Начала весны петербуржцы почти не заметили. Зимняя стихия вновь вернулась в регион, завалив улицы снегом и создав угрозу наводнения. Тем временем под покровом мартовской метели происходили события, которые определят «погоду» в Петербурге на ближайшие годы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Зима пришла на собственные проводы

Десятидневная оттепель, случившаяся во второй половине февраля в уставшем от аномально снежной зимы Петербурге, оказалась «обманкой». Снегопады дали лишь небольшую передышку. В первый же день календарной весны в город вернулись метели и морозы. Причем, в отличие от январской непогоды, они сопровождались еще и сильным ветром. В ночь на 3 марта в Петербурге случилась зимняя гроза — это когда вместо ливня идет ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

С 1 марта петербургский аэропорт «Пулково» стал практически ежедневно попадать в сводки новостей из-за нарушений графика полетов, вызванных сложными погодными условиями. Вылетающие рейсы нередко задерживались, в том числе из-за необходимости очистки взлетно-посадочных полос, а прилетающие самолеты иногда вынужденно совершали повторные заходы на посадку или даже уходили на запасные аэродромы.

Серьезный инцидент произошел в «Пулково» вечером 2 марта. Самолет Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways, прилетевший из Ташкента, после посадки выкатился за пределы ВПП примерно на 50 метров. Никто из 249 человек на борту не пострадал, людей быстро вывели из самолета. Сам он повреждений также не получил и благополучно вернулся в Узбекистан. Однако по факту ЧП сотрудники СКР и транспортная прокуратура ведут проверки.

4−5 марта снегопады усилились, и власти заявили, что ситуация в городе соответствует «жёлтому» уровню погодной опасности. По словам чиновников, в городе одновременно работали около 868 единиц снегоуборочной техники на дорогах и 655 единиц малой техники во дворах, а также более 1 тыс. «городских» дворников и 7,7 тыс. сотрудников управляющих компаний.

«За январь-февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся», — заявил врио губернатора Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка города

Как отмечает обозреватель ИА REGNUM, определенные выводы из зимних провалов, судя по всему, действительно сделаны. Прежде всего, было заметно усиление быстрой расчистки снега на ключевых городских магистралях, как в центре, так и в районах массовой застройки. Дорожники спешили оттеснить снег хотя бы к краю проезжей части, чтобы не дать образоваться снежному накату, который, из-за петербургской влажности, быстро превращается в ледяную корку. Именно на таком льду потом заносит автомобили, на нём буксует общественный транспорт и грузовики, падают пешеходы.

Во-вторых, гораздо оперативнее, сразу после снегопадов, стал сбрасываться снег с крыш, чтобы не допустить образования смертельно опасной наледи и сосулек. Наконец, явно изменилась ситуация на тротуарах. Однако здесь горожане заподозрили подвох. При минус семи градусах 3 и 4 марта на многих улицах в центре города и на подходах ко всем станциям метро появились незамерзающие лужи. Это возможно только при обильном использовании соли и других реагентов, в то время как ранее Смольный публично отказался от «соления» города, портящего обувь и автомобили, ухудшающего экологию и здоровье людей.

Власти обещали, что возвращение к реагентам может произойти только с согласия горожан после широкого общественного обсуждения. Проводимые в СМИ и соцсетях опросы однозначно показывают, что петербуржцы не хотят «засолки» своего города. В связи с лужами в мороз жители заподозрили чиновников в неискренности и возвращении соли «тихой сапой». Однако в комитете по благоустройству категорически отрицают эти догадки.

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Жители города вполне осознают все те сложности, которые испытывают дорожники во время сильных снегопадов, но не готовы жертвовать экологией лишь ради того, чтобы городские службы могли быстрее отчитаться об успехах в расчистке улиц. Без открытого, а не «для галочки», обсуждения темы реагентов с горожанами грязные лужи на «бесснежных» тротуарах и дорогах будут вызывать не благодарность, а раздражение.

…Тем временем природа, побаловав Петербург весенним теплом и солнышком на 8 марта, уже на следующее утро обрушила на город штормовой ветер и метель. Из-за угрозы наводнения пришлось на девять часов закрывать дамбу и судоходство в Финском заливе, в городе падали деревья, светофоры и рекламные щиты, аэропорт «Пулково» пришлось закрыть для полетов, пока стихия не ослабла. Под Петербургом произошло несколько массовых аварий, возникли сбои в движении электричек. Только к вечеру 9 марта непогода немного отступила.

На 12 марта в петербургском регионе вновь прогнозируется усиление северо-западного и северного ветра в порывах до 15 м/с, понижение температуры ниже нуля и — опять снег. Так что подводить итоги зимнего сезона, который стал в этот раз частью большой политики, в Петербурге еще рано.

