8 марта, как бы это ни выглядело в глазах привыкших к «женскому дню», вовсе не про «оставайтесь такими же нежными и милыми, дорогие женщины». Даже наоборот: Международный день женщин посвящён тем, кто как раз таки не собирался быть милой и не хотел, чтобы всё оставалось, как было. Ибо было не очень-то. Если на этом моменте начать драку за «традиционные ценности», то корни её уйдут в дискуссию «есть ли у женщин душа?» Это не преувеличение. Такая дискуссия действительно была в моде в либеральных кругах, вызывая возмущение консервативного общества… в своё время. Нам повезло, мы его не застали. А история феминизма — удивительно интересный ракурс истории общества. В обзоре, конечно, не все книги, а те, что показались наиболее интересными. Ну, а коль скоро разговор о правах, давайте не будем забывать, что он в первую очередь — о справедливости. Поэтому одними женщинами тоже ограничиваться не будем, а изучим историю борьбы за права всех. Женщины, о которых рассказывают эти книги, тоже не рассматривали свои права как что-то отдельное от прав всех остальных. Кем бы они ни были.

Марта Бреен, Йенни Юрдал. Свобода, равенство, сестринство

Марта Бреен, Йенни Юрдал. Свобода, равенство, сестринство

Марта Бреен, Йенни Юрдал. Свобода, равенство, сестринство

150 лет назад женщины жили совсем не так, как сейчас. «Приличные женщины» скрывали необходимость зарабатывать на жизнь. Писательницы брали мужские псевдонимы, чтобы не подвергнуться остракизму. Женщины не могли без сопровождения сходить в ресторан или в театр. Дама, совершающая путешествие, должна была заручиться поддержкой кого-нибудь из мужчин-родственников или хотя бы старших женщин, иначе ей грозило обвинение в подозрительных занятиях. У женщин не было права заниматься политикой, и далеко не всегда они могли распоряжаться даже собственным телом. И лишь когда женщины объединились в борьбе за свои права, стали происходить изменения.

Год назад норвежки Марта Бреен и Йенни Юрдал придумали комикс, в котором рассказывают об основных моментах истории женского движения, о самых драматических моментах и великих победах, которые в итоге стали победой для всего цивилизованного общества.

Немного интересных фактов: первый тираж на родине книги раскупили за месяц. Права на перевод были проданы в 20 стран — от Албании до США и Японии, и много где книга подверглась цензуре. В России вышла полная версия. «Самокат» адресует её как подарок всем женщинам (и мужчинам) к тому самому празднику, который называется Женским днём. С его основательницами мы тоже встретимся на страницах этой книги.

Кстати, Декларацию о равноправии в 1848 году (а это отправная точка нашей истории борьбы) подписали около ста мужчин и женщин. Сто — это немного. Но эти сто были вместе. И мужчины, и женщины.

18+

«Самокат»

Группа «Плантель». Книги завтрашнего дня. Женщины и мужчины

Группа «Плантель». Книги завтрашнего дня. Женщины и мужчины

Нетолстые иллюстрированные энциклопедии для детей в равной мере заинтересуют и взрослых. Хотя бы потому, что их принцип — юмор. Чего стоит одна только шутливая диаграмма «Жизненный цикл женщины» — пародия на викторианский «Жизнь человека».

В самом деле, не смешно ли, что занятия или одежда для одного пола тем самым становятся табу для другого. Наверное, все помнят — и даже регулярно слышат — пресловутое «ты же мальчик!», «ты же девочка!» Особенно часто это странное явление встречают те, кто гуляет с детьми. Даже в 2019 году в парке или на детской площадке легко можно услышать: «Фу, положи эту лопатку! Не видишь, розовая? Значит, для девочек!»

Вы думали, что речь об удобстве, нашем здоровье и удовлетворённости жизнью? Оказывается, нет. Оказывается, не традиции для нас, а наоборот: мы для традиций.

Момент горького юмора: книжки, написанные в далёких семидесятых XX в., не вызывают никакого удивления в конце второго десятилетия XXI. Да, всё это наше, всё это знакомо, нелепо и смешно. Может быть, поэтому серия и называется «Книги завтрашнего дня». Будем надеяться, он всё же настанет.

В серии иллюстрированных энциклопедий для детей: «Женщины и мужчины», «Знакомьтесь: диктатура», «Что такое демократия», «Социальное неравенство есть!»

