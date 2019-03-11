Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4−10 марта 2019 года стали: Конференция европейских Церквей участвует в избирательной кампании по выборам в Европейский парламент; христиан Ирака беспокоит изменение этнической карты Ниневии; египетские власти восстанавливают еврейское кладбище; штаты США хотят запретить отказываться от прививок; должен ли Трамп беспокоиться о голосах белых католиков и протестантов; издана книга с критиков Константинопольского патриархата; Украина — это «экуменическая лаборатория».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск встретился с сотрудниками Секретных архивов Ватикана, передает Vatican News (Ватикан). «Церковь не боится истории, напротив, она ее любит и хотела бы любить еще больше и лучше, так, как ее любит Бог! Поэтому с той же надеждой, что и мои предшественники, я открываю и доверяю исследователям это документальное наследие», — так Франциск объявил об открытии архивов Святого престола, касающихся понтификата папы Пия XII. Доступ к материалам, охватывающим период со 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года, станет возможным со 2 марта 2020 года. «Я принимаю это решение, проконсультировавшись со своими ближайшими сотрудниками, — пояснил понтифик на аудиенции ватиканским архивариусам, — с доверием и умиротворением, с уверенностью, что серьезное и объективное историческое исследование сможет в верном свете и с надлежащей критикой оценить моменты превознесения этого папы и, безусловно, также моменты серьезных трудностей, выстраданных решений, человеческого и христианского благоразумия, которые кому-то могут показаться умолчанием, на самом же деле речь идет о попытках, крайне напряженных даже с человеческой точки зрения, в периоды самого густого мрака и жестокости держать зажженным маленькое пламя гуманитарных начинаний, скрытой, но активной дипломатии, надежды на возможную позитивную открытость сердец». Франциск подчеркнул, что личность Пия XII, управлявшего лодкой святого Петра в один из самых мрачных моментов прошлого столетия, изучалась во многих измерениях, посреди полемики, а иногда и «предубеждений и перегибов». Сегодня эти суждения переосмыслены, а пастырские, богословские, аскетические и дипломатические аспекты жизни этого папы сегодня оцениваются по справедливости.

Цитата из видео «Video of Vatican Television Center» Секретный архив Ватикана

Конференция европейских Церквей (CEC) решила вступить в избирательную кампанию по выборам в Европейский парламент, которые пройдут 23−26 мая, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). CEC посылает сообщение: «Нет альтернативы Европейскому союзу. Все другие возможные сценарии хуже, чем тот, в котором мы находимся сегодня. Поэтому мы говорим: не отказывайтесь от ЕС — идите голосовать и следуйте своим ценностям». Этот сигнал подал генеральный секретарь Комиссии церквей по мигрантам в Европе (CCME) Торсен Мориц. CCME вместе с Конференцией запустила серию видеороликов, где лидеры европейских Церквей кратко объясняют, почему европейцы должны пойти и проголосовать на выборах. Избирателям предлагается памятка, которая объясняет, что такое Европарламент, какова его роль и кто его члены. Рассматриваются несколько вопросов: миграция, изменение климата и устойчивое развитие, будущее труда и социальная модель Европы, экономика и роль Европы в мире, наконец, более «равноправная и инклюзивная Европа». Критикуется «популизм». CEC — это экуменическое сообщество, объединяющее 114 православных, протестантских и англиканских Церквей со всей Европы, ее штаб находится в Брюсселе.

Архиепископ Мосула Сирийской католической церкви Бутрос Моше призвал премьер-министра Ирака остановить строительство новых поселений в Ниневии, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Монсеньор считает, что это повлияет на изменение баланса и этнического состава местного населения. Моше написал письмо иракскому премьеру Адилю Абдул-Махди. Озабоченность архиепископа связана с решением властей Ниневии оказать содействие строительству новых поселений в провинции, а также поддержать заселение районов и деревень, которые оставались безлюдными после того, как оттуда их выгнали джихадисты. Местные христианские общины испытывают подозрение в отношении проекта, который предполагает строительство сотен новых объектов недвижимости в районе Барталла, ниневийского города, который традиционно населяют христиане. План под названием «Султан-сити» затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащих христианским семьям, но которые сегодня контролируются военными отрядами шиитских ополченцев, считающихся близкими к Ирану. И хотя на бумаге значительная часть строящихся домов зарезервирована за местным христианским населением, последние недовольны тем, что проект направлен на то, чтобы обеспечить шиитскому меньшинству шабаков монополию в приобретении будущей недвижимости.