«Как с родным человеком прощаемся…»

Эти слова корреспондент ИА REGNUM услышал 5 марта у здания Санкт-Петербургского научного центра РАН, где проходила траурная церемония прощания с академиком, лауреатом Нобелевской премии по физике, депутатом Госдумы Жоресом Алфёровым. Ученый с мировым именем, основатель собственной научной школы, открывшей миру материалы для всей современной электронной техники, скончался 2 марта в возрасте 88 лет от острой сердечно-лёгочной недостаточности.

Известие о смерти Алфёрова, почетного гражданина Санкт-Петербурга, стало ударом не только для научного сообщества, но и для многих жителей города, для которого он сделал всё что мог. Алфёров имел невероятно большой для представителя фундаментальной науки круг общения, его лично знали тысячи людей, работающих в петербургских вузах, научных организациях и на предприятиях, обращавшихся к нему как к депутату, защитнику российской науке, человеку и гражданину. Он воспитал множество учеников в родном Физтехе, в созданном им Национальном исследовательском академическом университете, в петербургском Политехе, где преподавал. Большинство этих людей пришли проводить академика в последний путь.

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В разговорах с ними две мысли звучали практически у каждого: Алфёров был для всех примером не только научного, но и гражданского подвига — верность однажды выбранному научному направлению сочеталась у него с верностью своему народу, своей стране. Он не просто остался здесь в самые тяжелые для российской науки годы, но использовал свою известность, своё влияние и авторитет, наконец, свою Нобелевскую премию, чтобы помогать молодым и пожилым ученым, спасать научные коллективы, добиваться внимания государства к ученым и плодам их научного творчества.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на Университетской набережной на прощание с Жоресом Алфёровым

И другая мысль тех, кто шел с цветами к гробу Алфёрова, — необходимость сохранить и развивать все научные и образовательные школы, которые создал академик, потому что именно они, от лицея до научного центра РАН, являются самым лучшим залогом того, что дело Алфёрова в Петербурге и России будет продолжено. Слова чиновников об увековечивании памяти великого ученого не будут стоить ничего, если его уникальное и живое наследие не пригодится на родине.

Пришествие московского «варяга»

В последний день февраля завершилось 20-дневное «междуцарствие» в руководстве Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На пост начальника единственного в РФ Главка МВД, работающего сразу в двух субъектах Федерации, указом президента был назначен генерал-майор полиции Роман Плугин, ранее возглавлявший полицию Южного административного округа Москвы. Сегодня, 10 марта, ему исполняется 44 года.

Пост в Петербурге освободился в начале февраля, когда генерал-лейтенанта Сергея Умнова, руководившего ГУ МВД семь лет, назначили помощником министра внутренних дел. Причем сначала ожидалось его назначение на должность замминистра, а сам Умнов, выступая перед депутатами Петербурга незадолго до нового назначения, не выказывал энтузиазма в связи с перспективой своего переезда в Москву.

Но как бы то ни было, назначение Плугина стало неожиданным даже для самых искушенных знатоков силовых структур Петербурга: его имя ни разу не называлось в числе возможных кандидатов, к которым относили более десятка петербургских полицейских и нескольких москвичей, чья карьера была связана с городом на Неве. Плугин же для Петербурга оказался абсолютным «варягом», никак не пересекаясь с местной полицией в своей предшествующей службе.

По мнению экспертов, этот факт имеет двоякие последствия. Для федеральной власти главной «петербургской» задачей на ближайшие месяцы станет подготовка и проведение выборов губернатора и муниципалов Северной столицы. Поэтому равноудаленность нового начальника Главка от местных влиятельных фигур и центров силы, его независимость от местных раскладов являются хорошей гарантией федерального контроля, защитой от коррупционного влияния на политическую ситуацию. А в руководстве петербургского Главка МВД ожидаются серьезные кадровые решения.

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В то же время наблюдатели нет-нет да и вспоминают незавидную судьбу предыдущего «варяга» на посту начальника петербургского ГУ МВД, Михаила Суходольского, который был бесславно отставлен в начале 2012 года, всего через полгода после назначения. При активном содействии этому со стороны офицеров петербургского Главка, «не принявших» московского назначенца. И хотя с тех пор много воды утекло и сменилась федеральная повестка, потенциальные шансы на «отторжение чужака» со стороны петербургских силовиков еще остаются.

Однако характеристики, которые дали Плугину в СМИ его бывшие сослуживцы, пусть даже анонимные, не оставляют сомнений в его высоких профессиональных качествах, в том числе умении добиться жесткой дисциплины среди подчиненных и достижения поставленных целей. То, что это может не понравиться кому-то из сотрудников полиции Петербурга и Ленобласти, жителей двух регионов явно не волнует — им гораздо важнее четкая работа полиции «на земле», особенно по противодействию уличной преступности и наркомафии. Первые результаты работы Главка под руководством Романа Плугина можно будет проанализировать к концу текущего года.