6+

«Самокат»

Ника Дубровская. Не/справедливость

Ника Дубровская. Не/справедливость

А вот здесь женское движение — только часть. Книга Ники Дубровской посвящена борьбе за справедливость вообще, и, конечно, женщины занимают в ней важное место. Английские суфражистки и индийские женщины, отстаивающие свои права у религиозных экстремистов. Женская партия «Равноправки» в России. Анжела Дэвис и Махатма Ганди. Не всегда идёт речь о правах и свободе именно женщин, но о правах и свободе — всегда. Книга вышла в серии «Антропология для детей», а из важных особенностей хочется отметить её интерактивность. После каждой главы есть вопросы, над которыми предлагается подумать, оставлено поле для собственного мнения читателя по теме, а когда оно готово, его можно отправить в Сахаровский центр.

Кстати, история справедливости не окончена. Она обрывается на одном из событий наших дней.

10+

«Самокат»

Даниэле Аристарко. Я говорю нет. История борьбы с несправедливостью

Даниэле Аристарко. Я говорю нет. История борьбы с несправедливостью

Тоже история борьбы за справедливость, но уже с древнейших времён. Прометей, Орфей, Сократ и Спартак, борьба с рабством, пытками, жестоким обращением с душевнобольными — тоже до наших дней. Анна Политковская, Феличия Бартолота, боровшаяся с мафией, Сеттимия Спиццикино, противостоявшая забвению Холокоста,

Малала Юсуфзай. Малала, восставшая против запрета на образование мусульманских женщин, относительно новая героиня в теме, и оттого вызывает острый интерес. Глава о ней также есть в «Свободе, Равенстве, Сестринстве», а самое интересное в этой героине женского движения вот: борьба за права женщин — это не разъединение мира на мужской и женский, западный и восточный. Это объединение.

10+

«Пешком в историю»

Пенелопа Бажьё. Дерзкие. Женщины, которые делали то, что хотели

Пенелопа Бажьё. Дерзкие. Женщины, которые делали то, что хотели

А эта книга — ещё один комикс — сильно напоминает историю о супергероинях. Но это не фантастическая вселенная, населённая суперженщинами, а реальная жизнь. Тридцать дерзких — актрисы, императрицы, воительницы, художницы из разных стран и эпох — окажутся перед нами каждая со своей историей. А если при этом приходят мысли о злобных дамах, желающих странного, то вот, например, история купальника. Самого обычного женского купальника, в котором все теперь ходят на пляже. Если бы не дерзкая девушка по имени Аннет, женщины бы сейчас все купались и загорали практически одетыми — таков уж был утверждённый приличиями фасон купальника. Кстати, Аннет Келлерман в детстве заболела полиомиелитом. Доктор посоветовал ей плавать — и, наверное, удивился бы, скажи ему кто, что он лечит девочку, которой суждено перевернуть нашу жизнь. Вы не поверите, но серьёзная часть историй — не о вредных тётках, а о красивых, свободных девушках. Просто они чувствовали новую жизнь — и не понимали, зачем терпеть старые неудобства.

18+

«КомФедерация»

Изабель Пандазопулос. Три девушки в ярости

Изабель Пандазопулос. Три девушки в ярости

Головокружительный роман в письмах. Ты ещё переживать за Магду, как прилетает письмо от Сюзанны. Задумаешься над тем, что ей делать, — Клеомена пишет в пустоту. Ей не отвечает мать, её ищет посол, ей точно грозят неприятности. В этих письмах — бунтующая Европа шестидесятых. Студенческие революции, расцвет рок-культуры, рождение нового европейского кино. Сюзанна — парижанка, дочь банкира, и ей хотелось бы от родителей одного: искренности.

Магда переехала в Западный Берлин из ГДР с отцом. Её память блокирует какие-то страшные воспоминания.

Клеомена — греческая коммунистка, она бежит в Париж от диктатуры «чёрных полковников», преследующих всю её семью.

Им всем по 18. Им есть от чего прийти в ярость. Конец 1960-х не зря называют «время, когда всё началось».

Быть молодым во все времена означает бунт против всего, что утратило смысл. Со всем, что превратилось в лицемерие. Быть молодым означает не искать компромисс там, где его быть не может. Жить, слушая голос своего сердца. Верить здравому смыслу. Бороться за свободу и уважение к личности, жить согласно своим идеалам — практически каждое поколение мечтает об этом, но получилось только у молодежи 60-х. Пока что.

Даже если этим ребятам не удалось изменить мир так, как нужно, для нас эта эпоха до сих пор — время истинной свободы.

Вдохновляющее чтение для подростков и взрослых, в котором через все перипетии проходит месседж: давайте же слышать друг друга. И стараться понять.

18+

«Самокат»

И напоследок. Мы же не зря про свободу? Пусть возрастная маркировка будет лишь примерным ориентиром, как и планировалось. Правильный выбор может сделать только читатель — и никто не может сделать это вместо него.