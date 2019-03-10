По меньшей мере бесчестно, а можно сказать, и бессовестно при оценке акций «жилетов» ссылаться исключительно на цифры министерства внутренних дел Франции.

Ясно, что МВД Франции — государственная институция, да ещё принимающая самое активное участие в подавлении движения жилетов, употребляющая против них насилие.

Следовало бы приводить наряду с цифрами МВД и цифры, предоставляемые желтым счётчиком самих жилетов, если уж нет независимых источников. (Для сравнения — согласно МВД Франции в XVI акте 2 марта участвовали по стране 40 000 человек, в то время как счётчик «жилетов» называет 96 427 участников.)

Но французские СМИ беззастенчиво публикуют именно цифры французского репрессивного органа МВД и на этом основании говорят о затухании движения, о спаде его популярности, о лживом росте популярности президента Макрона (якобы уже 31%!).

Французские СМИ на стороне власти, это надо помнить, когда они цитируют только полицейские источники.

Между тем растёт международное осуждение полицейского насилия во Франции, невиданного по свирепости со времён войны в Алжире.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Только что Совет Европы призвал Францию запретить LBD (травматическое оружие, скрывающееся под невинным названием «флэш-боллс») с такой вот формулировкой:

«Причиняемые ими ранения свидетельствуют о непропорциональном использовании силы, а также о том, что подобный вид оружия не соответствует задачам по поддержанию порядка», — заявляет комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (бывший президент Чили) в своей речи на 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве:

«Мы призываем французское правительство продолжить диалог и настоятельно рекомендуем властям в полной мере расследовать применение силы в ходе протестных манифестаций…»

Вот некоторая информация о том, что будет происходить.

Поскольку международный женский день рядом, то часть мероприятий будет проходить под знаком этого дня и с участием феминистских организаций.

Члены группы «Франция в гневе!» планируют устроить трёхдневный городок на Марсовом поле. Присцилла Людовски призвала жёлтых жилетов собраться там, напротив Эйфелевой Башни, ещё в пятницу в 18.30 и пробыть там до утра понедельника 11 марта под лозунгом «Оборудуем укреплённые пункты в сердце столицы!»

Присцилла Людовски, Эрик Друэ и Максим Николль (Fly Rider) призывают к «гигантскому сидению» возле Эйфелевой башни. Эрик Друэ: «Эта суббота будет очень и очень важной.» На Facebook декларировали своё участие 1 400, и 6 000 «интересуются».

У Триумфальной арки тоже соберутся женщины — жёлтые жилеты из группы «Слово женщинам!» Также запланирован флэш-моб в аэропорту Шарль де Голль.

Все регионы приглашены в Париж.

В Тулузе сбор в 13.30 на Жан Жорес.

В Лилле в 12.30 на площади Республики,.

В Бордо в 13 часов на площади Биржи (place de la Bourse).

Patrice CALATAYU Женщины борются за свои права

Манифестации заявлены также в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Монтпелье, Авиньоне, в Кампере, в Пуй-ан-Велэй.

Сижу жду донесения с парижского фронта от специального корреспондента Тьерри М.

Вот и донесение, ближе к полуночи поступило:

«…Кортеж разделился на два в нижней части Елисейских полей. Профсоюз CGT (издавна левый, очень мощный, коммунистический, как у нас КПРФ — Э.Л.) ушёл к Сент-Жермэн, затем к Сан-Мишель с частью «жилетов». Они имели в своём составе социальное движение «Материнская помощь» (африканцы большей частью, феминисты и феминистки, вообще левый спектр). Служба безопасности CGT контролировала всех, мои товарищи и я не захотели увеличить их ряды и идти под их конвоем.

Мы, таким образом, оказались почти на весь день лицом к лицу с полицией на Елисейских полях, блокировали авеню весь день, что неплохо, но полиция особо не вмешивалась.

Кортеж CGT самораспустился около 15 часов у Люксембургского сада.

В конце дня полиция окружила группу манифестантов у Триумфальной арки, произошли несколько небольших столкновений: водяные пушки, гранаты со слезоточивым газом, удары дубинок… Они блокировали манифестантов около двух часов и стреляли из флэш-боллс, но в ноги, а не в головы. Все манифестанты между собой заговорили, что это благодаря вмешательству ООН, но с тем же заключением, к какому пришёл и я: Макрон знает, кто на самом деле хозяин, и если Франция, — страна, где родились права человека — поставлена в ту же группу стран, что и Судан, Макрон лишится своего поста в президентстве Европы, и интернациональная политика Франции станет сложной.

Около 7 вечера полиция сняла окружение, и манифестанты смогли уйти. Вокруг нас туристы продолжали пить своё пиво.

«Жилетов» на Елисейских полях с первого взгляда было поменьше из-за школьных каникул у детей, но более всего, видимо, потому, что Большое Рандеву назначено в следующую субботу, приурочено к концу Больших Национальных Дебатов» (затеянных Макроном с января), что не дали ничего стране, потому что правительство уже аннонсировало, что будет продолжать ту же политику. В любом случае вопросы на дебатах были сфальсифицированы, и эти дебаты были только способом начать кампанию по выборам в Европарламент на деньги налогоплательщиков.

(сс) Olivier Ortelpa «Желтые жилеты» в Париже

В следующую субботу все собираются выйти, левые тоже придут. Я думаю, что будут столкновения, и серьёзные очень, и намного больше людей.

Ещё раз утверждаю, это движение должно сменить форму, таким, как оно есть, оно не может надеяться ни на какую победу. Что нас приведёт, возможно, к гражданской войне, если социальная ситуация будет блокирована, как она сейчас, или приведёт по меньшей мере к социальному кризису, ещё более серьёзному, чем пережила Англия при мадам Тэтчер, в начале 1980-х.

Выборы в Европарламент это тест, они на самом деле не служат ничему, европейский парламент имеет очень мало реальной власти, но это мессидж, который будет важным. Если популистские группы получат много голосов, окончание президентского срока Макрона будет очень сложным.

К тому же некоторые досье (в смысле — «дела» — Э.Л.) очень тяжёлые, например, приватизаций (таких как приватизация аэропортов Парижа, за неё уже проголосовала Национальная ассамблея), которые спровоцируют очень тяжёлые столкновения. Наиболее важно в этом движении (жёлтых жилетов — Э.Л.) — это СЛЕД, который оно оставит в памяти. И люди друг друга информируют! Мы беседовали сегодня с тучей неизвестных жёлтых жилетов, приехавших из провинции, с молодыми и старыми, с простыми людьми, они все говорят о приказах Брюсселя и Вашингтона, о банках, об экономическом кризисе, который скоро произойдёт в Европе и в США, и о необходимости выйти из Европы.

Люди и движение «жёлтых жилетов» имеют вот какую заслугу: они глубоко информируют друг друга и народ, и народ делает свои выводы.

Продолжение в следующую субботу.

Дружески».

По данным МВД Франции, в акциях жёлтых жилетов 9 марта 2019 года участвовали 28 600 человек, согласно Le Nombre Jaune — более 96 000 человек.