Гражданской войны, пишет исследователь, процветающий край «превратился в зону бедствия».

Может быть, после февраля надо было пореже проводить собрания.