Ислам и Христианство

Египетские власти приступили к восстановлению еврейского кладбища Бассатин в Каире, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Бассатине — единственное еврейское кладбище в Каире и самое большое еврейское кладбище в Египте, тысячи гробниц. Оно также считается вторым старейшим еврейским кладбищем в мире, все еще действующим. Исход из Египта почти всей местной еврейской общины в 1950-х годах привел к забвению мемориала. Воры расхитили мраморные плиты, бездомные среди могил устроили себе жилище, бродят дикие собаки. 19 февраля 2019 года после встречи в президентском дворце с лидерами американских еврейских организаций президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси дал добро на уборку кладбища и сдержал свое обещание. «Представители того, что осталось от местной еврейской общины, сказали мне, что вскоре после встречи с президентом им позвонили из муниципалитета, чтобы сообщить о начале работ», — рассказал Джозеф Дуек, член еврейской общины египетского происхождения в Бруклине, который присутствовал на встрече в президентском дворце. По его словам, через два часа после встречи с Ас-Сиси техника была отправлена в Бассатин.

Восемь штатов США, столкнувшиеся с перспективой вспышки эпидемии кори, рассматривают возможность отмены отказа от прививок по религиозным соображениям, рассказывает La Croix (Париж, Франция). По данным Центра контроля заболеваний (CDC), 206 случаев заболевания корью были выявлены в 11 штатах с 1 января по 28 февраля сего года. Это вдвое больше, чем в 2017 году. CDC объясняет этот всплеск отказом от иммунизации ортодоксальных евреев в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Зарегистрированные случаи связаны с людьми, которые недавно побывали в Израиле, где эпидемия продолжается, отмечает агентство. Хотя вакцинация по ряду направлений является обязательной для детей в государственных или частных школах, почти все штаты США допускают отказ от нее по религиозным мотивам. Штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Айова, Мэн и другие в настоящее время планируют рассмотреть обязательную вакцинацию. В некоторых из штатов дебаты по этому вопросу спровоцировали массовые демонстрации против вакцинации с призывами соблюдать религиозную свободу.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) задается вопросом: должен ли президент США Дональд Трамп беспокоиться о голосах белых католиков и протестантов? В преддверии президентской избирательной кампании 2020 года обе партии, Демократическая и Республиканская, вероятно, начнут соперничать за голоса решающей группы белых христиан. И нет, это не евангелисты. Опросы общественного мнения показывают, что белые католики и протестанты могут оказать значительное влияние на итог выборов в ноябре 2020 года. Ведь в отличие от евангелистов они склонны менять свое мнение о кандидатах от выборов к выборам. Трамп выиграл около 52% от общего числа католических голосов в 2016 году, Хиллари Клинтон — 45%. Победа республиканца в католической среде стала серьезным его достижением, поскольку она обратила вспять тенденцию, благодаря которой Барак Обама побеждал в 2008 и 2012 годах. Преимущество Трампа было вызвано всплеском поддержки среди белых католиков, 60% которых поддержали его, хотя и набрал всего 26% у испаноязычных католиков. Выбор белых католиков будет особенно важен в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Оценить голоса белых протестантов немного сложнее. Вместе с тем, в целом эта группа, как правило, не выступает за перемены. Опрос во время инаугурации Трампа в 2017 году показал, что 57% протестантов одобрили президента. Но опросы 2018 года показывают, что 52% белых католиков нелестно относятся к Трампу, столько же у белых протестантов.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время визита в Ватикан. 2017

