В Калуге местные жители попрощались с зимой, устроив ей пышные проводы на Театральной площади. Многотысячная толпа горожан, собравшаяся отпраздновать последний день Масленицы — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Чучело Масленицы на городской площади

Масленицу в Калуге отмечали сразу на нескольких площадках, однако самые массовые гуляния развернулись на Театральной площади. Праздник начался с костюмированного шествия. На главной сцене выступали творческие коллективы, на площади работали аниматоры и аттракционы.

Марина Каширская ИА REGNUM Масленица — конкурсная работа

На празднике подвели итоги конкурса «Сударыня Масленица», а работы участников конкурса можно было увидеть в ближайшем сквере. Все они изготовили весенних кукол — Маслениц. Несмотря на то, что традиционная кукла Масленица представляет собой небольшой оберег из цветных лоскутков и ниток, фантазия участников не была ограничена ничем: среди экспонатов были и масленичные чучела из хорошо горящих материалов, и ростовые куклы, и сложные игрушки ручной работы.

Мастерство калужских мастеров можно было оценить и в торговых рядах, где проходила ремесленная выставка-ярмарка. Для гостей праздника также были организованы конкурсы и игровая детская программа. Не обошёлся праздник без традиционного соревнования на потешном столбе. В финале празднества калужане сожгли чучело Масленицы перед драматическим театром.