США: «Пока не откажетесь от С-400, не ждите F-35»

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает BBC Türkçe, представитель государственного департамента США Роберт Палладино во время пресс-конференции сообщил о том, что в случае, если Турция не откажется от планов о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400, Вашингтон пересмотрит свое решение о поставке Анкаре самолетов-истребителей F-35. «Мы четко дали понять Турции, что в случае, если они приобретут ракетные системы С-400, мы пересмотрим вопрос о включении в программу истребителей F-35, а также и о возможных будущих продажах других видов вооружения», — отметил Палладино. Заявление было сделано сразу после того, как американский генерал и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти призвал США отказаться от поставки самолетов F-35 в Турцию до тех пор, пока Турция не закроет вопрос с покупкой российских С-400. Выступая на заседании комитета по вооруженным силам Сената, Скапарротти заявил: «Вот мой лучший совет военного: Вашингтон не должен работать с союзниками, использующими системы российского производства, и не должен предоставлять им возможность летать на F-35. Особенно с теми, кто использует одни из самых передовых по технологическим возможностям системы ПВО».

«Настойчивость по С-400 приведет к серьезным последствиям»

По сообщению NTV, пресс-секретарь министерства обороны США Эрик Пахон объявил о том, что Соединенные Штаты предупредили Турцию о негативных последствиях для турецко-американских отношений, которые могут наступить в случае приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. «Мы знаем о желании Анкары усилить свои системы ПВО, однако покупка российских С-400 может создать значительные проблемы в оборонном сотрудничестве между Турцией и США. Мы пытаемся найти более подходящую для Анкары альтернативу для удовлетворения оборонных потребностей, но одновременно предупреждаем о последствиях приобретения российских ЗРС С-400. Мы продолжаем вести открытый диалог по этому вопросу и ранее уже подчеркивали важность оперативного согласования в рамках НАТО при закупке столь важных систем обороны», — заявил Пахон.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Rolls-Royce не хочет работать над турецким истребителем

Euronews, ссылаясь на специальный репортаж в Financial Times, сообщает о том, что один из самых известных в мире производителей двигателей британский Rolls-Royce собирается выйти из проекта создания турецкого военного истребителя в связи с разногласиями по вопросам лицензирования интеллектуальной собственности. Причиной выхода компании из программы называется нежелание разделить с Турцией права на интеллектуальную собственность разрабатываемого двигателя для истребителя TF-X. В рамках проекта создания турецкого военного истребителя Rolls-Royce начал сотрудничество с турецкой компанией Kale. Как говорится в материале Financial Times, британское правительство приложило немало усилий, чтобы убедить турецких чиновников согласиться с участием Rolls-Royce в этом проекте.

Более 500 тысяч человек осуждены за связь с движением Гюлена

Газета Cumhuriyet опубликовала последние статистические данные министерства юстиции Турции на 18 января 2019 года. В соответствии с ними, количество судебных разбирательств в связи с причастностью к движению Гюлена «Хизмет» возросло до 500 650. 2060 из всех обвиняемых — дети, 103 517 — женщины. В то время как 259 999 человек все еще находятся под следствием или судебным преследованием, в тюрьмах содержатся 30 947 человек. В отношении 22 тысяч человек вынесено решение об аресте. Всего за связь с «Хизметом» осуждены 379 тысяч мужчин и 103 тысячи женщин. В отношении 2 тысяч детей было проведено судебное разбирательство на тех же основаниях. В целом в прокуратурах Турции в рамках так называемой «охоты на ведьм» было заведено 142 184 дела. Более 30 тысяч человек сейчас содержатся в тюрьмах страны за причастность к «гюленистам». Еще 22 тысячи человек находятся в розыске.

«Для проекта «Турецкий поток» требуется гарантия ЕС»

Согласно материалу в газете Dünya, глава правительства России Дмитрий Медведев во время своей трехдневной поездки за границу посетил Болгарию. Выступая на пресс-конференции, Медведев упомянул проект газопровода «Турецкий поток»: «Решение о продлении газопровода «Турецкий поток» через Болгарию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Европейский союз не будет препятствовать поставкам газа по данному маршруту». И добавил: «Новая ветка не должна повторить печальную судьбу «Южного потока». Всё зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что Евросоюз не будет чинить препятствий планам поставок газа по новому газопроводу».

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Турцию исключают из списка «развивающихся стран»

По данным BBC Türkçe, торговое представительство США (USTR) объявило о том, что по поручению президента США Дональда Трампа Турция будет исключена из списка «развивающихся стран», на которые распространяются налоговые преимущества. Причиной решения было названо «повышение уровня экономического развития» Турции. В рамках генеральной системы преференций (GTS) американцы предоставляет более чем 120 странам мира, подпадающим под определенные критерии, право беспошлинно ввозить в США некоторые категории товаров. Сообщается, что данные изменения «могут привести к новому кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном и разрушительным последствиям с точки зрения турецкой экономики».

Банки не будут распределять прибыль между населением

Согласно материалу на портале AktifHaber, турецкий банк İş Bankası объявил о том, что он не будет распределять чистую прибыль в размере 6 431 812 206 лир, поскольку это не было одобрено Агентством банковского регулирования и надзора (BDDK). Вслед за İş Bankası еще один турецкий банк Garanti Bankası также заявил о том, что не будет распределять прибыль за 2018 год. Отмечается, что подобное решение было принято банками в связи с экономическим спадом и дефицитом наличных средств.

Первая леди США посетила школу движения «Хизмет»

По сообщению Euronews, первая леди США Мелания Трамп посетила школу Dove в штате Оклахома, которая находится под эгидой движения «Хизмет». Трамп побывала в ней в рамках кампании «Будь лучшим» (Be Best) в поддержку проектов по развитию детей. Первая леди опубликовала фотографии своего визита на официальном аккаунте в Твиттере и поблагодарила учителей, учеников и руководство школы. Первая леди подчеркнула важность развития личности наряду с академическим образованием и похвалила школу за проделанную работу словами: «Они достигают отличных результатов!»

Меланья Трамп в школе Dove

Россия и Турция провели совместные учения в Чёрном море

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев сообщил о том, что корабли Черноморского флота России провели совместные учения с кораблями военно-морских сил Турции. Об этом сообщает газета Hürriyet. «Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы — патрульного корабля «Василий Быков» и морского тральщика «Валентин Пикуль» — провели совместные турецко-российские учения с экипажами корвета Burgazada и минного тральщика Akcay», — заявил Рулев. Экипажи отработали взаимодействие в акватории Чёрного моря и опробовали вывод кораблей из зоны потенциальной минной опасности.

Турция поставила на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar

Согласно материалу в газете Sözcü, президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2 были доставлены в страну. Об этом Порошенко написал в своем официальном аккаунте в социальной сети. Глава Украины отметил, что беспилотные летательные аппараты могут осуществлять 12-часовое наблюдение и способны наносить удары высокой точности. «Современные мощные ударные комплексы Bayraktar TB2 уже находятся на территории Украины», — заявил Порошенко. Заявив, что они продолжают укреплять вооруженные силы Украины современным оружием и техникой, Порошенко отметил, что покупка вооруженных беспилотников является частью партнерской программы между Украиной и НАТО. Отмечается, что вместе с летательными аппаратами на Украину будут поставлены 3 наземных пункта управления системами и оборудованием.