Издательский совет Московского патриархата, возглавляемый митрополитом Климентом (Капалиным), выступил спонсором атаки на Константинополь, поддержав публикацию книги российского историка Михаила Шкаровского, специалиста по истории Церкви в ХХ веке, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Речь идет о работе «Константинопольская церковь и Русская церковь в период великих потрясений. 1910−1950 годы», которая была представлена 27 февраля в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата под председательством митрополита Илариона (Алфеева). Шкаровский показывает, что между 1936 и 1944 годами нацистский режим пытался вовлечь Константинопольский патриархат в сферу влияния Третьего рейха, но безуспешно. Автор утверждает, что гитлеровский режим считал, будто Фанар будет полезен для нацистской пропаганды. По его словам, в период между концом Первой мировой войны и началом Второй мировой войны Константинопольский патриархат проводил вопреки канонам политику закабаления епархий и автономных Православных церквей, прежде всего Русской. А в Советской России Фанар поддерживал так называемую «обновленческую Церковь», лояльную советскому режиму. Книга по сути является ответом Москвы на «неканоническую» политику Константинополя на Украине, проецируя призраки прошлого на события сегодняшнего дня.

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) взяло интервью у спикера Православной церкви Украины митрополита Евстратия (Зори). По его словам, процесс формирования национального самосознания на Украине еще не завершен. Но очевидно, что те граждане, которые считают себя украинцами и православными, будут все больше отождествлять себя с автокефальной Православной церковью Украины. Зоря уверен, что «большинство зрелых и сознательных верующих захотят принадлежать ПЦУ». Получение томоса от константинопольского патриарха вывело ПЦУ на «совершенно другой уровень международного сотрудничества», поскольку «все Церкви, которые признают власть константинопольского патриарха, будут постепенно признавать Православную церковь Украины». Митрополит заявил, что «мы хотели бы участвовать в различных межцерковных, международных или экуменических структурах и сотрудничать с другими Церквами и христианскими конфессиями, например, с Конференцией европейских церквей. Мы также хотим вести живой диалог с Католической церковью как таковой и со Святым престолом в качестве ее центра, а также с отдельными национальными католическими епископатами. Хотя мы должны помнить, что наша Церковь была создана недавно, у нас пока нет официальных контактов с Ватиканом. Но теперь у нас есть основание для этого… Отсутствие контактов или диалога с такой жизненно важной Церковью, как наша, было бы большой потерей для всех, я думаю, также для Ватикана». Однако пока что апостольский нунций на Украине ставит условием сотрудничества решение на уровне государственного секретариата Святого престола.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук назвал Украину «экуменической лабораторией», информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Ситуация на Украине отмечена тремя «ранами», сказал Шевчук: коммунизм, коррупция и конфликт на Донбассе. Шевчук также прокомментировал ситуацию вокруг новосозданной Православной церкви Украины: «Мы стремимся к дружбе со всеми, но не все хотят быть нашими друзьями». Он обсудил этот вопрос с кардиналом Куртом Кохом, президентом Папского совета по христианскому единству. Нет сомнений в том, что Католическая церковь не может в числе первых признать новую Церковь, основанную Константинополем. Одновременно с выступлением главы украинских униатов была распространена статья министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в которой он восхвалял Константинополь, провозгласивший автокефалию, назвав это «историческим событием» для новосозданной Православной церкви Украины. Климкин особо подчеркнул важность Брестской унии в польско-литовской Речи Посполитой. По его убеждению, это «единственная успешная попытка» преодолеть разделение между католиками и православными и добиться примирения между ними

Katolik.ru Святослав Шевчук

5 марта 2019 года в государственном секретариате министерства человеческих ресурсов Венгрии состоялась рабочая встреча председателя пасторально-миграционного отдела Украинской греко-католической церкви епископа Иосифа Миляна и госсекретаря Миклоша Шолтеса, рассказывает «Католицький Оглядач» (Львов, Украина). Во время встречи обсуждались государственно-церковные отношения между УГКЦ и венгерским правительством в сфере оказания духовной опеки украинским мигрантам, которые прибывают в Венгрии на работу. Также рассматривался вопрос развития церковной общины УГКЦ в Будапеште, христианской школы, мирянских организаций и католического скаутского движения, действующие при украинском приходе в Будапеште. На встрече поднимался вопрос духовно-культурного сотрудничества между Украиной и Венгрией. Епископ поблагодарил госсекретаря за поддержку украинской греко-католической общины, которая идет из венгерского бюджета. Он сообщил, что епископы УГКЦ во главе с архиепископом Святославом прибудут на евхаристический конгресс в Будапеште в следующем году по приглашению кардинала Петера Эрдё.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».