Не секрет, что основным внешнеполитическим инструментом Британии и США веками выступал подход «разделяй и властвуй». При этом, по мнению большинства англосаксонской элиты, нормой в этом вопросе является то, что заранее сеять раздор в стане противника куда предпочтительнее. Зачем дожидаться естественного развития событий и играть по правилам, если можно использовать «грязные методы» и ценой определенных усилий в зародыше подавить потенциального конкурента? Ввиду идеологии исключительности подобное и сегодня выдается Западом за лучший исход.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

Во многом поэтому любое государство, становившееся соперником США, непременно получало в наиболее чувствительной области войны, революции или неожиданно вспыхнувшие приграничные конфликты. Не является исключением и недавний индо-пакистанский инцидент.

Примитивный территориальный спор с самого начала слабо походил на повод для серьезного обострения. Более полувека вялотекущей войны наглядно показывали, что каждое обострение региональной ситуации всегда было кому-нибудь нужно.

В отличие от Ближнего Востока, всего лишь выбранного плацдармом для противоборства Запада против внешних игроков, в Азии речь идёт о странах, которые сами по себе являются для США конкурентами. О государствах с многомиллиардным населением, многочисленными армиями и, что не менее важно, ядерным оружием. Однако ключевой причиной для хаотизации этих мест, безусловно, является их экономическая опасность.

Азиатский регион на сегодня охватывает треть мировой экономики и демонстрирует наиболее высокие в мире темпы роста. В 1980 году доля Азии составляла порядка пятой её части, а уже к 2030-му при нынешних реалиях должна будет обойти совместный потенциал Европы и США.

По сути, в опасности такого положения признаются и сами англосаксы, еще в 2012 году выпустившие нашумевший доклад «Глобальные тренды — 2030». В нем британо-американские эксперты косвенно заявляли, что иного выбора, кроме как хаотизировать регион, у них нет, поскольку в ином случае к 2030 году Китай отберет у США звание крупнейшей экономики мира, а страны Азии в целом обгонят Америку и ЕС по объему ВВП, инвестициям в новые технологии и затратам на вооружение.

Из всего этого прямо следует, что для излюбленного англосаксонского метода «разделяй и властвуй» лучшей цели попросту не найти. Тем более что холодная война против Китая уже запущена, а пробную попытку через терроризм подорвать «пороховую бочку», разделяющую Дели и Исламабад, мы наблюдали совсем недавно.

Дели

Причины для будущего раздувания конфликта

Перспективы развития Азии в XXI веке всегда связывались с будущим КНР, однако перспективы её южной части основываются на положении других крупнейших стран — Индии и Пакистана. По результатам нынешнего индо-пакистанского инцидента против Дели уже вводятся американские пошлины, а против Китая продолжается экономическая война. Мотивы США с прицелом на дальнейшую хаотизацию региона прекрасно показывает реакция западных СМИ на сам инцидент. Ни британский, ни американский мэйнстрим не придал случившемуся практически никакого значения. Не произошло перевода «апокалиптических» часов, не было медийных истерик, пустовали строки первых полос, не инициировалось международных брифингов. И это при том, что не только Южная Азия, но и близлежащие страны могли ожидать начала полномасштабного конфликта.

Загадка такой реакции крылась в том, что и Китай, и Индия в перспективе являются для Вашингтона соперниками, и хотя формально Белый дом поддерживает Дели в качестве противовеса КНР, против одновременного их ослабления никто в Америке не выступает.

ШОС

Москва годами тормозила хаотизацию региона всеми доступными методами, в том числе создав в 2001 году вместе с Китаем ШОС. ШОС изначально была организована для борьбы с западными целями — в попытке не дать бывшим советским республикам и региональным соседям КНР попасть под американское влияние. В 2017 году, когда Индия и Китай оказались на грани военного конфликта, в Шанхайскую организацию сотрудничества были приняты Дели и Исламабад.

