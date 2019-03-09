Слова «Этуш» и «смерть» почти невозможно сопоставить. Владимир Абрамович Этуш представлялся вечным — столько в нем было всегда внутренней силы, жизнелюбия, остроумной интеллектуальности. Впрочем, таланты такого масштаба, по сути, действительно бессмертны — не важно, в каком жанре они проявляют себя — драматически-трагическом или комедийном, не вполне заслуженно считающемся «легким».

Дмитрий Дубинский Владимир Этуш и золотая маска

Народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, в обычной еврейской семье. Несмотря на то, что в его роду актеров не было, театром Володя начал бредить еще в школе. Он участвовал в самодеятельности, занимался в школьном драматическом кружке, мечтал стать театральным режиссёром. Путь к мечте оказался довольно тернистым — экзамены в ГИТИС Этуш провалил. Режиссёр театра имени Вахтангова Рубен Симонов помог одаренному юноше поступить вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. Но проучиться Владимир смог только один год — началась война, и он ушёл добровольцем на фронт, где зарекомендовал себя отважным бойцом и командиром. Будучи на тыловой службе, он, оказываясь командирован на передовую, не раз поднимал бойцов в успешную и дерзкую атаку. За проявленную храбрость Этуш был награжден орденом «Красная Звезда». В 1943 году Этуш был тяжело ранен в боях за освобождение Западной Украины, комиссован по состоянию здоровья и через год вернулся сразу на четвертый курс «Щуки».

Владимир Этуш. 1943

После окончания училища Этуш был принят в 1945 году в труппу Театра имени Вахтангова. Его яркий талант позволил ему вскоре стать одним из ведущих актеров. Практически тогда же началась и его педагогическая деятельность в качестве ассистента преподавателя актерского мастерства в Щукинском училище, профессором которого он стал в 1976 году. Уже в 1958 году он стал вести свой первый актерский курс, среди его учеников были Александр Збруев, Вениамин Смехов, Александр Белявский, ставшие любимцами не только театралов, но и телезрителей. В 1987 году Этуш стал ректором прославленного училища, а с 2003 года и до конца жизни был его худруком.

Владимир Этуш с самого начала проявил себя как актер яркого комедийного дарования. Юмор и сатира были его стихией, где он чувствовал себя, как рыба в воде. Смелость, находчивость и способность к импровизации, раскрывшиеся еще на фронте, помогали ему и на мирном театральном и кинематографическом поприще. Большинство сыгранных им в кино персонажей — отрицательные. Начав свой путь на экране в 1953 году с серьёзной, в принципе, роли турецкого флотоводца в фильме «Адмирал Ушаков» Михаила Ромма, Этуш сосредоточился затем на образах хитрых, жадных, нечистых на руку ловчил вроде дантиста Шпака и коррупционера Саахова в искрометных комедиях Леонида Гайдая. После роли Саахова актер стал особенно любим на Кавказе — созданный им образ был хорошо узнаваем, подобные деятели попортили немало крови местным жителям. Из его уже постсоветских ролей зрителям запомнилась небольшая, но очень яркая роль подпольного авторитета в мире коммерческого бильярда по кличке «Монарх» в авантюрном фильме Георгия Шенгелия «Классик». Несмотря на некоторую понятную амбивалентность, этот персонаж был скорее положительным. Ну, а детям Этуш запомнился по ролям в фильмах-сказках Надежды Кошеверовой и, конечно же, по эталонному воплощению образа Карабаса-Барабаса в знаменитом музыкальном телефильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино».

Shuvaev Учебный театр Театрального института имени Бориса Щукина

Владимир Этуш был несколько раз женат, среди спутниц его жизни были актрисы театра и кино, но Нина Александровна Крайнова, с которой актер прожил 48 лет до самой ее смерти в 2000 году от рака, не имела отношения к театру, она была преподавательницей английского языка, как и его последняя супруга, Елена Этуш.

Владимир Этуш до самых последних дней жизни продолжал играть в театре имени Вахтангова, верность которому хранил всю жизнь, сниматься в кино и на телевидении. Также он активно выступал на эстраде с номерами разговорного жанра.

За свои выдающиеся достижения Этуш был в 1984 году удостоен звания Народного артиста СССР, он был полным кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством».

Kremlin.ru Владимир Этуш

Скончался актер 9 марта 2019 года от сердечной недостаточности в одной из московских больниц, куда попал накануне.

Владимир Абрамович Этуш по праву считается одним из столпов советского и российского актерского искусства. За свою долгую и плодотворную жизнь он воспитал немало талантливых учеников. Память о нем навсегда сохранится среди благодарных зрителей и коллег по актерскому цеху.