«Капитан Марвел» стал 21-й полнометражной картиной в рамках супергеройской киновселенной Marvel. Главным отличием от 20 своих коллег по цеху в нём стал выбор главного действующего персонажа. В этот раз (впервые за всю историю киновселенной) история закручивается вокруг супергероя-женщины. Боссы студии и маркетологи моментально начали использовать эту «фишку» и позиционировать фильм как «первую картину Marvel, в которой со всеми проблемами справляется женщина». Пользователи тут же обвесили «Капитана» сотней ярлыков, среди которых: «фильм для феминисток», «ответ Чудо-женщине» и «новое начало киновселенной Marvel». К сожалению, из неплохой задумки о сильном женском герое создатели фильма сделали очень вторичную, проходную и до ужаса сексистскую картину. Но обо всём по порядку.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел», реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США Верс

Все сольные фильмы студии Marvel строятся по одному принципу. Зрителей знакомят с главным героем (как правило, харизматичным, интересным и не лишённым личностных проблем) — герой получает способности и личного врага-суперзлодея — герой преодолевает трудности и растёт как личность — герой побеждает злодея. Всё это приправлено колоритными второстепенными персонажами, зубодробительными экшен-сценами и фирменным марвеловским юмором.

«Капитан Марвел» строится по похожей схеме, вот только её составляющие хаотично перемешаны между собой и жестоко урезаны ножницами сценаристов. Начало фильма знакомит нас с Верс — космическим воином инопланетной Империи Крии, состоящей в отряде местного спецназа. У девушки амнезия (что в таких фильмах очень удобно для дальнейшего раскрытия сюжета) и сверхспособность в виде «рук-пушек», как их называют в фильме. Верс видит свою единственную цель в служении Крии и сражениях с расой зеленокожих метаморфов Скруллов. В ходе одной из миссий она оказывается на Земле, встречает молодого Ника Фьюри и начинает по кусочкам восстанавливать собственную память.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел», реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США Верс

В подобном построении сюжета и кроется первая проблема «Капитана» — персонажу абсолютно не хочется сопереживать. История Кэрол (земное имя Верс) раскрывается порционно и не содержит в себе по-настоящему важных деталей. К концу фильма зрители не узнают о характере персонажа практически ничего, а отдельные моменты с раскрытием её прошлого лишь вызовут стыд за работу сценаристов. Кэрол изредка пытается хохмить и подтрунивать над противниками, но при этом большую часть сюжетных действий у героини будто произошла атрофия мышц лица. Западные критики много ругали исполнительницу главной роли Бри Ларсон за невыразительную актёрскую игру. Однако посмотрев картину, понимаешь, что проблема вовсе не в актрисе, а в её персонаже. Как можно сыграть хорошо, если герой сам по себе не обладает никакими выразительными чертами, кроме потери памяти и умения ломать лица инопланетянам?

Сопереживать Кэрол тяжёло ещё и потому, что её герой фактически не обладает никакими слабостями. В фильме момент её преодоления самой себя длится ровно минуту, и для обретения максимальной мощи она (спойлер) просто вспоминает как на протяжении всей жизни поднималась с колен. В пафосном и ужасно нелепом кадре Бри вновь встаёт с колен, но уже обладая безграничной мощью и отсутствием личностных переживаний. Капитан Марвел — это классическая Мэри Сью: она всесильна, ничего не боится, а из любой проблемной ситуации находит выход не при помощи навыков и интеллекта, а просто «потому что может». Российские зрители, посмотревшие картину, уже называют героиню Бри Ларсон «суперменом без криптонита».

Всесильность героини накладывается и на общий сексистский посыл фильма. Создатели позиционировали «Капитан Марвел» как фильм о сильной женщине, готовой справиться с любыми сложностями без чужой помощи. Но в итоге вся картина — это карикатурное издевательство над мужчинами, неспособными сделать и шага без могущественной женщины, оберегающей их. Герои-мужчины в фильме либо злые, либо откровенно глупые, либо не способны спасти ситуацию собственными силами. Всё это под громкие разговоры героинь в стиле: «Мужчины нам запрещают, но мы не будем их слушать!» В «Чудо-женщине» (фильм о женском персонаже студии DC) Диана тоже была практически всесильной. Но даже будучи амазонкой, она относилась к персонажам-мужчинам как к равным, что, в свою очередь, не делало их очевидно ущербными. Мужчины в «Чудо-женщине» не обладали суперсилами, но умели применять свой интеллект и отвагу, когда это было нужно. Капитан Марвел же просто ставит зрителя перед фактом, что мужчины не ровня главной героине, и постоянно об этом напоминает.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел», реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США Рукопожатие

Фильм частично спасает комедийная составляющая. Шуток опять много и почти все они приходятся к месту. Главным юмористическим двигателем в этот раз стал молодой Ник Фьюри в исполнении Сэмуэля Л. Джексона. Здесь Фьюри впервые сталкивается с представителями инопланетной цивилизации и восторженно реагирует на все «внеземные» аспекты фильма. Пару агенту составил кот по кличке Гусь, ставший полноценным членом команды главных героев. Причём сам кот не делает ничего смешного — он ведёт себя как самый обычный питомец и именно этой естественностью радует и умиляет как персонажей фильма, так и зрителей. Правда, в дальнейшем на Гусе оказываются завязаны интересный сюжетный поворот и сцена после титров.

Отдельно хочется отметить Скруллов — ту самую расу метаморфов. Ведущие себя как самые стереотипные злодеи, пришельцы всё же предстают с неожиданной стороны и начинают двигать сюжет. Отдельной похвалы заслуживает их предводитель Талос в исполнении Бена Мендельсона. Классический «тёмный властелин» в начале фильма и смешной, добрый и чувственный герой в конце. Сюжетный поворот, связанный со Скруллами, хоть и довольно очевиден, но сильно освежает картину.

А вот с главным злодеем создатели фильма прогадали. Джуд Лоу играет командира и наставника Верс. Но стоит ему лишь появиться в кадре в первую минуту фильма, как хочется закричать: «Этот парень будет главным злодеем!» Так и оказывается. Персонаж получился неинтересным, недостаточно прописанным и лишённым какой-то личной истории и мотивации. К концу фильма становится обидно за Джуда Лоу, которому с его талантом досталось такая слабая роль.

«Капитан Марвел» имел все шансы стать свежим глотком воздуха в уже привычной киновселенной Marvel, выстроенной по устоявшимся стандартам. К сожалению, в результате фильм оказался лишь проходной картиной, хотя подавался с претензией на уникальность. Неплохие актёры вынуждены сниматься в фильме, не обладающим сильным сюжетом и проработанными персонажами. Тем не менее фанатам вселенной Marvel картина, скорее всего, понравится. В ней сочетаются привычные элементы: крепкий юмор, неплохие экшен-сцены и многочисленные отсылки к другим проектам киновселенной. Остаётся лишь надеяться, что на фоне других супергероев Кэрол Денверс будет выглядеть более яркой и запоминающейся. Ждём возвращения «Капитана» в «Мстителях».