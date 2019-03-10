Интересные новости были опубликованы известным голландским авиационным изданием Scrumble. Авторы со ссылкой на «очень достоверные источники» утверждают, что в 2017 году четыре американских истребителя-бомбардировщика F-117A Nighthawk были переброшены на Ближний Восток и совершали боевые вылеты в Ираке и Сирии. По информации источников издания, одна машина даже потерпела некое лётное происшествие и была вынуждена приземлиться не на своей основной авиабазе. Здесь не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что все F-117A были списаны ещё в 2008 году. Почему военно-воздушным силам (ВВС) США могла понадобиться эта, казалось бы, забытая машина?

Scramble Magazine F-117A Nighthawk

Списанный, но не забытый «Ночной ястреб»

F-117A Nighthawk стал первым боевым самолётом в мире, созданным по технологии снижения заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазоне (Stealth). Если до этого некоторые действия для снижения заметности также принимались, то в случае с F-117 самолёт изначально создавался исключительно с прицелом на малозаметность, в угоду чему конструкторам пришлось пожертвовать лётными характеристиками машины. Самолёт разрабатывался в 1970—1980-х годах и стал настоящей революцией в авиастроении того времени. Учитывая не очень высокие возможности компьютеров на тот момент, для достижения радиолокационной малозаметности (большая часть волн радиолокатора противника не отражается обратно к радиолокационной станции, другая часть поглощается специальным покрытием) самолёт пришлось сделать без единой выгнутой поверхности (в ином случае сложность математических расчётов и моделирования для тех лет была слишком велика). Машина получилась аэродинамически нестабильной по тангажу и рысканию, соответственно, она не управляема без электродистанционной системы управления (ЭДСУ, Fly-by-Wire). Кроме того, она получилась дозвуковой и достаточно сложной в управлении, а также несла небольшую боевую нагрузку в виде свободнопадающих корректируемых бомб с лазерным наведением. Однако всё это не помешало машине успешно себя проявить во время иракской «Бури в пустыне» в 1991 году — F-117A стал одним из ключевых средств по подавлению системы противовоздушной обороны Ирака.

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Статус самолёта несколько подпортил сбитый F-117 в 1999 году во время американской военной операции против вооружённых сил Югославии. Однако эта ситуация стала возможной благодаря достаточно самонадеянному применению самолёта (одинаковые маршруты полёта) и очень грамотному использованию устаревшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125М, действовавшего из засады. Тем не менее статус «неуязвимого» самолёта в медиапространстве F-117A потерял (у военных такого понятия никогда и не было).

Defense.gov F-117 Nighthawk

Что же касается достаточно быстрого списания самолёта, то этот факт скорее связан с развитием малозаметной авиации, а не укоренившимся мифом о его якобы неэффективности. Сравнимые характеристики малозаметности были достигнуты у того же истребителя пятого поколения F-22, который в отличие от F-117A обладает отличным лётными характеристиками, крейсерской сверхзвуковой скоростью, многофункциональностью и т.п. F-117A напрямую стал жертвой F-22, на закупку которого и были направлены средства, высвобожденные при списании «Ночного ястреба».

С какой целью мог применяться F-117A в Сирии и Ираке?

Надо сказать, что несмотря на снятие с вооружения всех пятидесяти имеющихся в арсенале ВВС США F-117A ещё в 2008 году, в последние годы периодически появляется информация об учебных полётах на них — в районе города Тонопа (штат Невада — Зона 51 и 52 — секретная авиабаза и полигон), а совсем недавно (26 февраля 2019) появились очень качественные фотографии «Ночного ястреба», пролетающего над национальным парком «Долина смерти» (штат Калифорния). Речь идёт о небольшой группе самолётов, что, вероятно, свидетельствует о нежелании полностью отказываться от машины (по крайней мере речь идёт о сохранении опыта эксплуатации самолётов этого типа).

Что же касается возможного применения на Ближнем Востоке, то авиаудары в Сирии и Ираке могли преследовать несколько целей. Во-первых, всё тоже сохранение опыта теперь уже боевой эксплуатации. Во-вторых, речь могла идти о необходимости нанесения скрытного удара, но при этом американцы ни в коем случае не хотели «подставлять» более современные F-22 под удар — риск их потери хоть и мизерный, но обломки этой машины будут нести в себе очень много ценной информации для тех же России и Китая. К тому же частое использование F-22 в небе над Сирией поможет российской авиации и ПВО отточить навыки обнаружения этого самолёта. Таким образом, если боевые вылеты F-117A действительно совершались, то, вероятнее всего, именно из этой логики. Вполне очевидно, что «Ночной ястреб» всё ещё может быть полезен в локальных конфликтах, однако в любом случае со временем сойдут на нет и эти редкие полёты, а самолёты постепенно уйдут в глубокий резерв. Этому поспособствует и дальнейшее развитие программы истребителей пятого поколения F-35. Тем не менее F-117A уже оставил свой очень яркий след в мировом авиастроении и вряд ли когда-либо будет забыт любителями авиации.

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