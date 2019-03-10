Диву даешься тому, как многие авторитетные российские издания, и не только одни они, работают с официальными документами. Например, Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Одно из них, а вслед за ним и многие другие агентства, сообщило о распространенном посредниками последнем заявлении в следующей редакции: «Сопредседатели… выразили поддержку готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться на высшем уровне».

Osce.org

Однако в размещенном на сайте МГ ОБСЕ сообщении на английском языке указывается, что сопредседатели не говорили о готовности лидеров двух стран к встрече, а «приветствовали приверженность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей». Нюанс тонкий, но он есть. Далее на сайте указывается, что «сопредседатели, тесно сотрудничая с двумя министрами иностранных дел, готовятся к этой важной встрече лидеров, которая станет первым прямым контактом между двумя лидерами, проведенным под эгидой сопредседателей». Но в сообщение российского агентства вновь чуть иная редакция: «Посредники Минской группы, плотно сотрудничая с главами МИД двух стран, проводят подготовку к важной встрече лидеров». И вновь очевидная разница в смысловом наполнении: готовить встречу и готовиться к встрече — не одно и то же. Мы обращаем на это внимание ввиду ряда заявлений из Баку и Еревана.

Так, спикер министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева говорит, что «были предложения со стороны сопредседателей Минской группы в связи со встречей президента Азербайджана с премьер-министром Армении. Хотели бы отметить, что Азербайджан привержен переговорному процессу и всегда готов к субстантивным переговорам». В свою очередь спикер МИД Армении Анна Нагдалян, подтвердив факт подготовки встречи, добавила, что Ереван «не принимает принуждение к переговорам под дулом оружия». Сам же Пашинян в Тегеране говорил следующее: «Мы предварительно согласовали предстоящую встречу с президентом Азербайджана. Это будет встреча, по сути, без повестки. Но важным решением может стать согласие о формате переговоров. Пока нет согласования по формату, нельзя считать контакты и общение официальными переговорами. Я заявил, что могу выступать от имени Армении, но не могу говорить от имени Арцаха, где есть своя власть, свой президент и правительство, и вести переговоры от имени Арцаха должны его власти».

Primeminister.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Но состоится ли такая встреча, к которой МГ ОБСЕ вообще никак не привязана, а тем более с предлагаемой Пашиняном повесткой? Баку ответил отказом. «Формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта известен, его изменение не является и не может быть темой обсуждения», — заявил в этой связи заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Как раз на этом стыке происходит подмена понятий. Пашинян заявляет о возможности переговоров, однако он не относит их к категории официальных. Баку же говорит о другом, хотя до того шел на такой формат — в Душанбе на саммите СНГ и в Давосе.

Читаем дальше размещенное на сайте Минской группы заявление, которое выявляет интересные смысловые нагрузки, которые мы будем пытаться определять в скобках. «Сопредседатели также приветствуют некоторые первоначальные шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к миру, и призывают стороны активизировать такие усилия. В то же время сопредседатели подтверждают исключительную важность снижения напряженности и минимизации подстрекательской риторики, — говорится в этом документе. — В этом контексте сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от заявлений и действий, предполагающих существенные изменения ситуации на местах, предвосхищающих исход или устанавливающих условия для будущих переговоров, требующих односторонних изменений в формате без согласия другой стороны или указывающих на готовность возобновить активные боевые действия». То есть МГ ОБСЕ не принимает предложение Пашиняна о введении Степанакерта в переговорный процесс, точно так же, как и угрозы Азербайджана перейти к силовому сценарию решения проблемы.

Далее: «Сопредседатели подтверждают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая в частности неприменение или угрозу силы, территориальную целостность и равные права и самоопределение народов. В него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009—2012 годах, в том числе: возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана (первая позиция — С.С.); временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления (вторая позиция — С.С.); коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом (третья позиция — С.С.); будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством юридически обязательного выражения воли; право всех внутреннее перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои прежние места жительства (четвертая позиция — С.С.); и международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию (пятая позиция — С.С.)».

about-planet.ru Степанакерт, Нагорный Карабах

Конечно, это и есть те самые Мадридские принципы, лежащие в основе переговоров по урегулирования конфликта при посреднических усилиях МГ ОБСЕ. Но проблема как раз в том, что все обозначенные пять позиций оказываются сейчас в так называемой «серой зоне», вокруг которой ничего не происходит. Да и сам факт попыток Алиева и Пашиняна что-то решить за пределами этой повестки говорит о том, что их по разным причинам не устраивают предлагаемые Минской группой вариации Мадридских принципов. Вот почему оптимистические размышления некоторых экспертов о том, будто личная встреча между президентом и премьером при посреднических усилиях МГ ОБСЕ «вскоре состоится», лишены серьезных оснований.

Что дальше? На наш взгляд, что бы там ни говорили, но личный контакт Алиев — Пашинян, то есть двухсторонний формат, сохраняет свой потенциал на фоне снижения потенциала Минской группы. Но для дальнейшего продвижения лидерам двух государств на этом направлении необходим соответствующий уровень доверительных отношений. Компромиссы тут неизбежны, как и поэтапные ходы по урегулированию конфликта, которые возможны исключительно при разработке общей концепции мирного процесса. Другое дело, что кто-то из сопредседателей МГ ОБСЕ или они вместе должны выступить в роли гаранта возможных в будущем соглашений. До этого времени сопредседатели будут всегда что-то говорить и вести мониторинговую работу, призывая конфликтующие стороны «к диалогу, терпимости и к компромиссам». Так было вчера, так есть сегодня и будет завтра.