Когда в западных СМИ говорят о России, часто используют образ медведя. Русские не возражают и посмеиваются — тотемное животное древних славян-русичей довольно точно отражает суть России. Медведь так медведь. Огромный бурый медведь весом под три центнера, с огромными 15-сантиметровыми когтями и густой шерстью, способен задавить льва, названного англосаксами царём зверей.

vitalykuzmin.net КАМАЗ-7850 Платформа-О

Лев, возможно, и царь, но лишь там, где бурые медведи не водятся. В саванне жёлтой жаркой Африки, где англосаксы два столетия путешествуют как у себя дома, господствуют львы. Те, что стали символом Британии. И так как в русскую лесную чащу англичане (надолго) никогда не попадали, то о способностях медведя судят по американскому гризли — тоже огромному и свирепому зверю, который поединки со львом, в случае боёв взрослых самцов, выигрывает. Лев, получив изрядную трёпку, бежит с поля боя. Хотя эти животные в жизни не пересекаются и обитают в разных ареалах.

Русские мужики, давно навострившиеся ходить на медведя с рогатиной, придумали шутку:

— Ванька, я медведя поймал!

— Так веди его сюда!

— Не могу, он меня не пускает!

Это лучшая иллюстрация к попыткам надавить на Россию с помощью санкций. Пытаться поймать Россию таким образом — что медведя ловить. Непонятно ещё, кто кого поймал. Огромная страна, сильная, если разозлится — свирепая и неудержимая. Если не трогать — питается красной рыбкой, ягодками да грибочками. Если попытаться схватить — выпрямится, разорвёт и съест. Можно и обложить в берлоге, но так как объём и масса огромные, вырвется из любой осады и сам так прихватит, что пожалеешь обо всём на свете.

У русских евреев есть мудрая поговорка: «Враг сделает имущим». Выглядит парадоксом. Но это именно так. Друг придёт и попросит, и ты дашь, потому что он друг. В итоге ты лишишься того, что дал. Если дал с возвратом, то он чаще всего не отдаст, и ты не напомнишь — потому что он друг. В результате ты потеряешь и друга, и то, что ему дал.

Republica Медведь

Иное дело враг. Спасаясь от врага, ты так напряжёшься, что сделаешь невозможное, или то, что казалось невозможным. Друзья делают нас слабее — и лишь враги делают нас сильнее. Мы те, кто мы есть, благодаря именно врагам. Хороший враг дорогого стоит. Он сгоняет с печи и заставляет делать чудеса. В результате вы превращаетесь в имущего, в чудо-богатыря, в силача, у которого просят защиты слабые и которого боятся сильные.

Есть ещё третья категория. В. Высоцкий назвал её «И не друг, и не враг, а так» (или, как говорят музыканты, — «и не Друкт, и не вракт, а такт»)… Сразу и не разберёшь, плох он или хорош. Можно долго не понимать. Говорит, что друг, но в горы с тобой идти отказывается. Перемигивается с твоими врагами и говорит, что они ему не враги. Что у него своя дорога, а с тобой ему просто пока по пути, пока деньги даешь на содержание обоза. Да ещё и поймать в разные ловушки пытается, как те враги, которые сильнее делают. Спасибо им — одни лечат нас от слабости, другие от иллюзий.

Лукашенко долгое время пользовался положением уникального поставщика больших колёсных платформ для российских стратегических ядерных сил (СЯС), производимых на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ). Позиция России для обеспечения общей безопасности была такой: объединяем МЗКТ и КамАЗ в один холдинг. Ведь слияние усилит обе стороны и обеспечит гарантии сбыта.

Лукашенко напрочь, как сегодня уже понятно — в угоду американцам, отказался. Тогда русские предложили продать завод. Лукашенко в ответ предложил обмен: мы у вас покупаем 20 млн тонн нефти и 20 млрд кубов газа. Мы вам завод, вы нам скважины в России на этот объём. Как вам такое предложение дружить домами? При этом ни Абхазию с Крымом, ни Южную Осетию, ни военную базу в Белоруссии, ни позицию по Украине и Прибалтике — ничего этого Лукашенко разделять с нами не собирается. Тут табачок врозь.

