Сегодня, 10 марта, Прощеное Воскресенье. Завтра начинается Великий пост. По традиции, считается, что надо со всеми примириться. Читается Евангелие от Матфея, глава VI, стихи 14−19:

Paolotescione.altervista.org

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Человеческая природа, надо признать, достаточно лукава, изворотлива. И раз «Бог повелел», что надо прощать, этим непременно будут пользоваться обидчики разного рода, даже преступники, вымаливая для себя прощения, ссылаясь на «Божье повеление». Но прощение человека за проступок очень сложно регламентировать. Этот вопрос всегда волновал людей, не остался он без внимания и апостолов: «Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз». Пётр знает, о чём говорит. Если предела прощению нет, то человек может ежедневно оскорблять других, унижать, да и вообще разболтаться, грабить начать даже, отделываясь легким незначительным «прости меня». Типа «ну, простите меня, бес попутал».

Питер Пауль Рубенс. Апостол Пётр (фрагмент). 1610-1612

Как мы понимаем, и Пётр понимал, что возведение прощения в бесконечность вредно в первую очередь в воспитательных целях. Да и прежде Христос учит, что «если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Здесь мы видим, что рецидиву положен предел. Обличение сперва с глазу на глаз, а после, при упорстве, перед всеми. Да и в притче, которую Христос рассказал в подтверждение своих слов Петру, нельзя углядеть того, что все размякли и прощают направо-налево друг друга. Нет, жестокосердие там карается, второй попытки уже нет.

Пётр вполне резонно захотел установить счет, то есть узаконить это дело. Ответ Христа «до седмижды семидесяти раз» вряд ли кто понимает, что Он повысил планку и следует начинать считать до этого числа, а после уже всё. Но это же и не значит, что Иисус узаконил бесконечное и бесконтрольное прощение. Нет, конечно. Прощать не значит давать новый повод, скорее, наоборот, постараться не дать больше повода никогда. В той эгоистичной религиозной форме, главенствующей ныне, требующей от человека «спасения своей личности» (драгоценной, безусловно, всегда надо помнить, что она драгоценна), конечно, важно, чтобы «спасаемая» личность была максимально затюкана «искушениями», и «бог», видя такое «смирение», зачисляет терпеливца в ряды спасенных.

Однако Христос от Своих учеников ожидал активнейшей социальной работы, а не требовал от них спасения их лично. Ответ Петру значил, что с человеком надо продолжать работать до полного его вразумления, не оставлять никогда. Люди многие глупы, подвержены страхам, маниям, пронизаны лукавством. Если с ними обращаться, как наши верующие, махнуть рукой «прощаю» (ради спасения своей драгоценной), то рецидив будет только нарастать. В обществе, в семье, в коллективе. Прощать — это не отмазаться прощальным словечком, не устроить культовую перекличку «простите меня, братья и сестры — Бог простит, и ты нас прости». Нет, не так. Простить — это не оставить шанса на повторение нанесенной обиды. Без всякой слюнявой размазни объяснить человеку его неправоту. Где ее корни, почему она стала возможной и укоренилась.

Алексей Корзухин. Перед исповедью. 1877

Христос говорит о разных видах прощения. Некоторые из них не связаны с обидой, с преступлением. В основном Он говорит о прощении долгов. Такое прощение Он приветствует и стимулирует безоговорочно. Но долги между тем могут быть не только материальные, многие помнят и старые обиды, человек уже изменился, стал другим, извинился тысячу раз, а память всё равно подсказывает, что обида была нанесена, и отношения между людьми продолжают быть натянутыми, с холодком, выглядят «долгом». Недоверие терзает людей и мешает им взаимодействовать на пользу друг другу и прочим людям. Но известно же, что переступить через недоверие очень сложно, если продолжать сохранять дистанцию. Постоянно сокращать ее и значат слова Христа о прощении «до седмижды семидесяти раз».