Этим шагом Россия поспешила обеспечить площадку для сохранения безопасности в Южной Азии, а заодно потушить разгорающийся индийско-китайский конфликт. С учетом принятого за несколько лет до этого в статусе наблюдателя Афганистана это сделало из ШОС место для диалога почти всей Азии, а значит, и большинства региональных игроков, в обход США и НАТО.

Созданием будущих региональных кризисов Вашингтон планирует изменить этот расклад, столкнуть лбами ключевых игроков организации и таким образом на противоречиях спровоцировать её распад.

Sectsco.org Заседание ШОС. 2018

Афганистан

Афганистан получил статус наблюдателя в ШОС не случайно. Наряду с прочими активными шагами России по налаживанию отношений с Кабулом это позволило заранее активизировать сотрудничество накануне выхода из региона США. Нынешние события наглядно показали, что это был мудрый шаг, поскольку Белый дом всё чаще заявляет о «скором» выводе войск коалиции из Афганистана. На практике это означает, что Запад запланировал громко «хлопнуть дверью», а следовательно, поджечь за собой еще одну страну.

Изменение натовской миссии в Афганистане уже создало условия для роста нестабильности в регионе, а после поражения в Сирии от Москвы Запад и вовсе открыто начал перебрасывать боевиков на северную границу Афганистана. Будущая хаотизация этого государства скажется не только на Средней Азии — подбрюшье Москвы и Пекина, но и на Азии целиком. В случае развития истории по такому сценарию, Пакистан и Индия непременно будут вовлечены в борьбу за будущее Афганистана, а это с учетом диаметрально противоположных взглядов по этому поводу непременно перенесет хаос и в южноазиатский регион.

Ввиду сложившегося положения становится ясно, что нынешние события в Индии и Пакистане, даже с учетом относительно мирного завершения, не являлись случайностью, а выступали пробным шаром внешних игроков по провоцированию куда большего кризиса.

Гвадар

Большое значение для увеличения шансов на будущую хаотизацию региона имеет передача пакистанского порта Гвадар в распоряжение Пекина. Порт с выходом в Аравийское море открывает прямой путь на Ормузский пролив. А сам мировой перешеек, в свою очередь, является маршрутом, который обеспечивает треть мировой торговли нефтью.

Если ли же учесть, что Гвадар стал частью китайского проекта Нового шелкового пути и позволяет обеспечить поставку китайских товаров сразу на три континента, хаотизация Южной Азии становится для Запада еще более предпочтительной. Без этого шага выгнать из Пакистана Пекин вряд ли удастся, а сохранить за КНР порт, связывающий Ближний Восток, Южную и Центральную Азию, для англосаксов попросту невозможно.

В общем-то уже одного этого достаточно, чтобы рассматривать будущие провокации в этом регионе как данность, однако есть и кое-что еще. Три года назад глава ФСБ России совершил визит в Исламабад, где встретился с полномочными представителями пакистанской разведки. Во время переговоров Пакистан дал России положительный ответ на использование порта Гвадар и в своих целях, а спустя некоторое время подписал и официальный проект. С учетом этого иного выхода, кроме как через хаос вывести из-под росийско-китайского контроля порт, у США и вовсе не осталось.

Paranda Гвадар

Террор

Управляемый рядом спецслужб террор после событий на Ближнем Востоке является сюрпризом разве что для западного обывателя. В России обществу прекрасно известно, что во многом терроризм — инструментальное понятие, и нынешний индо-пакистанский кризис это лишь подтверждает. Конфликт был спровоцирован не официальным Пакистаном и не Индией, а пакистанскими боевиками, которые, как и многие иные радикальные группировки, имеют прочные связи со спецслужбами США.

При этом особо примечательно, что уже который год для региона Южной Азии характерно ухудшение данного положения. В период с 2014 года в Пакистане в результате терактов погибли более 1700 человек, в Индии — более 400. С тех пор цифры лишь увеличивались… Нет никаких причин ожидать, что этот инструмент разлада не будет использован Лондоном и Вашингтоном вновь, причем на этот раз с более успешными для себя результатами.

Итог

Как известно, эффективной дипломатии без реальной экономической или военной поддержки не бывает. А в вопросах Индии и Пакистана «военное» влияние имеют обе мировые державы, кроме США. Индийская армия — это, по сути, армия на российском вооружении, а армия Пакистана — армия, воюющая на вооружении КНР.