Русские замолчали. Лукашенко сделал вид, что победил. Дескать, мы ведь скважины вместе строили, в одной стране, так чего же вы сейчас жадничаете? Лукашенко лукавит — МЗКТ тоже всей страной строили, да только вот тогда у нас был один парламент, одно Минобороны и одно правительство. А теперь Лукашенко хочет нефть объединить, а страны оставить разные.

Bogdanov-62 Минский завод колесных тягачей

Русские почесали затылки и сказали: «Хорошо, тогда мы сами будет строить платформы на КамАЗе» — и прекратили переговоры. Лукашенко тут заволновался: «Как так — на КамАЗе? Зачем на КамАЗе? Вы не понимаете, о чём говорите! Тут надо 10 лет технологи нарабатывать, у нас уже всё это есть, а у вас ничего нет, ни заделов, ни переделов. Давайте договоримся. Мы вам помогаем в этом плане, вы нам в этом. Почему нет ответа? Догадайтесь сами». И белорусские чиновники, слушавшие эту речь Лукашенко в 2016 году, подавлено молчат, удивляясь корысти российских контрагентов.

То, что предложение на самом деле совершенно неравноценное, Лукашенко не поясняет, проявляя вершину мастерства манипуляции. Там, где он выступает перед безмолвными подчинёнными, он не опасается получить отповедь и указание на лукавство, но там, где ему объяснят, что видят ловушку, он такое на голубом глазу не предложит.

Ибо ясно, что менять скважину на завод будет только дурак. Особенно в том случае, если можно иметь и скважину, и завод. Что Россия и сделала — теперь её КамАЗ делает суперплатформы для ядерных сил, а Лукашенко со временем лишится заказов из России на очень круглую сумму. Не потребовалось ждать 10 лет, за три года управились.

В августе 2018 года КамАЗ показал, на что он способен. Платформа для ракетных войск готова. Колесное шасси КамАЗ-7850 (проект «Платформа-О»), построенная по формуле 16×16 и грузоподъемностью в 85 тонн, показала на полигоне чудеса манёвренности и лёгкости в управлении. И вот в марте 2019 года вся линейка платформ принята на вооружение русской армии для ракетных ядерных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».

В первой партии в войска поступят пять образцов платформ, три с грузоподъёмностью 25, 50 и 85 тонн с колёсными формулами 8×8, 12×12 и 16×16, и два тягача 8×8 для буксировки тяжёлой техники весом до 165 тонн и самолётов до 400 тонн. Тут каждое колесо оснащено электромотором, нет привычных элементов трансмиссии типа коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов и дифференциалов. Это избавило конструкцию от лишнего веса. Машина может двигаться боком — так называемый крабовый ход, когда все колёса поворачиваются одновременно. В течение 10 лет все российские ядерные силы постепенно перейдут с платформ белорусского МЗКТ на платформы КамАЗа.

vitalykuzmin.net КАМАЗ-7850 Платформа-О

Хватать Россию за всякие санкции и кооперационные связи советских времён — как медведя держать. Хлопотное дело и неблагодарное. Чем больше шантаж, тем быстрее полная собственная независимость. Переходный период болезненный, но зато потом такое усиление, что врагам и прочим многовекторным «партнёрам» только спасибо хочется сказать. Ведь без них мы бы никогда всего этого не имели.

Мы привыкли считать, что страна богатеет только от внешней торговли. Приводим в пример Европу, США, Японию, Китай, Корею. Но есть одно сомнение — США сначала свой внутренний рынок завоевали, и лишь потом выплеснулись во внешние рынки, так как своих уже не хватало. Сначала внутри США возник платёжеспособный спрос, который рос по мере его насыщения. Потом на свой рынок США пустили другие страны, которые от этого выросли — все европейские и азиатские чуда основаны на допуске их на рынок США.

