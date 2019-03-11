Тема первенства России во многих открытиях и свершениях до сих пор составляет гордость нашего Отечества. В их число по праву входит открытие Антарктического материка русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1819—1821 гг.

Оксфордский профессор, Рип Балкели, специализирующийся на изучении антарктических экспедиций, издал удивительную книгу. Её особенность заключается в структуре самого издания. Оно состоит из оригинального исследования, посвящённого ходу антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, и публикации на английском языке книги Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов», снабжённой великолепным научно-справочным аппаратом.

Несмотря на то, что в 2017 году вышел двухтомник британских переводов этих рапортов и судовых журналов, снабжённый научно-справочным аппаратом, это издание журналов тоже можно считать хорошим, благо оно сопровождается публикацией других, не менее интересных документов, вроде личных дневников офицеров кораблей или словаря, объясняющего те или иные гляциологические термины. Это придаёт книге ценность как сборнику, но не как целостному исследованию.

Оригинальное исследование не затрагивает причин и предпосылок экспедиции, хотя тема организации научных экспедиций в XVIII—XIX веках составляет глубокую и очень интересную тему, сочетающую в себе как историю науки, так и историю политики. Почему короли и императоры отправляли суда военного флота на исследования аборигенов Австралии или открытие Антарктиды? Почему учёные приобрели такое сильное влияние? И как с этим обстояло дело в России, тем паче в годы царствования Александра I, который был, по выражению П.А. Вяземского, «дитя осьмнадцатого века»? Увы, ни один из этих важных контекстуальных вопросов не был поднят автором, который начал сразу с прибытия экспедиции в Южное полушарие.

Как проходила экспедиция — автор предпочитает больше описывать, ссылаясь на источники и англоязычную литературу по этому вопросу, нежели анализировать и делать оригинальные выводы. Сам текст получается довольно яркий, насыщенный интересными фактами, что делает его похожим на классический приключенческий роман о дальних путешествиях под парусами. Однако жанр научной монографии предпочитает более сухую лексику, более развёрнутый контекст и более разнообразные источники в качестве опоры. Поэтому книга получилась неоднозначная, вобрав в себя и грамотную публикацию источников, и средненькое исследование.