Сообщениям российских СМИ о законопроекте комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса по Крыму даны отличные друг от друга заголовки. В одних случаях отмечается, что конгрессмены законодательно запретили признание Крыма российским и наказали называть возвращение полуострова в состав РФ исключительно «аннексией». А в других — что те же конгрессмены разрешили президенту Трампу, если это будет «в интересах национальной безопасности США», самому решать, признавать суверенитет РФ над Крымом де-юре или де-факто или нет. Остается лишь догадываться, что это за ситуация, когда президент сочтет за благо для Америки признать законность «возвращения Крыма в родную гавань». Можно, конечно, предположить, что это допущение было включено в законопроект с единственной целью получения его одобрения президентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Дословно единогласно одобренный комитетом конгресса США законопроект гласит: «Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика США заключается в том, чтобы не признавать суверенитет РФ над Крымом, его территориальными водами или воздушным пространством». То есть американские чиновники и ведомства должны считать Крым «незаконно оккупированным». Особое внимание обращает указание на «территориальные воды и воздушное пространство». Не связано ли это с намерением США не признавать омывающие Крым территориальные воды и воздушное пространство РФ над ним? Если так, то законопроект приобретает весьма зловещее звучание, ибо может быть использован для серьезных провокаций военно-морского флота и военной авиации США вплоть до столкновений с флотом и авиацией РФ.

(сс) Adam Moss Капитолий

В связи с этим американским законопроектом хотелось отметить бы, хотя и не полностью аналогичный, но в известной степени также имеющий отношение с территориальной принадлежностью законопроект ЛДПР, представленный в январе с.г. депутатом Сергеем Ивановым. Как сообщало ИА REGNUM, законопроект запрещает передачу Курил Японии. На инициативу либерал-демократов откликнулись многие эксперты, заявившие, что аналогичный закон необходим не только о Курилах, но и о Крыме и Калининграде. Однако ни руководство Госдумы, ни другие государственные структуры не сочли нужным даже прокомментировать инициативу ЛДПР. На сегодняшний день широкой публике в должной мере не известна судьба законопроекта. Хотя после проведенного опроса жителей Курильских островов и заявлений и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и Сахалинской областной думы стало очевидно, что пора ставить точку в продолжающихся переговорах об удовлетворении в какой бы то ни было форме необоснованных и незаконных притязаний Токио на российские земли — Курильские острова.

И в самом деле, почему американские конгрессмены и сенаторы прямо заявляют свои позиции и оформляют их законодательно, а российские депутаты и сенаторы, даже в случае волеизъявления подавляющего большинства народа, вынуждены на кого-то оглядываться и ждать «указаний сверху»?