Ввиду этого именно Москва и Пекин способны подкрепить свою дипломатию военной линией, поскольку даже собственное лицензионное производство не гарантирует автономности вооруженных сил от базовых поставщиков. Подобный расклад и способность КНР и России влиять на реалии региона Западу не нравится, что и дает еще одну причину «перезагрузить» через хаос южноазиатский «район».

Увеличивают шансы на такой исход и сложившиеся международные отношения. Так, экономическое влияние США на Пакистан падает уже 10 лет. Именно в тот период Вашингтон сделал ставку на Индию в совместной «дружбе» против КНР и тем самым резко ослабил свои позиции на прочих игроков региона. Дели, вопреки ожиданиям, отказался полностью покидать орбиту Москвы, тянул время и до сих пор заявляет, что не намерен открывать для западных корпораций экономику и делать рупию конвертируемой.

Naveedsharif Исламабад

То есть хотя формально Индия и приняла предложение США, она тем не менее не стала военно-политическим противовесом в руках Белого дома. Пакистан же, напротив, после начавшейся дружбы Вашингтона с Дели моментально сменил вектор на КНР, и события стали развиваться в другом сценарии. Апофеозом региональной стратегии Запада стало то, что вместо изоляции Китая произошла передача Пекину пакистанского порта Гвадар, а вместо разрыва отношений Дели с Москвой — потепление и принятие Индии в ШОС.

Попытки США выправить ситуацию лишь усугубили вопрос, поскольку задабривание Исламабада с целью вывести его из-под влияния Китая привело лишь к тому, что переход Дели в орбиту Америки застопорился. А давление на Индию с целью сделать её открытым врагом КНР подтолкнуло уже индийцев обратно к России.

В последнее время к этому прибавилось и то, что США сделали со своими европейскими союзниками. Выйдя из ДРСМД и в перспективе подставляя Европу под российский ядерный удар, Вашингтон показал, что его условия сделать Дели частью стратегии по сдерживанию Китая сулит для него катастрофу. А в случае войны и вовсе будет означать положение, при котором Россия совершит демарш, а США бросят Индию одну против Пекина.

Поняв сложившее положение, Белый дом при Трампе решил сменить «мягкий» подход и руками «правильного» регионального конфликта грубо сыграть на многочисленных противоречиях, но судя по последним шагам Трампа в отношении Индии, снявшего ее с режима наибольшего благоприятствования, Вашингтон терпит поражение и на этом направлении своей внешней политики.

Аспект отношений Москвы и Пекина в данном вопросе наиболее выгоден, поскольку если на сирийском направлении сотрудничеству между Россией и КНР не мешало ничего, то хаос в южноазиатском регионе имеет куда большие шансы для успеха. Запад прекрасно понимает, что в случае каждой новой провокации Индия будет вынуждена учитывать стратегическую угрозу не только со стороны Исламабада, но и со стороны Пекина, а конфликт Пакистана и Индии втянет в себя не только их самих, но Москву и Пекин.

России в подобных реалиях практически невозможно будет придерживаться нейтралитета, а выбрав ту или иную сторону, придется перестать быть площадкой для всеобщего примирения. Даже сейчас предложенная Москвой встреча в российской столице была отвергнута Индией, но принята Пакистаном. Индия опасалась влияния КНР, а Исламабад в пику Дели был готов на это согласиться. Подобные расколы — питательная среда для англосаксонской политики, и если выгода от подобного исхода высока, на провокации они всегда готовы.

В случае с Азией будущими очагами, которые могут поджечь Лондон и Вашингтон, являются конфликты не только между Индией и Пакистаном, но также Пакистаном и Афганистаном, КНР и Индией, а также трения на границе, разделяющей Индию с Бангладеш. История показывает, что Запад шел на организацию воин и за меньшие блага, а значит, Москве и Пекину в регионе придется в будущем быть еще мудрей. А Дели и Исламабаду понимать, что у них общий враг.