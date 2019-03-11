Власти Владимирской области отменили принятое прошлой администрацией решение о строительстве мусороперерабатывающего комплекса (МПК) в поселении Филипповское над резервным резервуаром питьевой воды «Шерна», предназначенным для жителей восточного Подмосковья. Новый губернатор Владимир Сипягин выполнил свои предвыборные обещания, инвестконтракт отменен, граждане могут вздохнуть спокойно? Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле.

Иван Шилов ИА REGNUM

В августе 2017 года жителей поселения Филипповское и московских дачников огорошили известием о том, что рядом с ними на части территории испытательного полигона Мытищинского машиностроительного завода будет построен МПК мощностью 150 тыс. тонн в год с долей переработки отходов всего 20%. Попросту говоря, обычная свалка, гордо поименованная мусороперерабатывающим комплексом. Добавим, что нынешний губернатор Сипягин имел непосредственное отношение к проекту. Будучи председателем комитета владимирского заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии, именно он одобрил предложенный областной администрацией проект строительства мусорного полигона в Филипповском.

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Придя в себя от подобных известий, граждане стали разбираться и выяснили много вопиющих подробностей случившегося. В данном случае нас будет интересовать судьба земельного участка, на котором должен был разместиться МПК, поэтому оставим в стороне чиновничьи мантры об инвестициях, которые приходят в регионы вместе с опасными производствами. И не будем подробно останавливаться на экологической стороне дела, тем более мы об этом писали.

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Река Шерна. Филипповское

В конце 60-х годов ХХ века из лесного фонда Московской и Владимирской областей Мытищинскому машиностроительному заводу под испытательный полигон выделяется 1550 га леса. Обращаем внимание на то, что именно леса. Выделяется не просто так, а с обязательством обеспечить на отводимых землях ведение лесного хозяйства и охрану зеленых насаждений. Проходит время, СССР прекращает свое существование, страна встает на капиталистические рельсы, и начинается приватизация народного хозяйства.

Вот и Мытищинский машиностроительный завод со всем движимым и недвижимым имуществом был благополучно приватизирован.

В 1992 году администрация Киржачского района передает земли полигона в бессрочное пользование ОАО «Метровагонмаш». Далее, минимизируя свои издержки, пользователи участка начинают менять его статус, то переводя в земли оборонного значения, то возвращая им вид гражданского использования. Нам это неинтересно, отметим лишь, что именно в это время «потерялся лес» и земли лесфонда превратились в земли промышленного назначения.

Одно время, видимо, когда пользователи не знали, что же им делать с участком, полигон вернулся в собственность Российской Федерации. Однако это решение было оспорено в суде, и земля вновь отошла в бессрочное пользование ОАО «Метровагонмаш». Как считают противники строительства МПК, пользователи приняли решение продать земли полигона. Поскольку бессрочное пользование, иначе — земли неразделенной государственной собственности, позволяет распоряжаться участком муниципальным властям, сложились все условия для продажи полигона третьим лицам.

В итоге предприятие продало ненужный актив. Это как нельзя кстати совпало с очередной «инвестиционной лихорадкой» обуявшей региональные власти, а также с «мусорными» проблемами в соседних регионах, а на горизонте возник инвестор с проектом МПК.

Vinograd Полигон испытания техники Мытищинского машиностроительного завода

Безусловно интересно проследить за тем, как ОАО «Метровагонмаш» распоряжалось земельным участком, но так или иначе, интересующие нас земли полигона, сначала были компанией выкуплены, а потом и перепроданы. К этому моменту ни о каком лесе на территории полигона речи уже не шло. Нет лес то как был, так по сию пору там и остается, вот только по бумагам его давным давно нет. Вдобавок к этому глава Киржачского района Михаил Горин присвоил части территории вид разрешенного использования «Специальная деятельность», как раз и позволяющий построить здесь мусорный полигон.

Активная позиция, которую заняли местные жители и московские дачники, привела к тому, что новая областная администрация инвестпроект ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» строительства МПК отменила. Только вот «свято место» пусто не бывает, и на горизонте возникло некое ООО «Комбинат», подхватившее выпавший из рук «ЭкоТехСтроя» проект МПК. С единственной разницей, что теперь при тех же 20% переработки, мощность комплекса выросла до 450 тыс. тонн в год.

Неудивительно, что новость об отмене прошлого инвестконтракта у местных жителей энтузиазма не вызвала. Судите сами, земля находится в частных руках, Рослесхоз ведет вялые судебные тяжбы, не выражая действительного желания вернуть в государственную собственность лесной фонд. Если отбросить популистские заявления господина Сипягина о том, что он не допустит появления чужого мусора на территории области, становится очевидно, что реальных способов повлиять на решения частных собственников у властей нет. Захотят — построят полигон, захотят — рециклинговый завод и тому подобное, благо господин Горин такую возможность им предоставил.

Получается, что борьба отнюдь не закончена, необходимо вернуть 1550 га леса в государственную собственность, тем более что не очень-то она и нужна нынешним владельцам. В связи с вышесказанным нам крайне интересно знать, какую позицию в этом вопросе займут областные власти и лично губернатор. Что касается жителей Филипповского, то они намерены бороться за лес до конца.