Россия свой рынок всегда развивала по остаточному принципу. Сначала мы строили окраины. Весь индустриальный Казахстан, нефтяной Азербайджан, газовые Туркмения и Таджикистан, хлопковый Узбекистан, аграрно-промышленная Украина, индустриальная Белоруссия, развитая промышленно Прибалтика — всё это сделано на том, что от себя оторвала Россия и направила на развитие своих имперских окраин. И теперь те сделали России ручкой, и, оттопырив губу, ушли от неё с проклятиями — дескать, Империя не давала возможности самобытно развиваться.

Теперь Россия учла ошибки и концентрирует богатство у себя, вместо его размазывания по окраинам. Через годы это приведёт к аналогии с США, когда российский рынок станет развиваться на своей основе, а окраины станут погружаться (уже погружаются) в нищую самобытность, которой теперь наедятся до рвоты. Сначала они по старой памяти будут Россию обвинять, потом станут в неё проситься. Но Россия, поняв выгоду использования врагов для поднятия своего богатства, вряд ли поспешит снова взять на содержание бывших друзей.

Теперь всё будет очень по-другому. Им вряд ли это понравится, но старая лафа кончилась. «Первым делом, первым делом — самолёты, Ну, а девушки? — А девушки потом…». Сначала российский рынок, а что не можем совсем сами сделать, то купим. У развитых стран. Но не у бывших «братьев» — им всё больше будет просто нечего предложить России. Попасть на российский рынок теперь будет можно только на политических основаниях. Есть возражения? Походи по базару, найди дешевле.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Украина уже потеряла Россию, и с ней потеряла будущее. Пуэрториконизация Украины теперь необратимый процесс. Белоруссия возле России пока была чем-то вроде Канады рядом с США, но если так пойдёт и дальше, то она превратится даже не в Мексику, а в то самое Пуэрто-Рико. Но разве может Пуэрто-Рико говорить на равных с США или иметь один эмиссионный центр? Но Лукашенко с упорством, достойным лучшего применения, ведет Белоруссию в отношениях с Россией как раз к положению Пуэрто-Рико в отношениях с США.

Россия медленно запрягает, но потом быстро едет. Незаметно приближается срок ввода в действие «Северного потока — 2», и Украина ужаснулась перспективе, в которую не верила до последнего. И вот «последний» пришёл. Теперь путём Паниковского пытается идти Лукашенко. Он уже потерял скидки на нефть. На пороге потеря скидок на газ. Газопровод теряет уникальность. Ушли заказы на МАЗ, потеряны перспективы МЗКТ. Белорусская еда успешно вытесняется российской, в том числе фермерской. Чем ещё Лукашенко готов рискнуть, продолжая попытки поймать российского медведя?

Лукашенко дождётся того момента, пока у него на руках не останется ни одного козыря в его торге с Россией. Дело в том, что белорусская индустрия стремительно теряет инвестиционную привлекательность из-за морального старения. Уже давно только Китай и Россия держат на столе переговоров свои предложения, и то речь идёт о предприятиях ТЭК. Вот и МЗКТ перестал быть для России актуальным. Других инвесторов у Белоруссии нет.

Лукашенко рискует переиграть и потерять всё, как «девушка» под тридцать пять, которая, получив последнее предложение замуж, капризничает, как восемнадцатилетняя, у которой выбор практически не ограничен. С потерей интереса России к МЗКТ Лукашенко потерял ещё один рычаг влияния на Россию и стал ей ещё менее интересен. Ещё пару лет таких игр — и говорить станет не только не о чем, но и не с кем. Старые заводы, как вышедшая из моды одежда, будут слабым утешением в одинокой и бедной старости. А вот обижаться за это придётся только на себя.