4 марта глава МВД России Владимир Колокольцевпредставил Романа Плугина сотрудникам ГУ МВД, указав усилить работу по профилактике подростковой преступности, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и контроль за соблюдением служебной дисциплины.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева

В ожидании главного героя

На прошедшей неделе стали известны имена двух новых участников уже фактически начавшейся кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Это депутат Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. В отличие от нескольких ранее заявивших свои планы на Смольный деятелей, Дмитриева и Бортко имеют большой опыт работы в федеральных органах власти, прошли через несколько выборных кампаний и пользуются заслуженным уважением многих петербуржцев.

При этом Дмитриеву в политических кругах Петербурга несколько последних месяцев неоднократно «сватали» на разные должности в Смольном, предполагая, что она получит пост в исполнительной власти города, отказавшись от губернаторских амбиций и призвав голосовать за кандидата от власти. Эксперты в беседе с ИА REGNUM отмечали, что такой вариант положит конец довольно долгой политической карьере Дмитриевой, отнюдь не гарантируя ее чиновничье будущее после сентябрьских выборов.

Видимо, к такому же мнению пришла и сама Оксана Дмитриева. В своем заявлении от 28 февраля она не только сообщила о том, что может и хочет побороться за губернаторский пост, но и назвала себя самым лучшим кандидатом от оппозиции, призвав объединиться вокруг себя всех оппонентов действующей власти.

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Дмитриева заявила, что она и ее сторонники не будут играть «ни в какие поддавки с целью выдвижения удобного власти спарринг-партнера», и что «договорной матч» вместо выборов <…> это цинизм и обман избирателей». По ее мнению, допуск сильного оппозиционного кандидата на выборы через муниципальный фильтр, который контролируют единороссы, возможен только под давлением общественного мнения.

Способна ли сама Дмитриева и ее весьма скромная по известности и влиянию партия обеспечить такое давление? Очевидно, нет. Значит, в ближайшее время, если игра пойдет всерьез, ей придется искать поддержку как среди «соседей» по оппозиции, готовых по каким-то резонам «впрячься» за единого кандидата, так и среди единороссов, от которых действительно зависит состав сентябрьского бюллетеня. Если Дмитриевой удастся и то, и другое — интрига петербургских выборов будет закручена до самого конца.

ЗС Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева

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КПРФ 3 марта объявила, что поддержит кандидатуру режиссера Владимира Бортко на губернаторских выборах в Петербурге. В отличие от «кейса» с Дмитриевой, это выдвижение было воспринято в политических кругах, скорее, с разочарованием. Первые же заявления Бортко о мотивах своего участия в кампании и о том, что он не собирается бороться против Беглова, а лишь против политики, которая проводилась ранее в городе, вызвали резкую критику со стороны журналиста и телеведущего, депутата Заксобрания Владимирской области Максима Шевченко, также надеявшегося на поддержку КПРФ в петербургских выборах.

«КПРФ ещё до старта кампании заявляет, что не будет бороться за власть в Санкт-Петербурге, но собирается вести теоретические дискуссии о «политике в городе» <…> как можно бороться за власть, не конкурируя с кандидатом от власти? Политика в конкретном измерении борьбы всегда имеет персональное воплощение», — отметил Шевченко.

Главный потенциальный кандидат предстоящих выборов до сих пор не заявил публично о своих амбициях, сосредоточившись на своих прямых обязанностях в качестве градоначальника, пока с приставкой врио. Александр Беглов ежедневно проводит выезды в городские районы, на предприятия, встречается как с простыми людьми, так и с представителями федеральной власти, бизнеса, науки, образования, здравоохранения и культуры.

Однако «второе лицо» в городской власти, спикер Заксобрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 6 марта уверенно анонсировал выдвижение Беглова в губернаторы. «Здесь никаких сомнений быть не должно», — сообщил Макаров журналистам, как бы отвечая на слухи о возможной «рокировке» кандидата от власти, всю зиму бродившие по анонимным каналам в интернете.

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Спикер высказал уверенность в победе Беглова на выборах в сентябре и вновь пообещал ему полную поддержку единороссов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Петербургские политологи, обсуждавшие несколько дней назад возможные сценарии петербургских выборов, разумеется, согласны с тем, что врио губернатора является приоритетным претендентом на победу. Однако в петербургской кампании, учитывая особенности политического поведения местного электората, возможны самые неожиданные сюрпризы. И команде Беглова придется работать не покладая рук, чтобы добиться надежного кредита доверия горожан.

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